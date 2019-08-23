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Güney Kore, Volkswagen Grubu'na ait sekiz modelin satışını yasaklayacak

Volkswagen, Audi ve Porsche'ye ait toplam sekiz modelde emisyon hilesi tespit eden Güney Kore, bu modellerin ülkeye girişini yasaklayacak. Bu üç markaya 10 milyon dolar ceza kesilecek.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Güney Kore, Volkswagen Grubu'na ait sekiz modelin satışını yasaklayacak
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Elektrikli modeller ve yeni logo başta olmak üzere derin bir yenilenme sürecine giren Volkswagen skandallardan bir türlü kurtulamıyor. Volkswagen Grubu’nun isminin geçtiği dizel skandalı büyük oranda Avrupa ve ABD’deki otomobilleri kapsıyordu. Fakat görünen o ki bu olay kapanmak yerine şimdi de Güney Kore’ye sıçradı.

The Korea Herald gazetesinde yer alan habere göre Volkswagen, Audi ve Porsche’ye ait sekiz modelin Güney Kore’deki satışı yasaklanacak. Bunun sebebi ise söz konusu modellerde emisyon hilesi yapılmış olması. Bu kapsamda Audi A6 40 TDI, Audi A6 50 TDI modelleri, Audi A7 50 TDI modelleri, Volkswagen Touareg V6 3.0 TDI, Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4Motion ve Porsche Cayenne bir daha Güney Kore yollarına çıkamayacak.

Ayrıca Bkz. "Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini tamamen ortaya çıktı"

Güney Kore Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu modeller üzerinde yapılan incelemelerde emisyon değerlerini düşük gösteren cihazlara rastlandığı belirtilmiş. Mayıs 2015’ten bu yılın Ocak ayına kadar bu sekiz modelden toplam 1,261 adet satılmış. Yapılan haberde, söz konusu modellerin emisyon hile cihazları olmadığında normalden 10 kat daha fazla gaz salımı yaptığı belirtiliyor.

Güney Kore’nin planları arasında bu sekiz modelin ülkeye girmesini engellemek var. Ayrıca Volkswagen, Audi ve Porsche’nin daha önce satılan 1,261 aracı geri çağırıp gerekli düzenlemeleri yapması isteniyor. Bunun yanı sıra bu üç markaya verilecek 10 milyon dolar para cezası da planlar arasında.



http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190820000719 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ridianod 10 dk.
Arkadaşlar bu modeller 2019 çıkışlı değil mi ? Hala emisyon kandırmacası devam ediyor olamaz bence. Resmen şaka olur böyle bir durum varsa. Haberde bir yanlışlık falan mı var ki
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haberelectro 19 dk.
300 tane modelden 8 tane eksilmş koymaz
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AsiretinMarjinalCocugu 43 dk.
Audi ve Vw'deki araçların belli motorlarını,Porsche Cayenne'nin ise direk kendisi yasaklanmış öyle mi?
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lazloo 55 dk.
Touareg in 4x4 olmayanı mı varmış
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Acil Stop 56 dk.
Helal olsun Güney Kore'ye önce kendi kendine yanan BMW'leri trafikten men etti şimdi de hileli dizelleri yasaklıyor. Türkiye'de ise aynı modelleri makam aracı olarak alabilmek için bürokratlar sıraya girsin.
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Celonfix 1 sa.
Sorsan almanlar çevreyi düşünüyor, dizel yasaklanıyor falan filan hebele hübele...
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dr20mouse 1 sa.
Hala devam ediyormu utanmaz iki harfli namussuz firma
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Lord Melkor 1 sa.
10 milyon rakamı doğru mu? Vw grup için çerez parası bile değil
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brscnk17 1 sa. Lord Melkor
Kaynağa göre evet. 6.5 milyon Audi ve Volkswagen'e, 3.5 milyon da Porsche'ye.
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