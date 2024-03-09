F-35A savaş uçağı nükleer bomba taşıma sertifikası aldı

Amerikan F-35A Lightning II savaş uçağı, nükleer silah taşıma konusunda resmi olarak sertifikalandırıldı. Breaking Defence tarafından servis edilen habere göre sertifika sadece B61-12 termonükleer yerçekimi bombası için verildi. F-35A böylelikle operasyonel olarak nükleer silah taşıma kabiliyetine sahip ilk beşinci nesil uçak olarak tarihe geçti.
Söz konusu sertifika, sadece F-35A modelini ve B61-12 termonükleer bombasını kapsıyor. Diğer F-35 modelleri (F-35B ve F-35C) buna dahil değil. Bu arada B61-12'nin 1968'de hizmete giren B61 bombasının modernize edilmiş bir versiyonu olarak tasarlandığını belirtelim.
F-35A'lar "çift kabiliyetli" uçağa dönüşüyor
F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) Sözcüsü Russ Goemaere konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bazı F-35A'lar artık resmi olarak B61-12 bombalarını taşıyabilecek. Bu gelişmeyle birlikte hayalet avcı uçağı resmi olarak hem konvansiyonel, hem de nükleer silah taşıyabilen "çift kabiliyetli" bir uçak haline gelecek" dedi.
F-35A'nın nükleer silah sertifikasyonu, ABD'nin nükleer caydırıcılık politikası ve NATO'daki rolü açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu gelişmenin, bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde görülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.