Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Güney Kore, Kf-21 Boramae savaş uçağı prototipini görücüye çıkardı

    Daha önce KF-X olarak bilinen savaş uçağı projesi, KF-21 Boramae adıyla görücüye çıktı. Uçağın prototipi, G.Kore Cumhurbaşkanı ve Endonezya Savunma Bakanı'nın katıldığı törende tanıtıldı.
    11 Nisan 2021, 01:30 (3 gün)
    3,2b
    1
    30
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Güney Kore, Kf-21 Boramae savaş uçağı prototipini görücüye çıkardı
    Tam Boyutta Gör
    Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin (ROKAF) 2020’li yıllardaki aslî vurucu gücü olması planlanan ve ülkenin ilk milli savaş uçağı olacak KF-21 Boramae (genç şahin), Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in katıldığı törende tanıtıldı. G.Kore savunma sanayi için kilometre taşı olarak adlandırılan uçak tanıtıma kadar KF-X adıyla biliniyordu. Tanıtım törenine, programın ortağı olan Endonezya’yı temsilen Savunma Bakanı Prabowo Subianto katıldı.

    Ayrıca Bkz. "SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak?"

    G.Kore’nin Endonezya ile birlikte 2016 yılından beri üzerinde çalıştığı program kapsamında altı adet KF-21 prototipi üretilecek. Prototiplerden ilk üçü bu yıl sonuna yetişirken diğer üçü ise 2022 yılının ilk yarısında ilgili hava kuvvetlerine teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Jae-in’e göre KF-21’in seri üretimine 2028 yılında başlanacak. 40 adet uçak hedefiyle başlayacak seri üretim süreci, 2032 yılında 120 adet uçağa ulaşacak.

    Güney Kore, Kf-21 Boramae savaş uçağı prototipini görücüye çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    General Electric (GE) Havacılık üretimi F414-GE-400K Turbofan motordan iki adet barındıracak KF-21’in hem tek hem de ikili koltuk tasarıma sahip sürümlerle geleceği belirtiliyor. Uçak, havadan-havaya ve havadan-yere füze sistemleri ile havadan fırlatılan seyir füzeleri gibi silahlarla donatılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi

    100 bin ek istihdam

    G.Kore için çok ciddi bir istihdam kaynağı yaratması beklenene KF-21 projesi için verilen rakamlar da bir hayli çarpıcı. Cumhurbaşkanı Jae-in’in verdiği bilgilere göre uçak seri üretime girdiğinde 100 bin ek istihdam yaratılacak ve proje, ülkeye yaklaşık 5,2 milyar dolarlık katma değer sağlayacak. Uçağın ihraç edilmesi halinde ise bu değer katlanarak artacak.

    G.Kore merkezli 719 şirketin müdahil olduğu projenin %65’lik yerlilik oranına sahip olduğu belirtiliyor. Savunma Edinme Programı İdaresi (DAPA), uçakta kullanılan 30 binden fazla parçadaki bu oranın önümüzdeki dönemde artırılmasının planlandığını belirtmiş.

    Beşinci nesil, daha sonra

    KF-21, ilk sürümlerin gövde içi dahili silah yuvası olmadan üretilecek olmasından dolayı 5. nesil değil ancak 4.5 nesil olarak adlandırılıyor. Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) yetkililerine göre ileriki süreçte uçak, bahse konu güncellemelerle birlikte 5. nesle terfi edecek.

    KF-21 projesinin ortağı Endonezya, toplam geliştirme maliyetinin %20’sinden sorumlu. Bunun sonucunda Endonezya Hava Kuvvetleri, teknoloji transferiyle birlikte 50 adet KF-21’i kendi topraklarında üretecek.

