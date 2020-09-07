Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Güney Kore, 5.nesil milli savaş uçağı KF-X’in ilk prototip üretimine başladı

    Güney Kore'nin milli savaş uçağı KF-X'in ilk prototip üretimine başladı. Ülke, 2021 yılı itibariyle prototipi tamamlayarak ilk gösterim için hazır hale getirmeyi planlıyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    7,5b
    1
    61
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Güney Kore, 5.nesil milli savaş uçağı KF-X’in ilk prototip üretimine başladı
    Tam Boyutta Gör

    Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin(ROKAF) 2020’li yıllardaki aslî vurucu gücü olması planlanan ve ülkenin ilk milli savaş uçağı olacak 5.nesil KF-X’e ait (Korean Fighter-Experimental) ilk prototipin üretimine başlandı. Geçtiğimiz aylarda, uçakta kullanılacak General Electric (GE) Havacılığa ait F414-GE-400K Turbofan motoru da teslim alan Güney Kore, uçağı 2021 yılı itibariyle üretim bandından indirerek ilk gösterim için hazır hale getirmeyi umuyor. Ancak bazı uzmanlara göre tek bir uçağın üretim maliyeti, F-35’i de geçerek 130 milyon dolar seviyesine ulaşabilir.

    Ayrıca Bkz. "Milli imkânlarla geliştirilen karadan karaya lazer güdümlü ilk füze TRLG-230 test edildi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi

    İlk uçuşunu 2022 ila 2023 yılları arasında yapması beklenen KF-X, Korea Joongang Daily gazetesine göre Kore tarihindeki en büyük yerli silah projesi. Devletin halihazırda 7 milyar dolar yatırdığı projede Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 120 uçak 2026 yılında üretilmeye başlandığında yaklaşık 8.5 milyar dolara daha ihtiyaç olacak. Bu da projeyi 18.5 milyar dolar seviyelerine çıkarıyor. Söz konusu verilerin doğru olduğu varsayımından hareketle bir uçağın maliyetinin 130 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Bir F-35’in maliyeti ise 100 milyon dolar civarında.

    Güney Kore, 5.nesil milli savaş uçağı KF-X’in ilk prototip üretimine başladı
    Tam Boyutta Gör

    KF-X’in öngörülen yüksek maliyetinin sebeplerinden biri olarak uçağın şu aşamada Güney Kore ordusu dışında bir müşterisinin olmaması gösteriliyor. F-35’ler ise Güney Kore’de dahil birçok ülkeye ihraç edildiği ve daha büyük ölçekli bir proje olduğu için fiyat olarak görece daha makul bir seviyede kalabiliyor. Bu durum Güney Kore’nin KF-X’i uçurmasının ardından haliyle değişebilir.

    ROKAF’ın artık eskimeye başlayan F-4D/E Phantom II ve F-5E/F Tiger II filosunun yerini alacak KF-X, 2,253 km/s hıza ve 2,900km menzile sahip olacak. Maksimum kalkış ağırlığı 25,580 kg olacak uçak, 7,700 kg azami faydalı yük taşıyabilecek. Tek ve çift kabin varyantları olacak uçakta her kanat altında üçer sabit nokta (hardpoint) bulunacak uçakta, gövde içinde de dört adete kadar füze taşınabilecek.



    https://eurasiantimes.com/south-koreas-stealth-jet-to-cost-more-than-us-f-35-jets-will-be-unveiled-by-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    AAAA oyun çağı mı başlıyor? Ubisoft, geliştirmekte olduğu bazı oyunları AAAA olarak nitelendirdi
    3 gün
    Türksat 5A uydusu, 2020 sonunda SpaceX tarafından uzaya taşınacak
    3 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Source (Barış ) 4 gün en beğenilen
    Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı projesi MMU'da bu aşamada görürüz inşallah, yalnız bizimkiler motoruda üretmeyi planlıyor haliyle işimiz daha zor. MMU'da ilk prototip modelide F16 motoru GE F110 kullanacak hatta geçtiğimiz günlerde motorlar teslim alınmıştı. MMU projesi ülkemiz için çok önemli bir proje ve bu projenin geliştirilme süresi çok uzun inşallah MMU'yu Türk Hava Kuvvetleri filosunda görmek nasip olur.
    Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı projesi MMU'da bu aşamada görürüz inşallah, yalnız bizimkiler motoruda üretmeyi planlıyor haliyle işimiz daha zor. MMU'da ilk p...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    firat_kilic 4 gün (düzenlendi)
    KF-X / TF-X benzerlik=?

    //
    BAE'nin yıllık cirosu 15 milyar dolar olup bunun %40'ını ABD'de elde etmektedir. Amerikalı olmayan bu şirket Pentagon'un en önemli 10 sağlayıcıları arasındadır.

