    Güneş parlamaları, laboratuvarda ilk kez başarıyla yeniden üretildi

    Caltech araştırmacıları laboratuvarda güneş parlamalarını yeniden üretti. Kararlı çift sarmal yapılar keşfedildi ve uzaydaki plazma davranışları modellendi. İşte detaylar:

    Güneş parlamaları, laboratuvarda ilk kez yeniden üretildi
    Bilim dünyası, uzun süredir açıklanamayan bir plazma bilmecesinde önemli bir adım attı. Caltech’ten bir profesör ve eski lisansüstü öğrencisi, laboratuvarda minyatür güneş parlamaları oluşturarak uzun süredir varsayılan teorileri güncelledi. Araştırmacılar, küçük laboratuvar ölçeklerinden dev plazma bulutsularına kadar gözlemlenen davranışları açıklayan kararlı bir çift sarmal yapı keşfetti ve matematiksel olarak modelledi.

    Caltech ekibi, Güneş parlamalarını laboratuvar ölçeğinde yeniden yaratıyor

    Güneş koronasının dinamik yapısını inceleyen Caltech ekibi, güneş parlamalarını oluşturan bükülmüş plazma tüplerinde kararlı bir denge durumu tespit etti. Physical Review Letters dergisinde yayınlanan bulgular, bu örgülü manyetik yapıların nasıl formunu koruduğunu detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Elde edilen sonuçlar, yalnızca laboratuvar ortamında değil farklı ölçeklerde de benzer davranışların tutarlı olduğunu gösteriyor.

    Güneş parlamaları, laboratuvarda ilk kez yeniden üretildi
    Araştırmacılar, vakum odası içinde 50 santimetre uzunluğuna kadar güneş parlaması kopyaları üretti. Deneylerde kullanılan manyetize plazma, otomatik olarak birbirine sarılan iki akı ipinden oluşan bir örgü yapısı oluşturdu. Bu yapı, laboratuvarda gözlemlenen kararlı çift sarmal yapıyı temsil ediyor ve güneş parlamalarının dinamik özelliklerini doğru biçimde yansıtıyor.

    Ekip ayrıca, bu yapıların laboratuvar ortamındaki davranışlarını sadece gözlemlemekle kalmadı; uzayda benzer bir plazma oluşumu olan Çift Sarmal Bulutsusu’nun yapısını da matematiksel olarak modelledi. Dünya’dan yaklaşık 25.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve 70 ışık yılı genişliğindeki bu plazma bulutsusu, yalnızca gözlemlenebilir çapı ve bükülme oranları kullanılarak kararlı yapısı tahmin edildi. Böylece model, bulutsunun davranışlarını yüksek doğrulukla yansıtarak laboratuvar deneylerinin uzay ölçeğine başarılı bir şekilde taşınabileceğini gösterdi.

