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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milli imkânlarla geliştirilen karadan karaya lazer güdümlü ilk füze TRLG-230 test edildi

    Roketsan tarafından geliştirilen ve ülkemizin milli imkânlarla üretilen ilk karadan karaya lazer güdümlü füzesi olan TRLG-230 başarıyla test edildi.
    1 hf.
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    27
    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Milli imkânlarla geliştirilen karadan karaya lazer güdümlü ilk füze TRLG-230 test edildi
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    Ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biri olan Roketsan tarafından Nisan 2020’de başlatılan ve TRG-230 Füze Sistemine lazer arayıcı başlık entegrasyonu çalışması projesinde test atışları gerçekleştirildi. Türkiye’nin karadan karaya fırlatılan ve lazer güdümlü ilk roketi olma özelliği taşıyan TRLG-230, TSK envanterindeki önemli bir eksikliği kapatacak.

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Roketsan’da düzenlenen tören esnasında gerçekleştirilen testte, Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB2 SİHA vasıtasıyla lazer işaretlemesi yapılan hedef, Lazer Güdümlü 230 mm Füze Sistemi (TRLG-230) tarafından imha edildi. TB2'de ASELSAN tarafından geliştirilen lazer işaretletici kullanıldı.  

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    Milli imkânlarla geliştirilen karadan karaya lazer güdümlü ilk füze TRLG-230 test edildi

    Tamamen milli imkânlarla üretilecek olan TRLG-230 TSK envanterindeki önemli bir eksikliği de giderecek. Halihazırda, insanlı veya insansız hava araçlarından fırlatılan lazer güdümlü mühimmata sahip olan TSK, TRLG-230 ile hem herhangi bir kara platformundan fırlatılabilen ilk lazer güdümlü füzeye hem de işletme maliyeti çok daha ucuz olan bir mühimmata sahip olacak.

    Milli imkânlarla geliştirilen karadan karaya lazer güdümlü ilk füze TRLG-230 test edildi
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    Aşağıda TRLG-230’nin üzerinde geliştirildiği TRG- 230 füzesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

    TRG-230 Füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 km’den 70 km mesafeye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateşler yaratabilme yeteneğine sahiptir. Bu üstün özellikleri sayesinde zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlar.

    TRG-230 Füzesi, ROKETSAN üretimi ÇNRA Silah Sistemi, T-122/300 ÇNRA Silah Sistemi, ÇKRA-122/300 Silah Sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabilmektedir. (Bilgiler, Millisavunma.com’dan alınmıştır)

    Özellikler

    • Yalıtımlı Pod (Olumsuz çevre koşullarına ve neme karşı yalıtımlı)
    • TRG-230 için Potansiyel Hedefler
    • Liman ve Havaalanları
    • Toplanma Bölgeleri (Araç ve/veya Personel)
    • Hassas Tespit Edilmiş Hedefler
    • Lojistik Tesisler
    • Düşman Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
    • Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

    Teknik Özellikler             

    • Çap: 230 mm
    • Azami Menzil: 70 km
    • Asgari Menzil: 20 km
    • Ağırlık: 210 kg
    • Güdüm: Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS)
    • Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
    • Yakıt Tipi: Kompozit Katı Yakıt
    • Harp Başlığı Tipi: Tahrip – Parçacık Etkili, Tahrip – Parçacık Etkili (Çelik Bilyeli)
    • Harp Başlığı Ağırlığı: 45 kg
    • Harp Başlığı Etkili Y.Çapı: ? 40 m (Parçacık Etkili), ? 50 m (Çelik Bilyeli)
    • Tapa Tipi: Yaklaşmalı (Çarpma Yedeklemeli)
    • CEP : < 30 m



    Kaynakça https://www.savunmasanayist.com/roketsandan-kara-kuvvetlerine-yeni-fuze-trlg-230/ https://www.defensenews.com/industry/techwatch/2020/09/02/turkey-begins-developing-its-first-surface-to-surface-laser-guided-missile/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    torabi 1 hf. en beğenilen khytr89
    Sattık onları gelirleriyle yeni nesil heykel üretmek için arge yapacağız
    3 Yanıt Yanıtla +19
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    Feyzuli 1 hf.
    Nükleer başlığı yaparsak birde işte o zaman tadından yenmez bir hale gelir hasımlar adına.
    Yanıtla +12
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    WB 1 hf.
    Cephane olarak heykel atmak bence daha iyi gibiydi ama neyse.. bu da olur
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    İtalyada ilticacı (ali kurt) 1 hf.
    Milli imkan mı?

