Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk genel maksat helikopteri olma özelliği taşıyan Gökbey helikopteri, envantere girmeden ihracat başarısı elde ediyor. Adı açıklanmayan bir ülke, 32 adet Gökbey için 1 milyar dolarlık teklif yaptı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Teknofest kapsamında TRT Haber’de canlı yayında yaptığı açıklamada Gökbey için 1 milyar dolarlık bir ihracat teklifi olduğunu ilk kez duyurdu. Hangi ülkeden bu teklifin geldiği açıklanmasa da ilk etapta 32 adet Gökbey için bu teklifin yapıldığını biliyoruz.

Gökbey helikopteri yerli motorla uçtu 4 ay önce eklendi

Gökbey, yerli TEI-TS1400 motoru ile ilk uçuşunu 23 Nisan 2023 tarihinde yapmıştı. Uçuş testleri devam ediyor. Testlerin tamamlanmasının ardından Gökbey’in Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor.

Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri

Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m

MTOW: 6050 kg

Azami Seyir Sürati: 306 km/h

Servis Tavanı: 6069 m

Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)

Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)

Ana Rotor Çapı: 13.20 m

Standart Yakıt Tankı: 1020 kg

Harici Yakıt Tankı: 280 kg

Bagaj Hacmi: 1,1 m3

Mürettebat: 2

Yolcu: 12

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Milli helikopter Gökbey'e yurt dışından 1 milyar dolarlık teklif