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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hem radar hem silah: İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi

    İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi, drone'ları tespit ediyor ve onları etkisiz hale getiriyor. Sistem, tespit ve engelleme kabiliyetleri ile bölge güvenliğine katkı sunuyor.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Hem radar hem silah: İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi
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    İLTER Drone/İHA Tespit ve Engelleme Sistemi, Boğaziçi Savunma Teknolojileri tarafından geliştirildi. %90.45 yerlilik oranına sahip sistem, uzaktan kumandayla iletişim kurarken ISM bantlarını kullanan dronlara karşı tam otomatik algılama, durdurma ve yanıltma özelliğine sahip.

    Modern ve gelişmiş teknolojileri barındıran İLTER, öncelikle Dron tarafından kullanılan frekans bantlarını tespit ediyor. Tespitin ardından sistem, hedef Dron’un yönünü tanımlıyor. Sistem ardından Dron tarafından kullanılan faydalı yük sinyallerini belirliyor.

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    1000-1800 metreye kadar sistem tarafından algılanan Dron’un kumanda kontrol frekansı tespit ediliyor. En son ise sistem, seçilen işleme göre Dron’u olduğu bölgede yere indirebiliyor veya kumanda edildiği bölgeye geri gönderiyor. İLTER, tüm hava koşullarında (-40 derece ile +85 derece) çalışabiliyor.

    İLTER Drone/İHA Tespit ve Engelleme Sistemi, döner kanatlı ve sabit kanatlı alçak irtifa İHA’ları tespit etme, drone ile uzaktan kumandasının kablosuz haberleşmesini tespit etme kabiliyetlerine ve GNSS bantlarında Koordinat Yanıltma Sistemine sahip.

    Hem radar hem silah: İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi
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    https://www.bogazicisavunma.com/en/ilter-drone-detection-and-neutralization-system/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    59 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

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    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    Neden sadece GNSS bantlarında?
    1 Yanıt Yanıtla
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    erdem552 (Erdem Aydın) 4 gün DH Misafiri
    Zaten uzaktan kumanda eden bir sistem varsa ve bunun sinyal tespiti yapıldıysa bunu direk indirebilecek. Bunun dışında sadece uzaktan kumandalı değilde GPS yada GLONASS (İleride gelme ihtimali olan Galileo) gibi küresel konumlandırma sistemlerinden birini kullanıyorsa (GNSS'i bu sistemlere verilen genel bi ad gibi düşünebilirsin) bu drone ve belirli bir koordinat hedefine kilitlenmişse o sinyalleri de bozabilecek ve drone konumunu tespit edemediği için hedefe gidemeyecek.
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