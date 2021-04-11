Güney Kore, Kf-21 Boramae savaş uçağı prototipini görücüye çıkardı

Tam Boyutta Gör Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin (ROKAF) 2020’li yıllardaki aslî vurucu gücü olması planlanan ve ülkenin ilk milli savaş uçağı olacak KF-21 Boramae (genç şahin), Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in katıldığı törende tanıtıldı. G.Kore savunma sanayi için kilometre taşı olarak adlandırılan uçak tanıtıma kadar KF-X adıyla biliniyordu. Tanıtım törenine, programın ortağı olan Endonezya’yı temsilen Savunma Bakanı Prabowo Subianto katıldı.

Ayrıca Bkz. "SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak?"

G.Kore’nin Endonezya ile birlikte 2016 yılından beri üzerinde çalıştığı program kapsamında altı adet KF-21 prototipi üretilecek. Prototiplerden ilk üçü bu yıl sonuna yetişirken diğer üçü ise 2022 yılının ilk yarısında ilgili hava kuvvetlerine teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Jae-in’e göre KF-21’in seri üretimine 2028 yılında başlanacak. 40 adet uçak hedefiyle başlayacak seri üretim süreci, 2032 yılında 120 adet uçağa ulaşacak.

Tam Boyutta Gör

General Electric (GE) Havacılık üretimi F414-GE-400K Turbofan motordan iki adet barındıracak KF-21’in hem tek hem de ikili koltuk tasarıma sahip sürümlerle geleceği belirtiliyor. Uçak, havadan-havaya ve havadan-yere füze sistemleri ile havadan fırlatılan seyir füzeleri gibi silahlarla donatılacak.

İlginizi Çekebilir

Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi

100 bin ek istihdam

G.Kore için çok ciddi bir istihdam kaynağı yaratması beklenene KF-21 projesi için verilen rakamlar da bir hayli çarpıcı. Cumhurbaşkanı Jae-in’in verdiği bilgilere göre uçak seri üretime girdiğinde 100 bin ek istihdam yaratılacak ve proje, ülkeye yaklaşık 5,2 milyar dolarlık katma değer sağlayacak. Uçağın ihraç edilmesi halinde ise bu değer katlanarak artacak.

G.Kore merkezli 719 şirketin müdahil olduğu projenin %65’lik yerlilik oranına sahip olduğu belirtiliyor. Savunma Edinme Programı İdaresi (DAPA), uçakta kullanılan 30 binden fazla parçadaki bu oranın önümüzdeki dönemde artırılmasının planlandığını belirtmiş.

Beşinci nesil, daha sonra

KF-21, ilk sürümlerin gövde içi dahili silah yuvası olmadan üretilecek olmasından dolayı 5. nesil değil ancak 4.5 nesil olarak adlandırılıyor. Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) yetkililerine göre ileriki süreçte uçak, bahse konu güncellemelerle birlikte 5. nesle terfi edecek.

KF-21 projesinin ortağı Endonezya, toplam geliştirme maliyetinin %20’sinden sorumlu. Bunun sonucunda Endonezya Hava Kuvvetleri, teknoloji transferiyle birlikte 50 adet KF-21’i kendi topraklarında üretecek.

Tam Boyutta Gör

Proje kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Jae-in, “Meşru müdafaa alanında yeni bir dönem geldi çattı ve hava kuvvetleri tarihimiz için bir dönem noktasına ulaştık. Kore’nin yapabileceklerine inanan ve bu anlamda bu projede bizlerle ortaklık kuran Endonezya hükümetine de şükranlarımı sunuyorum. Proje tamamlanıp seri üretim aşamasına gelindiğinde ve diğer ülke pazarlarına da uzanmaya başladığımız ana kadar iki ülke birlikte çalışmaya devam edecek.” sözlerini sarf etti.

ROKAF’ın artık eskimeye başlayan F-4D/E Phantom II ve F-5E/F Tiger II filosunun yerini alacak KF-21, 2,253 km/s hıza ve 2,900km menzile sahip olacak. Maksimum kalkış ağırlığı 25,580 kg olacak uçak, 7,700 kg azami faydalı yük taşıyabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.