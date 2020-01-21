Güney Kore kripto para kazançlarını vergilendiriyor

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Kripto para piyasasının 2017 sonlarında adeta patlama yapması ve kısa sürede milyonlarca yatırımcıyı kendisine çekmesi hükümetlerinden dikkatinden kaçmadı. Yerine göre büyük meblağların kazanıldığı kripto para dünyasından hükümetler de vergi almak niyetinde.

Gelirden pay istiyor

Daha önce de bazı ülkelerde kripto para ticaretinden vergi alınması meselesi gündeme gelmişti. Bu kez Güney Kore Ekonomi Bakanlığı kripto para piyasasını vergiye bağlayabilmek için bir yasa taslağı üzerinde çalışmaya başladı.

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Yasa taslağında kripto para ticaretinden elde edilen kazançlar Diğer Kazanç kategorisine giriyor. Normalde emlak gibi pek çok faaliyetten elde edilen gelirler ana sermaye olarak nitelendiriliyor.

Diğer Kazanç kategorisinde gelirlerin yüzde 40'ı hesaplanıyor ve yüzde 20 vergi uygulanıyor. Kalan yüzde 60 kısma ise vergi muafiyeti veya indirimi gibi işlemler de yapılabiliyor.

Kanun kabul edilirse vergi ofisi anında müdaheleye başlayacak. Ofis zaten uzun bir süredir borsalardaki kazançların vergilendirilmesi için çalışmalar yapıyordu. Bithumb borsasına 69 milyon dolar bir vergi kesilmiş ve borsa da bunu mahkemeye taşımıştı.

https://www.theblockcrypto.com/linked/53449/south-korea-plans-20-tax-on-crypto-gains

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