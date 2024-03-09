F-35A savaş uçağı nükleer bomba taşıma sertifikası aldı

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Amerikan F-35A Lightning II savaş uçağı, nükleer silah taşıma konusunda resmi olarak sertifikalandırıldı. Breaking Defence tarafından servis edilen habere göre sertifika sadece B61-12 termonükleer yerçekimi bombası için verildi. F-35A böylelikle operasyonel olarak nükleer silah taşıma kabiliyetine sahip ilk beşinci nesil uçak olarak tarihe geçti.

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Söz konusu sertifika, sadece F-35A modelini ve B61-12 termonükleer bombasını kapsıyor. Diğer F-35 modelleri (F-35B ve F-35C) buna dahil değil. Bu arada B61-12'nin 1968'de hizmete giren B61 bombasının modernize edilmiş bir versiyonu olarak tasarlandığını belirtelim.

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F-35A'lar "çift kabiliyetli" uçağa dönüşüyor

F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) Sözcüsü Russ Goemaere konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bazı F-35A'lar artık resmi olarak B61-12 bombalarını taşıyabilecek. Bu gelişmeyle birlikte hayalet avcı uçağı resmi olarak hem konvansiyonel, hem de nükleer silah taşıyabilen "çift kabiliyetli" bir uçak haline gelecek" dedi.

F-35A'nın nükleer silah sertifikasyonu, ABD'nin nükleer caydırıcılık politikası ve NATO'daki rolü açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu gelişmenin, bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde görülecek.

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