    Güney Kore, Kf-21 Boramae savaş uçağı prototipini görücüye çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    Proje kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Jae-in, “Meşru müdafaa alanında yeni bir dönem geldi çattı ve hava kuvvetleri tarihimiz için bir dönem noktasına ulaştık. Kore’nin yapabileceklerine inanan ve bu anlamda bu projede bizlerle ortaklık kuran Endonezya hükümetine de şükranlarımı sunuyorum. Proje tamamlanıp seri üretim aşamasına gelindiğinde ve diğer ülke pazarlarına da uzanmaya başladığımız ana kadar iki ülke birlikte çalışmaya devam edecek.” sözlerini sarf etti.

    ROKAF’ın artık eskimeye başlayan F-4D/E Phantom II ve F-5E/F Tiger II filosunun yerini alacak KF-21, 2,253 km/s hıza ve 2,900km menzile sahip olacak. Maksimum kalkış ağırlığı 25,580 kg olacak uçak, 7,700 kg azami faydalı yük taşıyabilecek.



    Kaynakça https://defence-blog.com/news/south-korea-rolls-out-prototype-of-new-kf-21-boramae-fighter-jet.html https://www.defenceturk.net/guney-kore-kf-21-boramae-savas-ucagini-tanitti
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    General Atomics, uzay görevleri için nükleer tahrik sistemi geliştirecek
    2 gün
    ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti
    2 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hidrojennn (gizli yok) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Dellialli
    kfx'in boyu 16m, tfx 21m, kfx kanat açıklığı 11,2m, tfx 14m, kfx yükseliği 4.7m, tfx 6m, kfx motor itiş gücü 2x13k, tfx'in 2x27k, kfx tasarımlarını tamamen lockheed martin(amerika) yaptı, motorları general electric(amerika) f414, aviyoniklerini israil yapıyor, füzeleri fransız meteor olacak.sadece hava-hava avcı uçagı. tfx tasarımı tuşaş tarafından bae(ingiliz) destek alınarak yapılıyor, test için general electric f110 motoru alındı ama yerli motoru TRMOTOR yapıyor, aviyoniklerini aselsan yapıyor, füzeleri yerli akdogan, bozdogan (hava-hava), som serisi ve teber(bomba), hava- hava avcı ve hava - yer bombalama görevlerini yapacak. faydalı yük kapasitesi kfx'ten fazla olacak. hani bazı şeyleri küçük görüyorsunuz ya biraz da bilginiz olsun istedim.

