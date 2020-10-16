Hem radar hem silah: İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi

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İLTER Drone/İHA Tespit ve Engelleme Sistemi, Boğaziçi Savunma Teknolojileri tarafından geliştirildi. %90.45 yerlilik oranına sahip sistem, uzaktan kumandayla iletişim kurarken ISM bantlarını kullanan dronlara karşı tam otomatik algılama, durdurma ve yanıltma özelliğine sahip.

Modern ve gelişmiş teknolojileri barındıran İLTER, öncelikle Dron tarafından kullanılan frekans bantlarını tespit ediyor. Tespitin ardından sistem, hedef Dron’un yönünü tanımlıyor. Sistem ardından Dron tarafından kullanılan faydalı yük sinyallerini belirliyor.

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1000-1800 metreye kadar sistem tarafından algılanan Dron’un kumanda kontrol frekansı tespit ediliyor. En son ise sistem, seçilen işleme göre Dron’u olduğu bölgede yere indirebiliyor veya kumanda edildiği bölgeye geri gönderiyor. İLTER, tüm hava koşullarında (-40 derece ile +85 derece) çalışabiliyor.

İLTER Drone/İHA Tespit ve Engelleme Sistemi, döner kanatlı ve sabit kanatlı alçak irtifa İHA’ları tespit etme, drone ile uzaktan kumandasının kablosuz haberleşmesini tespit etme kabiliyetlerine ve GNSS bantlarında Koordinat Yanıltma Sistemine sahip.

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https://www.bogazicisavunma.com/en/ilter-drone-detection-and-neutralization-system/

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