Güneş Sistemi dışından gelen Borisov'da 'uzaylı teknolojisi' bulunamadı

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Güneş Sistemi'mizi yıldızlararası uzaydan ziyaret eden Borisov kuyruklu yıldızında, 'uzaylı teknolojisi' arayan astronomlar nihayet cevabı buldu. Breakthrough Listen SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, 2I/Borisov cisminde herhangi bir teknoloji izine rastlanmadığı duyuruldu.

Güneş'e bağlı olmayan bir yörüngede bulunuyor

İlk kez 2019'un Ağustos ayında keşfedilen 2I/Borisov kuyruklu yıldızı, Oumuamua'nın ardından uzay araştırmaları tarihinde gözlemlenen ikinci yıldızlararası cisim olarak biliniyor. Güneş'e bağlı olmayan hiperbolik bir yörüngede hareket eden Borisov, geçtiğimiz Aralık ayında Dünya'ya 300 milyon kilometre kadar yaklaşmış görece yakın bir geçiş gerçekleştirmişti. 2I/Borisov, Güneş'in yörüngesinde yer almadığı için şu anda yıldızlararası uzaya doğru hareket ediyor ve kısa sürede Güneş Sistemi'ni tamamıyla terk edecek.

Geride bıraktığımız altı aylık süreçte Borisov kuyruklu yıldızına uluslararası bilim dünyasında müthiş bir ilgi vardı. Yıldızlararası cisimlere uzay araştırmalarında çok nadir rastlanıyor, bu nedenle bilim insanları Borisov'u en ince detaylarına kadar incelemek istedi. Özellikle de herhangi bir uzaylı izine rastlanabilir mi bu konuda epey bir merak vardı. Yapılan araştırmalar ise Borisov'un normal bir kuyruklu yıldızdan çok da bir farkı olmadığını ortaya koydu.

Borisov'un yörüngesini gösteren temsili video:

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Yıldızlararası uzaydan gelen cisim 2I/Borisov'un muhteşem fotoğrafı

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de görev yapan SETI araştırmacısı Steve Croft,"Yıldızlararası seyahatin mümkün olduğunu ve uzayda bizden başka uygarlıkların da olduğunu kabul edersek —tabi bu iki konuda da hiçbir bilgimiz yok—, ve bu uygarlıkların yıldızlararası uzay araçları yapmak istediklerini de düşünürsek, o halde uzaydaki cisimlerin %0'ından biraz daha fazlasının yapay yıldızlararası cihazlar olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Bir başka SETI araştırmacısı olan Gerry Harp ise,"Araştırmalarımızda Borisov'un yapay bir kökene sahip olma ihtimaline odaklandık. Herhangi bir çeşit teknoloji barındırdığını kanıtlayacak sinyaller aradık. Ancak çalışmalarımız oldukça hassas bir şekilde gerçekleştirilmesine rağmen hiçbir emisyon tespit edilemedi." ifadelerini kullandı.

Dünya'nın 14 katı oranında büyüklüğe sahip

Astronomların şu ana kadar yaptığı çalışmalar 2I/Borisov'un, Güneş Sistemi'ndeki kuyruklu yıldızlardan genel anlamıyla çok da farklı olmadığına işaret ediyor. Ancak Borisov yine de boyutları itibarıyla bilim insanlarını etkilemeyi başardı.

2I/Borisov'un çekirdek (nucleus) kısmının sadece 1,6 kilometre genişliğinde olduğu belirtilmiş. Kuyruklu yıldızın kuyruk kısmı ise 160 bin kilometreye kadar uzanıyor. Gaz ve toz bulutlarından oluşan bu uzun kuyruk, nükleusu saran püskülün güneş ışınlarıyla ısınması sonucu ortaya çıkıyor. Borisov bu kuyruğuyla birlikte Dünya'nın 14 katı oranında müthiş bir büyüklüğe sahip. Nükleusu sadece 1,6 kilometre genişliğinde olmasına rağmen bu büyüklük gerçekten de olağanüstü.

2I/Borisov ve Dünya'nın karşılaştırılması:

Araştırmacılar 2I/Borisov'un başka bir güneş sisteminde oluştuğunu ancak sonrasında yaşanan yakın bir gezegen çarpışması nedeniyle yıldızlararası uzaya itildiğini düşünüyor.

https://www.rt.com/news/481558-no-alien-tech-borisov-comet/

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