    edit: bu mesaj yazdıgım hesap troll ve propaganda hesabı. yeni açmış. kendi sorular yalanlar yazıp sonra editleyip yazdıklarını değiştiriyor. kendi yalanlar söylediği mesajları siliyor. profesyonel troll işi.
    kfx'in boyu 16m, tfx 21m, kfx kanat açıklığı 11,2m, tfx 14m, kfx yükseliği 4.7m, tfx 6m, kfx motor itiş gücü 2x13k, tfx'in 2x27k, kfx tasarımlarını tamamen loc...
    Devamını Gör
    Yanıtla +46
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmetkaraci (ahmet karaci) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) WB
    amerikancı arkadaş, sana anlayacagın dilden yazayım. amerikalıların dediği gibi bla bla bla.1980 başlamışmış, kfx 2016 başladı ilk protipi bitti. hep aynı yalan bir işte birşeyler çıkarsa muhalif mühendisler yapıyor nedense. hem.mis gibi f35'i bize veriyorlarda mı almıyorlar? f35 konusunda pek çok nato ülkesi ve amerikalı askerlerin açıklamalarını görmedinmi? sizin gibi insanları gördüğüm için, senelerce dsp ve chp oy veren bir insan olarak inadına İNCE diyorum. ulan bir kere ülke için yapılar doğru bir şeye de doğru deyin. ''bayraktar iha'yı da kemal kılıçdaroğlu'nun damadı yapıyor'' dersin, utanmasan. amerikalının avrupalının kapı bekçiliği yapmayı bırakın.
    amerikancı arkadaş, sana anlayacagın dilden yazayım. amerikalıların dediği gibi bla bla bla.1980 başlamışmış, kfx 2016 başladı ilk protipi bitti. hep aynı yalan...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Ülkenin muhalefet kafasındaki mühendislerine uçan teneke yapıyorlar demek saygısızlık değil mi?
    Tüm dünyada çip krizi var en basitinden, her ülkenin kendi çip fabrikası var buna rağmen mi sıkıntı yaşıyorlar? Çipi geçtim en basitinden direnç, kapasitör gibi parçalar bile belli başlı firmalar tarafından üretiliyor. Bıktık sizin yerli değil muhabbetinizden. Sanki tüm parçaları sadece yapboz gibi birleştiriyorlar, oluyor sana uçak.
    Yılmaz Özdil tarzı girdinizden trollük seviyeniz belli de, neyse...
    Ülkenin muhalefet kafasındaki mühendislerine uçan teneke yapıyorlar demek saygısızlık değil mi? Tüm dünyada çip krizi var en basitinden, her ülkenin kendi ç...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Altay Tankıda Kore tankını modife hali aslında. Ciddi söylüyorum bunu. tüm alt yapı Kore tankı, TSK'nın ihtiyacına göre üst yapı inşa ediliyor. Detektif gibisiniz:))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    F35 Multi role bir uçak kfx hava hava Avcı f22 gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kore KFX'i bizim TFX-Milli muharip uçağa benzemiyor mu? Zaten KAI ile TAI arasında anlaşmalar olduğunu duymuştum. Belki projenin gizli ortağı bizizdir. Malum dünyada tek başına savaş uçağı geliştirebilen ülke kalmadı Abd, Rusya bile dışardan ortak, alt yüklenici, taşeron arıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elophidae (Yavuz Ell) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Endonezya akıllılık etmiş. Yüzde 20 payla hem yeni nesil avcı uçağı hem de üretim teknolojisi sahibi olmuş
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hidrojennn (gizli yok) 2 gün ( Mesaj Silindi ) elophidae
    bilgi eksikliğiniz var. üretim teknolojisi vermedi kore. tamamen kore'de üretiliyor. Hiç bir bilgi aktarımı yok. Türkiye'de Kore bizi KFX projesine davett ettiğinde bu yüzden kabul etmedi. Amerikan lisansıyla yapıldığı, amerikan motorları kullanıldıgı için malezya'ya en alt versiyonunu f16 düzeyindekini veriyorlar. 5.nesil olanları vermeyecekler. ilk düz silah sistemleri kanata takılı olanları alacaklar. malezya bunu kabul etti. alacakları kfx'ler f16 düzeyinde, tek farklı 2 motorlu olması. zaten kullanılan 2 motorun gücü f16'daki motor gücünde.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guest Account (misafir hesap) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    kore türkiye kıyaslaması için örnek olarak kara araçlarına bakabilirsiniz.

    türkiye de kore de ana muharebe tankı geliştirmek istiyordu. kore k2 black panther tankını geliştirdi, türkiye de bunu ithal edip lisans altında üreterek altay ismini verdi. hatta mtu motorlarını ithal edemeyince biz kendi motorumuzu yapıyoruz zaten diye sıktılar. o da olmayınca şimdi onu da koreden lisans altı üretim anlaşmasıyla çözmeye çalışıyorlar.

    benzer bir örnek fırtına obüsü. lisans altı üretim için koreden ithal edilen bir ürün.

    türkiye daha hürkuşu envantere alamadı 20 yıldır, gitti koreden kt-1 satın aldı.

    her şeyi amerikadan hazır alınan kf-x in yatırım maliyeti 8 milyar dolar. ismail demir ise geçenlerde 3-4 milyar dolar bütçeler türkiyenin altından kalkabileceği paralar değil dedi.

    yok tfx bundan büyükmüş de kore lockheed'den destek alıyormuş falan. iki uçak arasındaki farkı net bir şekilde söyleyeyim. birisi uçacak, ihraç edilecek, ekonomiye katkı sağlayacak. diğeri ise "dış güçler" tarafından engellenecek, ertelenecek, gerçekleşmeyecek.
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Greylights (THE E ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Guest Account
    Hay ağzına sağlık. boyutu yok şöyleymiş şu füzeyi kullanıyormuş boş abi. Herşey kağıt üstünde. Adam gibi tasarım satın alındı yerelleştirerek geliştiriliyor diyin. Ben karşı değilim bu sisteme, bu devirde bu düzen işliyor. Ama bakın çakma yerel tankımızın haline. Bu ülkede kaç kez ''yerli yerli yerli'' denip de yok olan projeler var. İnsan bi tarihe bakar da öyle konuşur.

