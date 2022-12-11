Güneş Sisteminin etrafında gizemli bir 'hayalet parıltı' keşfedildi

Tam Boyutta Gör NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’ndan alınan 200.000 görüntüyü inceleyen bilim insanları, bilinen tüm ışık kaynakları kaldırıldığında güneş sistemimizi çevreleyen "hayalet bir parıltı" keşfetti. Araştırmacılar, söz konusu parlamanın güneş sistemimizdeki bilinmeyen bir yapının sonucu olabileceğini düşünüyor.

Güneş sisteminde bilinmeyen bir ışık kaynağı olabilir

Belirtilenlere göre keşfedilen parıltı, tüm gökyüzüne yayılmış on ateş böceğine eşdeğer miktarda ışık saçıyor. Ancak bilim adamları, ışığın henüz tam olarak nereden geldiğini bilmiyor. Olası açıklamalar, bunun Güneş sisteminde kuyruklu yıldızların geride bıraktığı bir toz küresinden yansıyan güneş ışığı olduğu yönünde.

Tam Boyutta Gör 2021 yılında NASA'nın gezegenler arası uzay sondası New Horizon'dan gelen veriler, güneş sistemimizde sebebi bilinmeyen az miktarda arka plan ışığı yer aldığını ortaya çıkarmıştı. Bununla birlikte New Horizon tarafından algılanan ışığın, Hubble'dan gelen görüntülere kıyasla daha az yoğun olduğu belirtiliyor. Ancak bunun nedeni, New Horizon'un Hubble'dan daha uzakta (Güneş'e 6,4 veya 8 milyar km) mesafede olması olabilir.

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Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Tim Carleton, "Analizlerimiz doğruysa, New Horizons'ın ölçüm yaptığı mesafe ile aramızda başka bir toz bileşeni var. Bu, güneş sistemimizin içinden gelen bir çeşit ekstra ışık olduğu anlamına geliyor." sözlerini dile getirdi. Eğer bu iddia doğrulanırsa, Güneş Sisteminin bilinen yapısına yeni bir katkı sağlanmış olacak.

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