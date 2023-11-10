Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (10 Kasım): Galaxy S23, RTX 3050 ekran kartı, gaming monitör, Airfryer ve dahası

Tam Boyutta Gör Black Friday (Kasım) indirimleri devam ediyor. n11'de 11.11 kampanyası başladı. Hepsiburada'da Efsane 11 İndirimleri, Trendyol'da ise Süper Alışveriş Günleri devam ediyor. Çeşitli e-ticaret sitelerinden bugünün öne çıkan fırsatlarını sizin için derledik.

Günün Öne Çıkan İndirimleri

Galaxy S23 8 GB 256 GB: 27.999 TL

Samsung Galaxy S23’ün 256 GB’lık versiyonu 128 GB’lık versiyon ile aynı fiyata indi. Son 1 ayın en düşük fiyatına satılıyor. İndirimli fiyat siyah, krem ve mor renklerde geçerli. n11 kuponlarınızı kullanabilirsiniz.

HP Victus Gaming RTX 4060 Dizüstü Bilgisayar: 32.499 TL

RTX 4060 ekran kartıyla dikkat çeken HP Victus 7Z590EA modeli oldukça uygun fiyata satılıyor.

Logitech Pebble M350 Bluetooth Mouse: 390 TL

Son 6 ayın en düşük fiyatı. Piyasaya göre 50 TL daha ucuz.

Asus RTX 3050 Phoenix Ekran Kartı: 7.299 TL

Son 2 ayın en düşük fiyatı. Piyasada şu an daha ucuza başka RTX3050 ekran kartı yok.

Gamepower Intense X60 27'' 1 MS 165 Hz 2K Monitör: 4.999 TL

Son 6 ayın en düşük fiyatı. 2K çözünürlüğe, 165 Hz yenileme hızına ve kavisli ekrana sahip bu monitör kaçmaz.

Lg Ultragear 27GN60R-B 27" Full Hd 1ms 144Hz Monitör

Son 6 ayın en düşük fiyatı. 144 Hz yenileme hızına sahip 1080p monitör arayanlar için sıcak fırsat.

Apple Macbook Air M1 işlemcili: 23.799 TL

M1 işlemci ve 8 GB RAM’li Macbook Air MGND3TU/A 13 inç modeli son 1 ayın en düşük fiyatına indi.

TCL MoveAudio S600 ANC TWS Kulaklık: 899 TL

Aktif gürültü engelleme (ANC), şeffaf mod, kablosuz şarj ve 32 saat pil ömrü. Bu kulaklığın fiyatı ilk kez bu seviyeye indi. Fiyat/performans odaklı ve ANC özellikli kulaklık arayanlara tavsiye edilir.

Tecno Phantom V Fold 512 GB: 37.899 TL

Katlanabilir ekranlı Android telefon isteyenler için düşünülebilir. Fiyatı ilk kez bu seviyeye indi.

Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti: 499 TL

Philips’in en çok tercih edilen tıraş makinelerinden Philips MG3710/15, son 1 ayın en düşük fiyatına indi.

Regal Nf 30010 252 Lt No-Frost Buzdolabı: 7.999 TL

Son 3 ayın en düşük fiyatı. Diğer sitelere göre 2.700 TL daha ucuz.

Yasomi Y35 Beyaz Camlı Airfryer 1350W 3,5 Lt: 999 TL

Bugüne kadarki en düşük fiyat. İki kişilik aileler için tercih edilebilir. Uygun fiyatlı olmasına rağmen 860 yorum arasından ortalama 4,9 puan almayı başarmış.

Fissler Vitaquick Bluepoint Düdüklü Tencere Seti 6.0 lt+3.5 Lt: 10.999 TL

Emniyet valfi, basınç göstergesi ve kilitli kapak teknolojileriyle düdüklüde yemek pişirmeyi kolaylaştıran Fissler’in en çok tercih edilen bu seti, diğer sitelere kıyasla 2.450 TL daha uyguna satılıyor.

Diğer Öne Çıkan Fırsatlar

Xiaomi Mi TV Stick Android TV Medya Oynatıcı: 1.111 TL

Xiaomi Mi Taşınabilir Şarjlı Kompresör Lastik Hava Pompası: 1.119 TL

Xiaomi Mijia 2 Akıllı Sıcaklık ve Nem Ölçer: 148,90 TL

Dreame Bot D10S Robot Süpürge+Mop: 9.999 TL

Lenovo IP G3 R5-7535HS RTX4050 Notebook: 24.999 TL

Amazon Kindle Paperwhite 4 6" 8 GB Waterproof E-Kitap Okuyucu: 4.091 TL

Dökümix Döküm Tost Makinesi: 989 TL

Tefal MasterMix 425 W Mikser: 999,90 TL

Philips HX3651/12 Sonicare Diş Fırçası: 538,90 TL

Apc By Schneider Electric 4'Lü Akım Korumalı Priz: 352,69 TL

Siemens Tam Otomatik Kahve Makinesi: 19.999 TL

Braun MGK 5360 + Gillette 8'i 1 Arada Erkek Bakım Seti: 999 TL

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Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 10 Kasım