    Ayrıca parçalar ordan burdan alınır, zaten bu mecbur, ama tasarım yerli değilse eğer onun yerlilikle alakası yoktur gözümde, ancak yerelleştirilmiş olur.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hidrojennn (gizli yok) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Guest Account
    eksik bilginiz var. altay veya fırtına obüsü lisans altında üretilmiyor. teknoloji transferi yapıldı. aynen atak helikopterleri gibi. lisans altında üretirseniz o ülkeden izin almadan ürünleri başka ülkelere satamazsınız. üstünde değişiklik yapamazsınız. Akıncı motorlarıda Türkiye- Ukrayna ortak fabrika kurulup teknoloji transferi yapılarak üretiliyor. böylece ürünü 3.şahıslara satabiliyorsunuz. ne fırtına, ne de altay koreli ürünlerin aynısı değil geliştirilmişidir. fırtına 2 obüsleri daha geliştirilerek mühinmatı kendi alan ve çok gelişmiş elektronik hedefleme sistemleri ile donatılarak üretildi. Teknoloji transferi üzerine Türk mühendislerinin çalışmalarıyla. Amerikayı tekrar keşfetmeye gerek yok. Teknoloji transferini yapar, daha gelişmiş ürün çıkarırsın. Sizin karıştırdığınız yerli ve milli kavramı. yerli Türkiye üretilen demek, milli satış hakları sende olan istediğin gibi satıp üretebilecegin ürün demek. Ürün millidir mesela ama yurtdışından parçalar kullanabilirsin. her ürünü Türkiye'de belli bir adede çıkamayacagın için karlı şekilde üretemesin. Global dünya'ya hiç bir ürün %100 yerli değil. apple iphone ramler samsung, batarya lg ve samsung, ekran boe samsung lg, depolama birimleri samsung, işlemci tmsc ve arm, dokunmatik lg ve samsung, elektronik bileşenlei çoğu kore. Ama kisme iphone amerikan malı değildir demiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın yeni hazırlıklarına bakılırsa pandemiden kurtulan insanlara savaşlar ve katliamlar kaldığı yerden devam edecek. Bu savaş uçakları virüse karşı aşı veya fakir ülkelere yiyecek dağıtmayacağına göre yaşamak için niye evde kapanıyoruz diye düşünüyor insan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir defa yerli degil..

    600 kusur yandas sirketi dahil etmisler..

    Cogu bankamatik sirketi..

    Zaten bos isler maketini bile yapamazlar..

    Coluk cocuk oyuncagi olur bundan anca..

    Ucan teneke demek lazim yada..

    Aslinda bu 1980’lerde baslayan bir projeydi ustune kondular..

    Calisan muhendislerin cogu muhalefet kafasina sahip..

    Bizim vergilerimizle yapiyorlar..

    Anlasilan erken secim var yakinlarda..

    Mis gibi f35 almak varken...

