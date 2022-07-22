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    Güney Kore, kripto para kazançları üzerinden vergilendirilmeyi 2025'e erteledi

    Teknoloji diyarı Güney Kore, dün yaptığı açıklamaya göre zaten bir yıl ertelenmiş olan kripto para kazançlarını iki yıl daha erteleyecek vergi reform planını açıkladı.
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    Güney Kore kripto vergisini 2025'e erteledi
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    Güney Kore, kripto para kazançları üzerinden vergilendirilmeyi hükümet yetkilileri tarafından açıklanan 2022 vergi reformu planına göre iki yıl daha erteledi. Duyuru, aralık ayında sanal varlıkları 2023 yılına kadar vergilendirme planlarını ertelemesinden sonra geldi.

    Vergi reformu planına göre sanal varlıklardaki kazançtan, bu varlıkların devredilmesinden ve ödünç verilmesinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi 2025'e ertelendi. Bir yıllık dönemdeki yaklaşık 1.900 doları aşan kazanç üzerinden yüzde 20'lik ek bir vergi alma planı da değişmedi.

    Güney Koreli blokzincir savunucusu olan Harold Kim, yerel borsadaki yatırımlardan elde edilen kazançların vergilendirilme oranının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Planlanan vergilerin haksız yere daha küçük yatırımcıları hedef aldığını da ifadelerine ekledi.

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