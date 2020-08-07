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    Güney Kore, 2026 yılında 6G'yi başlatacak: 5G'den 50 kat daha hızlı

    Güney Kore hükümeti, önümüzdeki yıllarda 5G teknolojisinin yerini alacak olan 6G ile ilgili olarak stratejisini belirledi. Pilot çalışmalar 2026 yılında başlayacak.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Güney Kore, 2026 yılında 6G'yi başlatacak: 5G'den 50 kat daha hızlı
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    Güney Kore hükümeti, tüm dünyaya yeni yeni yayılmaya başlayan 5G ağlarının yerini alacak olan altıncı nesil (6G) mobil teknolojilerin geliştirilmesi için stratejisini belirledi.

    Ayrıca Bkz. "Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu"

    1 Tbps veri indirme hızına ulaşılacak

    Yapılan açıklamalara göre 2026 yılında ülkede 5G hizmetlerinden 50 kat daha hızlı olan 6G mobil hizmetler için bir pilot proje başlatılması planlanıyor ve hükümet, 2028 ile 2030 arasında 6G hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefliyor. Bildiğiniz üzere 5G teknolojisinin veri indirme hızı teorik olarak 20 Gbps seviyesinde ilan edilmişti. Şimdiye kadar pratikte elde edilemeyen bu hız, 6G teknolojisiyle birlikte 50 kat daha fazla olan 1 Tbps seviyesine çıkacak ve gecikme süresi daha da azalacak.

    Güney Kore, 2026 yılında 6G'yi başlatacak: 5G'den 50 kat daha hızlı
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    Güney Kore, 2021'den sonraki beş yıl içinde ise 6G teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirmeye 200 milyar won, yani yaklaşık 170 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. 2026'da başlayacak olan 6G pilot projesi için beş temel uygulama alanı şimdiden tanımlanmış durumda: Uzaktan cerrahi, holografik konferans, otonom araçlar, akıllı şehirler ve akıllı fabrikalar. 2028'den 2030'a kadar ticarileşmesi beklenen 6G şebekelerinin, yerden 10 km yüksekliğe kadar hizmet verebileceği de gelen haberler arasında.



    http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=50153 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pro-üye (olcay parlak) 2 hf. en beğenilen
    Biz de 3 kat daha fazla buzdolabı alarak cevabımızı veririz.
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    cheytac07 2 hf.
    Bizde de 1tb indirme hızı + 4gb 90 TL
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    Feyzuli 2 hf.
    "Anne bak gafam yanıyo" gerçek olacak bir gün.
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Ülkenizde 4,5G yaygın durumda, Üstelik Aselsan'ın geliştirdiği yerli baz istansyonları da yaygın olarak kullanıma girmeye başladı. 5G'de kurulum aşamasında ama kompleksli ezikler kendi ülkelerini ezikleme derdindeler. Sizin gibilere 90'ları yaşatmak lazım göresiniz geri kalmış ülke nasıl oluyormuş.
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    hsyn2802 (hüseyin sarı) 1 hf.
    Millet 6g hıznından bahsederken ben telefonumda bırakın 4.5g 3g bile göremiyorum habire H+ ibaresi. Telefonun 4.5g desteği olduğu ve şehir merkezinde olduğum halde H+ hızın yukarısına daha çıkamaduk... 6g de gözüm yok 4.5g dende vaz geçtim fakat bari 3G desteği tam vereydiler oda yook...
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    Paetzold (R S) 1 hf.
    Adamlar ne yaşıyor biz ne yaşıyoruz. Çok birşey istemiyoruz aslında.
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    benfatih20 (Fatih Arslan) 1 hf. yeni yorumcu
    Bizim Vodafone'da konuşurken cekmeyip kapanırsa dakika ekliyor.hayaller hayatlar.
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    Pandemic 1 hf.
    ankarada cep telim çekmiyor millet 6g ye geçiyor.
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    serafon 1 hf.
    kablo olayını bitirecekler bu gidişle
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    ayhann06 (ayhan yurtbekcisi) 1 hf.
    biz mi ! boş verin bizi mehter ver yansın ortalık !!!
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    ~Lion King~ (Fatih ) 1 hf.
    Bizdeki “5G’li telefona ne gerek var 4G neyimize yetmiyor?” tayfasını ikna etmek için yetersiz. Adamlar 5G’nin hiç gelmeyeceğini sanıyorken dünya 6G denemelerinr başladı.



    Bu saatten sonra 5G’siz telefon almak parayı çöpe atmaktır.
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    sis651 1 hf. ~Lion King~
    Alınacak telefonu da düzgün incelemekte fayda var. Dünya şebekelerinde henüz SA 5G kullanılmıyor sanırım, hepsi NSA 5G. Yani 4.5G ile birlikte çalışan 5G. Alınacak telefonun tek başına 5G'de verimli çalışacağından emin olmalı. Sonra kullanılacak frekanslar var. Bizde daha ihale yapılmadığından hangi frekansların kullanılacağı tahmin edilse de net belli değil. Bu durumda 5G destekli telefon alıp operatörün o bantta frekansı yok diye onu kullanamama, ya da operatör 4G bantlarına 5G sıkıştırıp verdi diye 4G hızları alınan 5G kullanma durumlarına karşı çok aceleci olmamak da lazım.Hani telefon alıp 5 yıl kullanacağım diyen 5G desteklileri incelesin, ama her sene amiral gemimi değiştiriyorum diyen için çok da önemi yok henüz.
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    renega (Ömer Can IŞIK) 1 hf. ~Lion King~
    kör ve sağır değilsen ülkemizin diğer ülkelerce sevilmeyen. her açıdan saldırıya maruz bırakılan bir ülke olduğunu bilirsin. siber saldırı, ekonomik saldırı, terör, darbe. bunlarla boğuşurken hepsine direnip 6g'ye geçmemizi bekliyorsan maktıklı düşünemiyorsun demektir. Bir ağaç kesimini bile fırsata çevirip ülkeyi parçalamaya çalışan gezi parkı olayını unuttun mu? siyasetle hiç alakası yok söylediklerimin. birilerinin kuyruk acısı var yada gözü toprağımızda. *4G neyimize yetmiyor* diyemem bana yetiyor sana yetmeyebilir 8k yayın yapacaksındır belki. ülke şampiyonlar listesinde ya zaten
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    ccgg4 1 hf.
    2023 yılında milli projemiz 7g'yi başlatıcaz koreliler mosmor olucak
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    qu4dro (Süleyman Alemdar) 2 hf.
    Çok gereksiz bir iş gerçekten. Keşke 5g nin yaygınlaştırılması adına çalışılsa yada teknolojinin ucuzlaması adına çalışılsa. 6g üretsen de ulaşmayacak.
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