    ...
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmetkaraci (ahmet karaci) 3 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    amerikancı arkadaş, sana anlayacagın dilden yazayım. amerikalıların dediği gibi bla bla bla.1980 başlamışmış, kfx 2016 başladı ilk protipi bitti. hep aynı yalan bir işte birşeyler çıkarsa muhalif mühendisler yapıyor nedense. hem.mis gibi f35'i bize veriyorlarda mı almıyorlar? f35 konusunda pek çok nato ülkesi ve amerikalı askerlerin açıklamalarını görmedinmi? sizin gibi insanları gördüğüm için, senelerce dsp ve chp oy veren bir insan olarak inadına İNCE diyorum. ulan bir kere ülke için yapılar doğru bir şeye de doğru deyin. ''bayraktar iha'yı da kemal kılıçdaroğlu'nun damadı yapıyor'' dersin, utanmasan. amerikalının avrupalının kapı bekçiliği yapmayı bırakın.
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Ülkenin muhalefet kafasındaki mühendislerine uçan teneke yapıyorlar demek saygısızlık değil mi?
    Tüm dünyada çip krizi var en basitinden, her ülkenin kendi çip fabrikası var buna rağmen mi sıkıntı yaşıyorlar? Çipi geçtim en basitinden direnç, kapasitör gibi parçalar bile belli başlı firmalar tarafından üretiliyor. Bıktık sizin yerli değil muhabbetinizden. Sanki tüm parçaları sadece yapboz gibi birleştiriyorlar, oluyor sana uçak.
    Yılmaz Özdil tarzı girdinizden trollük seviyeniz belli de, neyse...
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dejurerak (rasim kah) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gövde içi silah yuvası olmadan üretilmesi zaten uçağı bir siklet aşağı çekmiş, f35 f22 ile karşılaştırmayın, rafale bu uçağın rakibi şu anda. Ayrıca israil ve usa çok destek verdi bu projeye, tusaş eğer yapabilirse çok daha büyük iş yapacak, ismail demir tfx için 5. Nesil olarak dizayn ram boyası konularını hallettik termal ısı konusunu çalışıyoruz demişti inşallah tfx üretilecek
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D Dellialli 3 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ak breminler bilmez. bir ara bizim ak breminler `yerli savas jeti` diye bunun sunumlarini koymuslardi...

    en son ingilizin tasarimin maketini alamana yabdirdigh. dabi yol yabdi, veten heinlerini sevindirmiyeag...

    @hidrojennn

    Kendi kendine cevap vermekte böyle birşey.

    Dünyaca ünlü markaları olmasına rağmen, kendi çip ve motorunu 20 yıldır üretebiliyor olmasına rağmen Amerika'ya bağlı bir ülke olan KORE'den bahsediyorsun.

    Ama kendi palavralarını yazarken bile yukarıda yazdıklarını kıyasalayamıyorsun.

    https://www.trmotor.com.tr sitesi. Motoru yapan site. Daha websitesi ni tam yapmamışlar da gelmişsin motor ürettiklerini idda ediyorsun.

    Neyse Gökbey motoru da yerliydi ama General Motors'un lisanslanma motoru çıkmıştı.

    Daha kompozit titanyum dökebilen şirketin yok, gelmişsin bana ne anlatıyorsun. O turbo jetin hava kesici pervanesinin dşilerini 1cm lik demirden yapıp mı uçuracaksın yoksa

    Bunlarla uğraşmayın siz. İşte ana "dıj gücünüz" Amerika'dan motorları toplayın. Üretim bandlarını bile Amerika'dan getirtip General Motors abinizin gölgesinde , o küfrettiğiniz fen lisesinden mezun elemanları çalıştırarak ürettirin vs ya bunlar çok uzun iş. Siz en iyi bildiğinizi yapın. Kapatın fen liselerini süper liselerini! Bunlara ne gerek var? En iyi bildiğiniz diğer işiniz olan; imam hatipler açmaya devam edin


    Eklenti 2:

    Arkadaş kendince birkaç mesaj savunmaya çalıştı ama varılan sonuç yerli üretim diye yutturulan projenin dış kaynaklara bağlı olduğu.

