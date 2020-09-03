Milli imkânlarla geliştirilen karadan karaya lazer güdümlü ilk füze TRLG-230 test edildi

Tam Boyutta Gör Ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biri olan Roketsan tarafından Nisan 2020’de başlatılan ve TRG-230 Füze Sistemine lazer arayıcı başlık entegrasyonu çalışması projesinde test atışları gerçekleştirildi. Türkiye’nin karadan karaya fırlatılan ve lazer güdümlü ilk roketi olma özelliği taşıyan TRLG-230, TSK envanterindeki önemli bir eksikliği kapatacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Roketsan’da düzenlenen tören esnasında gerçekleştirilen testte, Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB2 SİHA vasıtasıyla lazer işaretlemesi yapılan hedef, Lazer Güdümlü 230 mm Füze Sistemi (TRLG-230) tarafından imha edildi. TB2'de ASELSAN tarafından geliştirilen lazer işaretletici kullanıldı.

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Tamamen milli imkânlarla üretilecek olan TRLG-230 TSK envanterindeki önemli bir eksikliği de giderecek. Halihazırda, insanlı veya insansız hava araçlarından fırlatılan lazer güdümlü mühimmata sahip olan TSK, TRLG-230 ile hem herhangi bir kara platformundan fırlatılabilen ilk lazer güdümlü füzeye hem de işletme maliyeti çok daha ucuz olan bir mühimmata sahip olacak.

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Aşağıda TRLG-230’nin üzerinde geliştirildiği TRG- 230 füzesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

TRG-230 Füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 km’den 70 km mesafeye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateşler yaratabilme yeteneğine sahiptir. Bu üstün özellikleri sayesinde zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlar.

TRG-230 Füzesi, ROKETSAN üretimi ÇNRA Silah Sistemi, T-122/300 ÇNRA Silah Sistemi, ÇKRA-122/300 Silah Sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabilmektedir. (Bilgiler, Millisavunma.com’dan alınmıştır)

Özellikler

Yalıtımlı Pod (Olumsuz çevre koşullarına ve neme karşı yalıtımlı)

TRG-230 için Potansiyel Hedefler

Liman ve Havaalanları

Toplanma Bölgeleri (Araç ve/veya Personel)

Hassas Tespit Edilmiş Hedefler

Lojistik Tesisler

Düşman Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

Teknik Özellikler

Çap: 230 mm

Azami Menzil: 70 km

Asgari Menzil: 20 km

Ağırlık: 210 kg

Güdüm: Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS)

Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi: Kompozit Katı Yakıt

Harp Başlığı Tipi: Tahrip – Parçacık Etkili, Tahrip – Parçacık Etkili (Çelik Bilyeli)

Harp Başlığı Ağırlığı: 45 kg

Harp Başlığı Etkili Y.Çapı: ? 40 m (Parçacık Etkili), ? 50 m (Çelik Bilyeli)

Tapa Tipi: Yaklaşmalı (Çarpma Yedeklemeli)

CEP : < 30 m

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