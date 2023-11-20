Günün öne çıkan indirimleri (20 Kasım): Efsane Cuma indirimleri, Xiaomi Scooter, MSI notebook, Xiaomi scooter ve dahası

Kasım indirimleri başladı ancak kampanyaları incelerken gerçek indirimleri kaçırabilirsiniz. Bu içeriğimizde gerçek indirimleri bir araya getirdik. İşte 20 Kasım indirimli ürünleri...