    BAE yerli savaş uçağı TFX projesinin gerçekleştirilmesinde ortak şirket olarak seçilmiştir.[6][7]

    kaynak wiki...


    ---------------------------------------
    linux dağıtımı gibi üstüne herkes kendi tabelasını takıyor üç beş oynuyor. Milli? Öz linux çekirdeği yerli değil bunu yazacak kapasitede değiliz kernel... ama tebelaya pardus yazabiliyoruz. Emperyalizm nedir? Ülkenin bayrağını değişmiyorsun (İmparatorluk sözcüğü, Latince imperare (buyurmak, komuta etmek) -in+parare (tedarik etmek, donatmak)- kökünden gelir.) ihtiyaçlarını onlar karşılıyor. Biraz da editlemene müsaade edince adı yerli oluyor. Ama mutfakta neler oluyor? Bunu ancak dibine kadar araştırırsan bulursun.
    ---------------------------------------

    G.kore Abrams tankları hyundai gm defense systems....altay linki // ingiltere-vestel-goldstar... lucky goldstar=LG (99) // oem ve lisanslama... lisans içeriği=? direkt f35 almak ile lisans alıp kendim milli yapıyorum demenin toplumda geri dönüş puanları var.





    Birileri lisans vermese ne yapılabilir? Soru bu.



    K(korea)F-X / T(Turkey)F-X ---> F-X=? X=? Fighter-X? X=scalable?,licensable? lisanslı örnek tam model F-35=? F ismini veren kim? Kimler kullanmış? Bunlar bile lisanslı. :) Türkçede X yok. F-X oem model? Arm cpularıda lisanslıyor. Nasıl yeni satış modeli? Dünyada zamanı kim yönetiyor? Zamanı yön-eden, maddeyi yön-eder mi?



    BAE system 2018de 6.nesili geliştirmeye başladı.


    ------------------------------------------------
    Eğer anlamıyorsan bunuda oku geç. Bazı anahtar kelimeler koydum bunlar beyninde benim için çalışacak. O kadarda doğru sözlüyümdür yani. Ama kaotik yazarım. Anlayanlara kapılar açılır.
    KF-X / TF-X benzerlik=? // BAE'nin yıllık cirosu 15 milyar dolar olup bunun %40'ını ABD'de elde etmektedir. Amerikalı olmayan bu şirket Pentagon'u...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FederalAlmanya 4 gün
    Kf x ilk müşterisi olabiliriz
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 22 sa. (düzenlendi)
    subaortik adlı kullanıcı. Soruyu yan tarafa ittirince yanıt oluyor ama cevap olmuyor. Ayrıca kendine cevap verilmesini bile engellemişsin.Satarken $ olarak satıyorsun. Amerikan kontrollü yada yeni kontrol geçen alt ülkelere satıyorsun. Onlar içinde sana izin verilir ise satıyorsun. iha siha dediklerin ise amerikadan alınan bilgiler ile yapıldı belkide verilen bilgiler ile. Kurtlar vadisi polat ta tekstilciydi amerikada kaldı döner dönmez başrol filmde oynadı. Acb. cia mı yetiştirdi? Senin hesabın senin hesabındır başka hesapların olduğunu da unutma.olayları birleştirip linkleri algıla.https://www.donanimhaber.com/darbe-ustune-darbe-samsung-lg-ve-sk-hynix-firmalari-huawei-ile-iliskisini-kesiyor--124912KF-X / TF-X arkasındaki linki; arkadaki amerika ve ingiltereyi daha iyi görmüştür umarım milli diye geçinen bazı arkadaşlar. G.kore kimdir nedir? Milli uçak yaptı sananlar. Hatta teknolojisi bile amerika (ingiltere) samsung lgye dur dese ne oluyor? Şimdi KF-X / TF-X isim benzerliklerini bunla ilgili yazdığım yorumu arkadaşlarımız artık anlar. 4kişi beğenmiş geçen ki yorumu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkmet86 (Metin KILIÇ) 1 gün
    Bunun aynısı Arog da vardı KA-FA 1500
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    goodbyeeverybody 2 gün (düzenlendi)
    @subaortik kendi kendisine bir şeyler saçmalamışta saçmalamış. Ülkenin yaptıklarını aşağılayan varmış gibi gelmiş engellemiş. Asıl kompleksli olan anlamadan dinlemeden yazıp engelleyen kendisidir. Ağır sanayi ve yüksek teknoloji arzı 150 kat olan bir ülke var yıllık ciro olarakta neyse.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ugrygl 2 gün
    Vay be daha çok insan öldürecek, doğaya daha çok zarar verecek bir makina daha ne desem bilemedim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muammer816 (muammer dosthan) 2 gün
    koreye herşeyi veriyor ameriga, yetmezmiş gibi f35 alt yapı desteği de verilmiş. ondan sonra kore nasıl gelişiyor :D koreye bak adamlar uzaya çıkıyor derler :D halbuki madalyonun arka yüzünü bilen ancak araştıran, okuyanlar ve anlayanlardır/anlayabilenlerdir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 2 gün
    Harıl harıl savaşa hazırlık yapılıyor sanki
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bytradm (adem ademy) 2 gün
    o b.. herşeye maydonoz old. yarım kalıyor işler.
    ford*otosan'ın yağ değişimi istemeyen kamyon motorunu
    kim yaptı. (koç gurubundan hiç hazzetmem) ama işi kotarırlardı.
    bae'de onların dahlinden sonra su koyverdi.