    Zor değil. o jet motor yüzlerce derecede çalışacak. dişleri demirle tutturamazsınız. titanyum alaşımdan yapılma havayı kesen dişliler gerekli en basitinden. peki nerede üretiyoruz diye sordum ve cevap atıp tutan akpli bakanın sözleri. bende zahmet etmemesi için TEİ'nin proje sayfasını koydum ve proje sayfası kaldırılmış. Proje dediğim geliştirme aşamasındaymış. Yani daha döktüğümüz falan yok. Dökebilme kabiliyeti kazandırılacak proje olarak geliştirilecekmiş sanırım.

    yani birde 30 like almıi. AK neferler farklı hesaplardan çalışıyorlar :)

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    daha "%100 yerli üreteceğim" dediğin uçağın kilden, alçıdan maketini yapamıyorsun ve bana yalanlarına inanmamı bekliyorsun RTE ... ben yemem kardeşim. o yüzden siz imam hatip açın. papaz eriğini mümin yapın vs. ne işiniz olur sizin tankla tüfekle. propaganda olur gerçi :D sonuçta saman daha üretemeyen ülkenin gerçeğini koyunlarına bir şekilde ikna edici bahane vermen lazımdı. uçak göklerde tutmadı. gittin amerikadan ingiltereden kanadadan almanyadan topladın drone yaptın. yaptırdılar desek daha doğru. o dronu sana esatı ve rusu vur diye verdiler. sen ermeni vurunca amerika ve kanada nasıl bloke etti sistemlerini?

    neyse dediğim gibi devam bu gazla :)
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hidrojennn (gizli yok) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    kfx'in boyu 16m, tfx 21m, kfx kanat açıklığı 11,2m, tfx 14m, kfx yükseliği 4.7m, tfx 6m, kfx motor itiş gücü 2x13k, tfx'in 2x27k, kfx tasarımlarını tamamen lockheed martin(amerika) yaptı, motorları general electric(amerika) f414, aviyoniklerini israil yapıyor, füzeleri fransız meteor olacak.sadece hava-hava avcı uçagı. tfx tasarımı tuşaş tarafından bae(ingiliz) destek alınarak yapılıyor, test için general electric f110 motoru alındı ama yerli motoru TRMOTOR yapıyor, aviyoniklerini aselsan yapıyor, füzeleri yerli akdogan, bozdogan (hava-hava), som serisi ve teber(bomba), hava- hava avcı ve hava - yer bombalama görevlerini yapacak. faydalı yük kapasitesi kfx'ten fazla olacak. hani bazı şeyleri küçük görüyorsunuz ya biraz da bilginiz olsun istedim.

    edit: bu mesaj yazdıgım hesap troll ve propaganda hesabı. yeni açmış. kendi sorular yalanlar yazıp sonra editleyip yazdıklarını değiştiriyor. kendi yalanlar söylediği mesajları siliyor. profesyonel troll işi.
    Yanıtla +46
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hidrojennn (gizli yok) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    motoru yapıyor diyorum zaten, yaptı demiyorum. şu an denemek için general electric motorları alındı. tusaş TEI-TS1400 motorunda hava kesici pervanesini yaptı. ama sana ne desem boş. ben palavra yazmadım, kendin gibi düşünme herkesi... sana yazsam boş, sana ne desem boş. bende akp oy vermiyorum. klasik imam hatip açın muhabbeti. İman hatipleri ve diyaneti kuran Atatürk'e bu lafı söylüyormusun? ki imam hatiplerle uzaktan yakından alakam, ilgim yok. ama ülke genelinde yapılan iyi şeylere de tu kaka demiyorum. sana boş muhalefetler. hangi hesabın yan hesabıysan bu gün açıp konuya kusmuşsun. gerçek hesabından yazamamışsın. sana iyi troller.

