Çin'in F-35'e rakip yeni nesil savaş uçağı görücüye çıktı

Çin'in yeni geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı FC-31, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda (WDS) sergilendi.

Çin Havacılık Sanayi Şirketine (Avic) bağlı Shenyang Hava Aracı Şirketince geliştirilen uçak, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş jetlerinin muadili olarak tasarlandı. Fuarda, potansiyel alıcılara tanıtılan geliştirme aşamasındaki savaş jetinin, yüksek hız ve manevra kabiliyetinin yanı sıra hayalet uçak özelliğine sahip olması planlanıyor.

F-35'ler 1,6 Mach (1960 km/h) azami hıza sahipken; FC-31'in 1,8 Mach (2205 km/h) kazami hıza sahip olması hedefleniyor. Öte yandan 1240 kilometre muharebe menziline sahip F-35'lere kıyasla, FC-31'in 1207 kilometre ile biraz daha düşük menzile sahip olacağı öngörülüyor.

"Shenyang J-31" adıyla da anılan uçak, tasarım olarak F-35'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Uçak henüz Çin ordusunun envanterine girmese de hizmete alınması için yoğun olarak çalışılıyor.

Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD’den itiraz çıkmadı 1 gün önce eklendi

Orta Doğu'da potansiyel alıcılar

Uzmanlar, yeni nesil uçağın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Kızıldeniz'deki gerilimler nedeniyle bölgesel istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, Orta Doğu alıcıların ilgisini çekebileceği değerlendirmesini yapıyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber, geçen ay yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Hava Kuvvetlerini modernleştirme çalışmaları kapsamında Çin'den FC-31 savaş uçaklarını almayı planladığını bildirmişti.

ABD Başkan Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri ile F-35 satışı konusunda varılan anlaşmadan vazgeçmişti. Washington'ın kararında, ülkenin Çin ile yakın ilişkileri nedeniyle savaş uçağının teknolojik sırlarının Pekin'in eline geçmesinden duyduğu endişenin etkili olduğu iddia edilmişti.

ABD'nin F-35 satışı konusundaki sınırlamaları Çin'in yeni savaş uçağını cazip bir seçenek haline getirebilir. Ancak bunu için uçağın hizmete alınıp kendini kanıtlaması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Çin'in F-35'e rakip yeni nesil savaş uçağı görücüye çıktı