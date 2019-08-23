Güney Kore, Volkswagen Grubu'na ait sekiz modelin satışını yasaklayacak

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Elektrikli modeller ve yeni logo başta olmak üzere derin bir yenilenme sürecine giren Volkswagen skandallardan bir türlü kurtulamıyor. Volkswagen Grubu’nun isminin geçtiği dizel skandalı büyük oranda Avrupa ve ABD’deki otomobilleri kapsıyordu. Fakat görünen o ki bu olay kapanmak yerine şimdi de Güney Kore’ye sıçradı.

The Korea Herald gazetesinde yer alan habere göre Volkswagen, Audi ve Porsche’ye ait sekiz modelin Güney Kore’deki satışı yasaklanacak. Bunun sebebi ise söz konusu modellerde emisyon hilesi yapılmış olması. Bu kapsamda Audi A6 40 TDI, Audi A6 50 TDI modelleri, Audi A7 50 TDI modelleri, Volkswagen Touareg V6 3.0 TDI, Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4Motion ve Porsche Cayenne bir daha Güney Kore yollarına çıkamayacak.

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Güney Kore Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu modeller üzerinde yapılan incelemelerde emisyon değerlerini düşük gösteren cihazlara rastlandığı belirtilmiş. Mayıs 2015’ten bu yılın Ocak ayına kadar bu sekiz modelden toplam 1,261 adet satılmış. Yapılan haberde, söz konusu modellerin emisyon hile cihazları olmadığında normalden 10 kat daha fazla gaz salımı yaptığı belirtiliyor.

Güney Kore’nin planları arasında bu sekiz modelin ülkeye girmesini engellemek var. Ayrıca Volkswagen, Audi ve Porsche’nin daha önce satılan 1,261 aracı geri çağırıp gerekli düzenlemeleri yapması isteniyor. Bunun yanı sıra bu üç markaya verilecek 10 milyon dolar para cezası da planlar arasında.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190820000719