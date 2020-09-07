Güney Kore, 5.nesil milli savaş uçağı KF-X’in ilk prototip üretimine başladı

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Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin(ROKAF) 2020’li yıllardaki aslî vurucu gücü olması planlanan ve ülkenin ilk milli savaş uçağı olacak 5.nesil KF-X’e ait (Korean Fighter-Experimental) ilk prototipin üretimine başlandı. Geçtiğimiz aylarda, uçakta kullanılacak General Electric (GE) Havacılığa ait F414-GE-400K Turbofan motoru da teslim alan Güney Kore, uçağı 2021 yılı itibariyle üretim bandından indirerek ilk gösterim için hazır hale getirmeyi umuyor. Ancak bazı uzmanlara göre tek bir uçağın üretim maliyeti, F-35’i de geçerek 130 milyon dolar seviyesine ulaşabilir.

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İlk uçuşunu 2022 ila 2023 yılları arasında yapması beklenen KF-X, Korea Joongang Daily gazetesine göre Kore tarihindeki en büyük yerli silah projesi. Devletin halihazırda 7 milyar dolar yatırdığı projede Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 120 uçak 2026 yılında üretilmeye başlandığında yaklaşık 8.5 milyar dolara daha ihtiyaç olacak. Bu da projeyi 18.5 milyar dolar seviyelerine çıkarıyor. Söz konusu verilerin doğru olduğu varsayımından hareketle bir uçağın maliyetinin 130 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Bir F-35’in maliyeti ise 100 milyon dolar civarında.

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KF-X’in öngörülen yüksek maliyetinin sebeplerinden biri olarak uçağın şu aşamada Güney Kore ordusu dışında bir müşterisinin olmaması gösteriliyor. F-35’ler ise Güney Kore’de dahil birçok ülkeye ihraç edildiği ve daha büyük ölçekli bir proje olduğu için fiyat olarak görece daha makul bir seviyede kalabiliyor. Bu durum Güney Kore’nin KF-X’i uçurmasının ardından haliyle değişebilir.

ROKAF’ın artık eskimeye başlayan F-4D/E Phantom II ve F-5E/F Tiger II filosunun yerini alacak KF-X, 2,253 km/s hıza ve 2,900km menzile sahip olacak. Maksimum kalkış ağırlığı 25,580 kg olacak uçak, 7,700 kg azami faydalı yük taşıyabilecek. Tek ve çift kabin varyantları olacak uçakta her kanat altında üçer sabit nokta (hardpoint) bulunacak uçakta, gövde içinde de dört adete kadar füze taşınabilecek.

https://eurasiantimes.com/south-koreas-stealth-jet-to-cost-more-than-us-f-35-jets-will-be-unveiled-by-2021/

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