    edit:bu arkadaş profesyonel troll kesin bir yere baglı. bana yalan palavara v.s. diyor sonra o mesajları siliyor. sanki hiç yazmamış gibi. yalanlar yazıyor sonra yalanlarını editleyip değiştiriyor. dediklerini değiştiriyor. birkaç mesajla kendini savumaya çalıştı varılan sonuç diye
    kendi kendine birşeyler yazıp inanıyor. yeni kesin belli trol hesap.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tüh, fırsatı kaçırmışlar, Ka Fa-1500 olabilirmiş ismi :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3182 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kf-x, savaş uçağı ve
    2 etiket daha güney kore Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Lenovo, hibrit model de dahil olmak üzere üç yeni tablet çıkaracak 2 gün Redmi'nin ilk oyuncu telefonu bu ay çıkış yapabilir 2 gün TSMC, 2024 yılına kadar gelir açısından sektörün en büyük şirketi olabilir 2 gün Google Telefon uygulaması, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları kaydedecek 3 gün Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi 3 gün Intel Sapphire Rapids 64 GB HBM2 bellekle gelebilir 3 gün Seagate, piyasaya sürdüğü sabit disklerin toplam hacminin 3 Zettabayt olduğunu açıkladı 3 gün Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti 3 gün Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ve görüntüleri açığa çıktı 3 gün Clubhouse saldırısı 1.3 milyon kaydı ortalığa saçtı 3 gün Grayscale’den kripto paralara 1 Milyar dolarlık dev yatırım 3 gün 100 milyonda 1 denk gelen tasarım hatası sebebiyle iPhone 11 Pro rekor fiyattan satıldı 3 gün Pinterest’in reklam yasağı kaldırıldı 3 gün Plastik atıkların kaynağını belirleyebilecek akıllı telefon uygulaması geliştirildi 3 gün Dwayne Johnson'ın başrolünde olduğu DC filmi Black Adam'ın çekimleri başladı 3 gün Biden yonga krizine karşı ilk somut adımı attı 3 gün Oynanışı ve görselliği ile dikkat çeken Rus yapımı açık dünya oyunu The Day Before'dan oynanış videosu paylaşıldı 3 gün Aksiyon rol yapma oyunu Catopia Rush, mobil cihazlara geliyor 3 gün Eviniz bu mini robot devriye ile güvende 3 gün Ethereum; Netflix ve Coca-Cola’yı geride bıraktı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Güney Kore, Kf-21 Boramae savaş uçağı prototipini görücüye çıkardı Sonraki Boeing 737 Max’larda ortaya çıkan elektrik sorunu, uçakların yere çekilmesini zorunlu kılabilir 3 gün PlayStation'ın Londra Stüdyosu "yepyeni, yeni nesil bir oyun" üzerinde çalışıyor 3 gün Micron uyardı: DRAM fiyatları artabilir 3 gün PlayStation, Uncharted ve God of War gibi popüler serilerini mobil cihazlara getirmeyi planlıyor 3 gün Samsung Galaxy A72 elimizde|Kutu açılışı ve ilk izlenimler 3 gün Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch sızdırıldı: İşte görüntüleri 3 gün Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile gelebilir, AM4 soket bir nesil daha işlemci alabilir 3 gün Tesla Semi'ye sıkı rakip geliyor: İşte Geely'nin elektrikli tırı 3 gün Age of Empires 4'ten yarım saatlik Türkçe dublajlı tanıtım videosu yayınlandı, çıkış tarihi açıklandı 3 gün Alibaba'ya tekelleşme politikaları sebebiyle Çin'de 2.8 milyar dolar ceza verildi 3 gün Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü 3 gün Intel’in üst segment DG2 ekran kartı görüntülendi: RTX 3070-3080 arası performansla geliyor 3 gün Samsung Galaxy Tab S5e için Android 11 güncellemesi başladı 3 gün Google, Pixel 5a'nın iptal edildiği söylentilerine cevap verdi: Bu yıl piyasaya sürülecek 3 gün İnsan gözü şeklinde web kamerası geliştirildi 3 gün Xiaomi ve Oppo, bu yıl kendi 5G yonga setlerini tanıtabilir 3 gün Epic Games Store'un zararı ortaya çıktı: Yüz milyonlarca dolar kaybediyor 4 gün Kablosuz kulaklıkları temizlemek için çamaşır makinesine benzeyen bir cihaz tasarlandı 4 gün Realme 8 5G'nin teknik detayları belli oldu 4 gün Gorillerin göğüs dövme alışkanlıkları incelendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız