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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Güney Kore kripto para kazançlarını vergilendiriyor

    Güney Kore ekonomi yönetimi kripto para ticaretlerinden elde edilen geliri vergilendirmek için harekete geçti. Taslak yasalaşırsa vergi ofisi hemen borsaların yakasına yapışacak.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Güney Kore kripto para kazançlarını vergilendiriyor
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    Kripto para piyasasının 2017 sonlarında adeta patlama yapması ve kısa sürede milyonlarca yatırımcıyı kendisine çekmesi hükümetlerinden dikkatinden kaçmadı. Yerine göre büyük meblağların kazanıldığı kripto para dünyasından hükümetler de vergi almak niyetinde. 

    Gelirden pay istiyor

    Daha önce de bazı ülkelerde kripto para ticaretinden vergi alınması meselesi gündeme gelmişti. Bu kez Güney Kore Ekonomi Bakanlığı kripto para piyasasını vergiye bağlayabilmek için bir yasa taslağı üzerinde çalışmaya başladı. 

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    Yasa taslağında kripto para ticaretinden elde edilen kazançlar Diğer Kazanç kategorisine giriyor. Normalde emlak gibi pek çok faaliyetten elde edilen gelirler ana sermaye olarak nitelendiriliyor. 

    Diğer Kazanç kategorisinde gelirlerin yüzde 40'ı hesaplanıyor ve yüzde 20 vergi uygulanıyor. Kalan yüzde 60 kısma ise vergi muafiyeti veya indirimi gibi işlemler de yapılabiliyor. 

    Kanun kabul edilirse vergi ofisi anında müdaheleye başlayacak. Ofis zaten uzun bir süredir borsalardaki kazançların vergilendirilmesi için çalışmalar yapıyordu. Bithumb borsasına 69 milyon dolar bir vergi kesilmiş ve borsa da bunu mahkemeye taşımıştı. 



    https://www.theblockcrypto.com/linked/53449/south-korea-plans-20-tax-on-crypto-gains Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 5 sa.
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    monacomen 6 sa. yeni yorumcu
    Kumar veya piyango bile vergilendirilirken adam 10 dolar koyup 10.000 dolar elde edip tek kuruş vergi vermiyor ise bunda tuhaflık vardır elbet.
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    Start Again 1 gün
    Nasıl takip edecekler ki? Mesele zaten takip edilememesi değil mi?
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    labtek38 1 gün Start Again
    Gerçek paraya dönüştürdüğün yerleri takip edecek. Kaç para çektiğin belli sonuçta. Ama sen aldığın kripto parayı karanlık ara sokakta valiz içindeki nakit parayla takas edersen o zaman takip edilemez. Bu sefer de aldığın nakit kara para olacaktır. Yani kaynağı belirsiz. Bunu bankaya yatırdığında kaynağını merak edecektir devlet. Tabi bu büyük meblağlarda dikkat çekecektir.
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    WoXeD 1 gün Start Again
    traderlar güncel paraya döner eninde sonunda.bankadan çekerken vergilendirirler. lakin kazanca ortak oluyolarsa kayıbada ortak olmalılar. bugün dolar altın traderlarından vergi alıyolarmı?bizimki gibi muz cumhuriyetlerinde kambio vergisi alıyolar oda binde bir oranda. eğer kişi aldığı coinleri yine coin olarak harcarsa dediğiniz gibi takip edilemez.
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