Güney Kore, 5.nesil milli savaş uçağı KF-X’in ilk prototip üretimine başladı

Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin(ROKAF) 2020’li yıllardaki aslî vurucu gücü olması planlanan ve ülkenin ilk milli savaş uçağı olacak 5.nesil KF-X’e ait (Korean Fighter-Experimental) ilk prototipin üretimine başlandı. Geçtiğimiz aylarda, uçakta kullanılacak General Electric (GE) Havacılığa ait F414-GE-400K Turbofan motoru da teslim alan Güney Kore, uçağı 2021 yılı itibariyle üretim bandından indirerek ilk gösterim için hazır hale getirmeyi umuyor. Ancak bazı uzmanlara göre tek bir uçağın üretim maliyeti, F-35’i de geçerek 130 milyon dolar seviyesine ulaşabilir.
Ayrıca Bkz. "Milli imkânlarla geliştirilen karadan karaya lazer güdümlü ilk füze TRLG-230 test edildi"İlginizi Çekebilir Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi
İlk uçuşunu 2022 ila 2023 yılları arasında yapması beklenen KF-X, Korea Joongang Daily gazetesine göre Kore tarihindeki en büyük yerli silah projesi. Devletin halihazırda 7 milyar dolar yatırdığı projede Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 120 uçak 2026 yılında üretilmeye başlandığında yaklaşık 8.5 milyar dolara daha ihtiyaç olacak. Bu da projeyi 18.5 milyar dolar seviyelerine çıkarıyor. Söz konusu verilerin doğru olduğu varsayımından hareketle bir uçağın maliyetinin 130 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Bir F-35’in maliyeti ise 100 milyon dolar civarında.
KF-X’in öngörülen yüksek maliyetinin sebeplerinden biri olarak uçağın şu aşamada Güney Kore ordusu dışında bir müşterisinin olmaması gösteriliyor. F-35’ler ise Güney Kore’de dahil birçok ülkeye ihraç edildiği ve daha büyük ölçekli bir proje olduğu için fiyat olarak görece daha makul bir seviyede kalabiliyor. Bu durum Güney Kore’nin KF-X’i uçurmasının ardından haliyle değişebilir.
ROKAF’ın artık eskimeye başlayan F-4D/E Phantom II ve F-5E/F Tiger II filosunun yerini alacak KF-X, 2,253 km/s hıza ve 2,900km menzile sahip olacak. Maksimum kalkış ağırlığı 25,580 kg olacak uçak, 7,700 kg azami faydalı yük taşıyabilecek. Tek ve çift kabin varyantları olacak uçakta her kanat altında üçer sabit nokta (hardpoint) bulunacak uçakta, gövde içinde de dört adete kadar füze taşınabilecek.
https://eurasiantimes.com/south-koreas-stealth-jet-to-cost-more-than-us-f-35-jets-will-be-unveiled-by-2021/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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BAE'nin yıllık cirosu 15 milyar dolar olup bunun %40'ını ABD'de elde etmektedir. Amerikalı olmayan bu şirket Pentagon'un en önemli 10 sağlayıcıları arasındadır.
BAE yerli savaş uçağı TFX projesinin gerçekleştirilmesinde ortak şirket olarak seçilmiştir.[6][7]
kaynak wiki...
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linux dağıtımı gibi üstüne herkes kendi tabelasını takıyor üç beş oynuyor. Milli? Öz linux çekirdeği yerli değil bunu yazacak kapasitede değiliz kernel... ama tebelaya pardus yazabiliyoruz. Emperyalizm nedir? Ülkenin bayrağını değişmiyorsun (İmparatorluk sözcüğü, Latince imperare (buyurmak, komuta etmek) -in+parare (tedarik etmek, donatmak)- kökünden gelir.) ihtiyaçlarını onlar karşılıyor. Biraz da editlemene müsaade edince adı yerli oluyor. Ama mutfakta neler oluyor? Bunu ancak dibine kadar araştırırsan bulursun.
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G.kore Abrams tankları hyundai gm defense systems....altay linki // ingiltere-vestel-goldstar... lucky goldstar=LG (99) // oem ve lisanslama... lisans içeriği=? direkt f35 almak ile lisans alıp kendim milli yapıyorum demenin toplumda geri dönüş puanları var.
Birileri lisans vermese ne yapılabilir? Soru bu.
K(korea)F-X / T(Turkey)F-X ---> F-X=? X=? Fighter-X? X=scalable?,licensable? lisanslı örnek tam model F-35=? F ismini veren kim? Kimler kullanmış? Bunlar bile lisanslı. :) Türkçede X yok. F-X oem model? Arm cpularıda lisanslıyor. Nasıl yeni satış modeli? Dünyada zamanı kim yönetiyor? Zamanı yön-eden, maddeyi yön-eder mi?
BAE system 2018de 6.nesili geliştirmeye başladı.
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Eğer anlamıyorsan bunuda oku geç. Bazı anahtar kelimeler koydum bunlar beyninde benim için çalışacak. O kadarda doğru sözlüyümdür yani. Ama kaotik yazarım. Anlayanlara kapılar açılır.