    bence sealth iha yapcan binlerce. sonra savunma sist. düşünsün.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    serafon 3 gün
    K yı T yaptık mı tamamdır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 3 gün
    Tai nin Tfx için kore ile anlaşması vardı yanlış hatırlamıyorsam, tasarımlarıda benziyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 3 gün
    5. Nesil. 5 inci beşinci beş.. beş.. be..😳
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7465 kez okundu.
    28 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kf-x, 5.nesil savaş uçağı ve
    2 etiket daha beşinci nesil savaş uçağı Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Oppo Reno 4 Pro'nun kamerası iyileştirildi 4 gün Sanal gerçeklik için geliştirilen VirtualLink teknolojisi rafa kalktı 4 gün Robot çoban köpeği 4 gün Çok yönlü kablosuz şarj istasyonu rekor sürede bağış topladı 4 gün Elektrikli otonom scooter 4 gün Xiaomi POCO X3 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri 4 gün Türk yapımı simülasyon oyunu 4 gün Tom Cruise yine bildiğiniz gibi: MI7 çekimlerinde motosikletle dağdan atladı 4 gün Virgin Galactic, uzay turizminin kapılarını aralayacak son tur testlerine Ekim ayında başlıyor 4 gün Crysis Remastered, “Crysis açar mı?” grafik kalitesi ayarıyla gelecek 4 gün Turkcell’de ücretsiz GB paylaşma dönemi başladı 4 gün Dirt 5 bir kere daha ertelendi 4 gün Vivo Watch detaylandı: OLED ekran, NFC modülü ve iki farklı boyut 4 gün AMD bisikletler satışa sunuldu 4 gün Huawei’ye kötü haber: SMIC de kara listeye giriyor 4 gün Netflix'in Aşk 101 dizisinin çekimlerinde iki oyuncuya koronavirüs bulaştı 4 gün TCL ilk tablet modellerini duyurdu 4 gün Rollme Hero Pro ilk çerçevesiz ekranlı ve Snapdragon Wear 4100+ yongalı akıllı saat oldu 4 gün TCL MOVEAUDIO S200 tam kablosuz kulaklık modeli tanıtıldı 4 gün Dimensity 1000C yonga seti tanıtıldı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Güney Kore, 5.nesil milli savaş uçağı KF-X’in ilk prototip üretimine başladı Sonraki Vestel kullanılmış maskeleri akıllı bastona dönüştürüyor 4 gün Ekim ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8T, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek 4 gün Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler 4 gün Windows 10 kurulu sistemleri sonraki yapıya hazırlayacak bir yama yayınlandı 4 gün GoPro Hero 9 Black detaylandı: 5K desteği ve daha büyük bataryayla geliyor 4 gün RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı 4 gün OnePlus, telefonlara yüklediği "kaldırılamayan" uygulamalarla kullanıcıları bezdiriyor 5 gün Huawei Y9a tanıtıldı: Çentiksiz ekran, 4 arka kamera, 40 watt şarj 5 gün Microsoft yıl sonuna kadar tüm tarayıcılarından Adobe Flash desteğini kaldıracak 5 gün Yeni vaka sayısı 1600'ün altında (6 Eylül) 5 gün Oyun odaklı Honor Hunter için geri sayım başladı 5 gün LG K52'nin render görüntüleri ve detayları ortaya çıktı 5 gün Tam simulatörlük istasyon "xDrive Bayraktar'ı denedik" 5 gün AirPods Pro'nun yeni rakibi ortaya çıktı: İşte Huawei FreeBuds Pro 5 gün Taşınabilir ozon tedavi cihazı geliştirildi 5 gün Crunchyroll ve Adult Swim’den Shenmue animesi geliyor 5 gün Acıya insan cildi gibi tepki verebilen elektronik cilt geliştirildi 5 gün Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 5 II, sızdırılmış tanıtım videosunda görüntülendi 5 gün MediaTek ağ ekipmanları için yeni 5G yongasını duyurdu 5 gün Pebble akıllı saatlerine hayat öpücüğü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız