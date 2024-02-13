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    Çin'in F-35'e rakip yeni nesil savaş uçağı görücüye çıktı

    Çin'in yeni geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı FC-31, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda sergilendi. F-35 rakip olacak olan uçağın geliştirme çalışmaları devam ediyor.
    Çin'in F-35'e rakip yeni nesil savaş uçağı görücüye çıktı
    Çin'in yeni geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı FC-31, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda (WDS) sergilendi.

    Çin Havacılık Sanayi Şirketine (Avic) bağlı Shenyang Hava Aracı Şirketince geliştirilen uçak, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş jetlerinin muadili olarak tasarlandı. Fuarda, potansiyel alıcılara tanıtılan geliştirme aşamasındaki savaş jetinin, yüksek hız ve manevra kabiliyetinin yanı sıra hayalet uçak özelliğine sahip olması planlanıyor.

    F-35'ler 1,6 Mach (1960 km/h) azami hıza sahipken; FC-31'in 1,8 Mach (2205 km/h) kazami hıza sahip olması hedefleniyor. Öte yandan 1240 kilometre muharebe menziline sahip F-35'lere kıyasla, FC-31'in 1207 kilometre ile biraz daha düşük menzile sahip olacağı öngörülüyor.

    "Shenyang J-31" adıyla da anılan uçak, tasarım olarak F-35'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Uçak henüz Çin ordusunun envanterine girmese de hizmete alınması için yoğun olarak çalışılıyor.

    Orta Doğu'da potansiyel alıcılar

    Uzmanlar, yeni nesil uçağın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Kızıldeniz'deki gerilimler nedeniyle bölgesel istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, Orta Doğu alıcıların ilgisini çekebileceği değerlendirmesini yapıyor.

    Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber, geçen ay yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Hava Kuvvetlerini modernleştirme çalışmaları kapsamında Çin'den FC-31 savaş uçaklarını almayı planladığını bildirmişti.

    ABD Başkan Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri ile F-35 satışı konusunda varılan anlaşmadan vazgeçmişti. Washington'ın kararında, ülkenin Çin ile yakın ilişkileri nedeniyle savaş uçağının teknolojik sırlarının Pekin'in eline geçmesinden duyduğu endişenin etkili olduğu iddia edilmişti.

    ABD'nin F-35 satışı konusundaki sınırlamaları Çin'in yeni savaş uçağını cazip bir seçenek haline getirebilir. Ancak bunu için uçağın hizmete alınıp kendini kanıtlaması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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