    Almanyadan aldığımız ve yasal olmayan kopyaladigimiz füzeler kadar MİLLİ olmasın?
    1 Yanıt Yanıtla
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    İstiklalFMK 1 hf. İtalyada ilticacı
    Almanya'dan alınmış hangi füzenin kopyasıymış? Saçmalık!
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    İl teber (Tolga ) 1 hf.
    15 yılda savunma sanayii büyük atılım yaptı. Sivil sanayii bu gelişime ayak uydurdu çok daha iyi olurduk.
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    WB 1 hf.
    Cephane olarak heykel atmak bence daha iyi gibiydi ama neyse.. bu da olur
    Yanıtla +8
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    TRLG 230 gibi lazer güdümlü füzelerin en büyük avantajı SİHA'larımızın artık taşıma kapasitesini dert etme olayını da ortadan kaldıracak. Havada mühimmatı bitmiş SİHA uzun süre havada kalabileceği için lazer işaretlemeye devam ederek kara konuşlu füzelerimiz ile yine nokta atışı hedefleri üstelik çok daha yüksek harp başlığıyla vurabileceğiz. Bu füze ailesinin daha uzu menzilli roketleri de var malum. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde o füzelere de lazer güdüm eklendiğini göreceğiz. Kara sınırımızdan 100-150 km mesafeyi CEP mesafesiz nokta atışı karadan vurabileceğiz.
    Yanıtla +4
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Teknoloji çok iyiymiş ama menzili biraz kısa geldi. Bunun en az 90, mümkünse 120-140km lik menzillileri de yapılabilirse harika olur. Örneğin Kıbrıs ile aramızda 65km var. yani uçtan uca. E güney kıbrısa kadar yetişse desek rahat 100-120km menzil gerekli. Caydırıcılık olacak ise güney kıbrısa kadar ulaşabilmeli o füzeler.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    Hayırlı olsun
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    Alqu 1 hf.
    sanırsam obüslerin daha gelişmiş versiyonu güzel bir şeye benziyor oyuncağını da yapında alıp oynayak be birader.
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    Mion 6 gün Alqu
    Ne idüğü belirsiz bir "şey" daha, a pardon adından belliymiş algı yaratığı olduğu
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    Commodore_64_ 1 hf.
    S400 lerin alınma nedeni açıkca çıktı ortaya adamlar gelip kendi sahilimizde kırmızı çizgi çizmeye kalkıyor..
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    Feyzuli 1 hf.
    Nükleer başlığı yaparsak birde işte o zaman tadından yenmez bir hale gelir hasımlar adına.
    Yanıtla +12
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf.
    S400 lere ne oldu bilen var mı
    5 Yanıt Yanıtla
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    torabi 1 hf. khytr89
    Sattık onları gelirleriyle yeni nesil heykel üretmek için arge yapacağız
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    sanalcoach 1 hf. yeni yorumcu khytr89
    akdeniz için tehtid unsuru olarak bekletiliyor en ufak karşı hareket'de batı ve güney sahillerine kurulacak muhtemelen.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. khytr89
    Kullanıma hazır şekilde hangarda bekletiliyor. Eğer ki akdenizden yunan ve fransız tehditi olursa uçaklarıyla bir saldırı yaparlarsa çıkarıp açacaklar. Zaten bugünler için alınmıştı bu sistem rusyaya karşı kullanamayız ama yunana ve fransıza karşı kullanırız.
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    5136 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    roketsan, tgr-230 ve
    5 etiket daha bayraktar tb2 tgrl-230 lazer güdüm kiti Bilim ve Teknoloji trlg-230
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