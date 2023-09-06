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    Milli helikopter Gökbey'e yurt dışından 1 milyar dolarlık teklif

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklamaya göre bir ülke, 32 adet Gökbey helikopteri için 1 milyar dolarlık teklif yaptı.                      
    Milli helikopter Gökbey'e yurt dışından 1 milyar dolarlık teklif Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk genel maksat helikopteri olma özelliği taşıyan Gökbey helikopteri, envantere girmeden ihracat başarısı elde ediyor. Adı açıklanmayan bir ülke, 32 adet Gökbey için 1 milyar dolarlık teklif yaptı.

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Teknofest kapsamında TRT Haber’de canlı yayında yaptığı açıklamada Gökbey için 1 milyar dolarlık bir ihracat teklifi olduğunu ilk kez duyurdu. Hangi ülkeden bu teklifin geldiği açıklanmasa da ilk etapta 32 adet Gökbey için bu teklifin yapıldığını biliyoruz.

    Gökbey, yerli TEI-TS1400 motoru ile ilk uçuşunu 23 Nisan 2023 tarihinde yapmıştı. Uçuş testleri devam ediyor. Testlerin tamamlanmasının ardından Gökbey’in Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor.

    Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri

    • Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m
    • MTOW: 6050 kg
    • Azami Seyir Sürati: 306 km/h
    • Servis Tavanı: 6069 m
    • Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)
    • Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)
    • Ana Rotor Çapı: 13.20 m
    • Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
    • Harici Yakıt Tankı: 280 kg
    • Bagaj Hacmi: 1,1 m3
    • Mürettebat: 2
    • Yolcu: 12
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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