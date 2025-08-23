Güneş parlamaları, laboratuvarda ilk kez başarıyla yeniden üretildi

Caltech ekibi, Güneş parlamalarını laboratuvar ölçeğinde yeniden yaratıyor
Güneş koronasının dinamik yapısını inceleyen Caltech ekibi, güneş parlamalarını oluşturan bükülmüş plazma tüplerinde kararlı bir denge durumu tespit etti. Physical Review Letters dergisinde yayınlanan bulgular, bu örgülü manyetik yapıların nasıl formunu koruduğunu detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Elde edilen sonuçlar, yalnızca laboratuvar ortamında değil farklı ölçeklerde de benzer davranışların tutarlı olduğunu gösteriyor.
Ekip ayrıca, bu yapıların laboratuvar ortamındaki davranışlarını sadece gözlemlemekle kalmadı; uzayda benzer bir plazma oluşumu olan Çift Sarmal Bulutsusu'nun yapısını da matematiksel olarak modelledi. Dünya'dan yaklaşık 25.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve 70 ışık yılı genişliğindeki bu plazma bulutsusu, yalnızca gözlemlenebilir çapı ve bükülme oranları kullanılarak kararlı yapısı tahmin edildi. Böylece model, bulutsunun davranışlarını yüksek doğrulukla yansıtarak laboratuvar deneylerinin uzay ölçeğine başarılı bir şekilde taşınabileceğini gösterdi.