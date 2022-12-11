Güneş Sisteminin etrafında gizemli bir 'hayalet parıltı' keşfedildi

Güneş sisteminde bilinmeyen bir ışık kaynağı olabilir
Belirtilenlere göre keşfedilen parıltı, tüm gökyüzüne yayılmış on ateş böceğine eşdeğer miktarda ışık saçıyor. Ancak bilim adamları, ışığın henüz tam olarak nereden geldiğini bilmiyor. Olası açıklamalar, bunun Güneş sisteminde kuyruklu yıldızların geride bıraktığı bir toz küresinden yansıyan güneş ışığı olduğu yönünde.
Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Tim Carleton, "Analizlerimiz doğruysa, New Horizons'ın ölçüm yaptığı mesafe ile aramızda başka bir toz bileşeni var. Bu, güneş sistemimizin içinden gelen bir çeşit ekstra ışık olduğu anlamına geliyor." sözlerini dile getirdi. Eğer bu iddia doğrulanırsa, Güneş Sisteminin bilinen yapısına yeni bir katkı sağlanmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım