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    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (11 Kasım): Realme 10, dikey süpürge, Wi-Fi kamera, USB-C kablo ve dahası

    Kasım indirimleri başladı ancak kampanyaları incelerken gerçek indirimleri kaçırabilirsiniz. Bu içeriğimizde gerçek indirimleri bir araya getirdik.              
    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 11 Kasım Tam Boyutta Gör
    Kasım indirimleri devam ediyor. n11 ve Hepsiburada'da 11.11'e özel kampanyalar bugün sona erecek. Sonrasında Black Friday indirimleri başlayacak. Çeşitli e-ticaret sitelerinden bugünün öne çıkan fırsatlarını sizin için derledik.

    Öne Çıkan İndirimli Ürünler

    Samsung Galaxy S23 128 GB 8 GB: 26.499 TL

    Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonu. Son 2 ayın en düşük fiyatı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 50 MP kamera, 8K video kaydı, Dynamic AMOLED 120 Hz ekran.

    Realme 10 8 GB 128 GB: 8.179 TL

    Son 6 ayın en düşük fiyatı. Super AMOLED 90 Hz ekran, Helio G99 işlemci, 50 MP kamera, 33 W hızlı şarj. Bu bütçelere iyi ekranlı, yüksek performanslı telefon arayanlar için tercih edilebilir.

    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 11 Kasım Tam Boyutta Gör

    Dell G15 5515 RTX 3060 Notebook: 32.999 TL

    Dell'in G15 oyuncu serisi dizüstü bilgisayarı. Yüksek havalandırma kalitesi, RGB klavye ve RTX 3060 ekran kartı ile dikkat çekiyor.

    Philips Marathon Ultimate XB7150/07 Süpürge: 5.539 TL

    5 bin tl civarında güçlü süpürge arayanlar için tavsiyemizdir. Son 1 ayın en düşük fiyatı.

    Samsung Essential LS27C366EAUXUF 27" Monitör: 3.049 TL

    Ofis kullanımı için uygun fiyatlı 27 inç 1080p monitör arayanlar için güzel fırsat. Son 6 ayın en düşük fiyatı.

    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 11 Kasım Tam Boyutta Gör

    Oral-B Pro 3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 1.019 TL

    Son 3 ayın en düşük fiyatı. 360 derece diş eti basınç sensörü, 3D fırçalama teknolojisi ve pil seviyesi göstergesi mevcut. Seyahat kabı hediye.

    Philips HD2151/62 All in One Cooker Buharlı Pişirici: 2.279 TL

    Yeni nesil akıllı düdüklü tencere. Mobil uygulamaya özel fiyat.

    Grundig Vcp 4130 Şarjlı Dikey Süpürge: 3.299 TL

    Son 6 ayın en düşük fiyatı. 110W motor gücü ve 45 dakikalık şarj süresi sunuyor. Piyasası 4 bin TL civarında.

    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 11 Kasım

    Rampage FURY X 7.1 Wireless Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: 1.825 TL

    Düşük gecikmeli, yüksek ses kaliteli, mikrofonu iyi kablosuz oyuncu kulaklığı. Kablo derdi olmadan rahat rahat oyun oynayabilirsiniz. Son 6 ayın en düşük fiyatı.

    Tefal Easy Fry Grill XXL Black EY8018 6.5 lt Airfryer: 3.799 TL

    Son 6 ayın en düşük fiyatı. Büyük Airfryer arayanlar için tercih edilebilir. 304 değerlendirme arasından 4,7 puanı ile dikkat çekiyor.

    Instant Vortex 3.8 L Airfryer: 999 TL

    İki kişilik aileler için uygun fiyatlı Airfryer. Kızartma, hamur işi yemekler ve tavuk yemekleri için kullanılabilir.

    Anker Powerline III Usb-C To Usb-C 1.8 m: 297 TL

    Anker kalitesi! İki tarafı USB-C, kaliteli ve uzun kablo arayanlar için son 6 ayın en düşük fiyatı. 100W güç destekliyor. Notebookların şarj kablosu olarak tercih edilebilir. 

    HyperX Cloud II 7.1 Cloud II Gaming Kulaklık: 1.900 TL

    Fiyat/performans odaklı en popüler gaming kulaklıklardan HyperX Cloud II, son 6 ayın en düşük fiyatına indi.

    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 11 Kasım Tam Boyutta Gör

    Tp-Link Tapo C210 2K Gece Görüşlü Akıllı Wi-Fi Kamera: 720 TL

    Uygun fiyata evinizi, ofisinizi koruyabilirsiniz. Yatay ve dikey olarak hareket edebiliro. Hareket algılama ve uyarı gönderme özelliği var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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