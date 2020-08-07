Güney Kore, 2026 yılında 6G'yi başlatacak: 5G'den 50 kat daha hızlı

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Güney Kore hükümeti, tüm dünyaya yeni yeni yayılmaya başlayan 5G ağlarının yerini alacak olan altıncı nesil (6G) mobil teknolojilerin geliştirilmesi için stratejisini belirledi.

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1 Tbps veri indirme hızına ulaşılacak

Yapılan açıklamalara göre 2026 yılında ülkede 5G hizmetlerinden 50 kat daha hızlı olan 6G mobil hizmetler için bir pilot proje başlatılması planlanıyor ve hükümet, 2028 ile 2030 arasında 6G hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefliyor. Bildiğiniz üzere 5G teknolojisinin veri indirme hızı teorik olarak 20 Gbps seviyesinde ilan edilmişti. Şimdiye kadar pratikte elde edilemeyen bu hız, 6G teknolojisiyle birlikte 50 kat daha fazla olan 1 Tbps seviyesine çıkacak ve gecikme süresi daha da azalacak.

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Güney Kore, 2021'den sonraki beş yıl içinde ise 6G teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirmeye 200 milyar won, yani yaklaşık 170 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. 2026'da başlayacak olan 6G pilot projesi için beş temel uygulama alanı şimdiden tanımlanmış durumda: Uzaktan cerrahi, holografik konferans, otonom araçlar, akıllı şehirler ve akıllı fabrikalar. 2028'den 2030'a kadar ticarileşmesi beklenen 6G şebekelerinin, yerden 10 km yüksekliğe kadar hizmet verebileceği de gelen haberler arasında.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=50153

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