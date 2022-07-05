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    Kripto borsaları, Hindistan’daki yüksek vergilerden darbe aldı

    Kripto paralara 1 Temmuz'da yüksek miktarda vergi getiren Hindistan'da işlemler durma noktasına geldi. Kripto para borsalarının işlem hacimleri yüzde 72,5 oranında düştü.
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    Kripto borsaları, Hindistan’daki yüksek vergilerden darbe aldı
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    Kripto para birimlerine getirdiği sert uygulamalarla gündeme gelen Hindistan’da yeni vergi kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte Hindistan merkezli kripto para borsaları ağır vergi yükü ile karşı karşıya kaldı.

    İşlem başına yüzde 1 vergi alınıyor

    Hindistan'ın 1 Temmuz'dan itibaren işlem başına yüzde 1 vergi almaya başlaması ile beraber, üç Hindistan merkezli kripto para borsasının ticaret hacimleri ortalama yüzde 72,5 düştü. Bununla beraber sık işlem yapan yatırımcılar merkeziyetsiz borsalara (DEX) geçmeye başladı.

    Veri platformu nomics.com tarafından alınan verilere göre; kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkenin en büyük 3 borsası olarak görülen ZebPay, WazirX ve CoinDCX’te işlem hacimlerinde yaşanan düşüşlerin oranı yüzde 60’tan yüzde 87’ye kadar uzanıyor.

    WazirX başkan yardımcısı Rajagopal Menon, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Şu anda, yüzde 1 oranında uygulanan verginin sonuçlarını tahmin etmek için henüz erken. Temmuz ayının ikinci haftasında bunu anlamak için daha iyi bir konumda olacağız”

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