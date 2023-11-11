Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (11 Kasım): Realme 10, dikey süpürge, Wi-Fi kamera, USB-C kablo ve dahası

Öne Çıkan İndirimli Ürünler
Samsung Galaxy S23 128 GB 8 GB: 26.499 TL
Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonu. Son 2 ayın en düşük fiyatı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 50 MP kamera, 8K video kaydı, Dynamic AMOLED 120 Hz ekran.
Realme 10 8 GB 128 GB: 8.179 TL
Son 6 ayın en düşük fiyatı. Super AMOLED 90 Hz ekran, Helio G99 işlemci, 50 MP kamera, 33 W hızlı şarj. Bu bütçelere iyi ekranlı, yüksek performanslı telefon arayanlar için tercih edilebilir.
Dell G15 5515 RTX 3060 Notebook: 32.999 TL
Dell'in G15 oyuncu serisi dizüstü bilgisayarı. Yüksek havalandırma kalitesi, RGB klavye ve RTX 3060 ekran kartı ile dikkat çekiyor.
Philips Marathon Ultimate XB7150/07 Süpürge: 5.539 TL
5 bin tl civarında güçlü süpürge arayanlar için tavsiyemizdir. Son 1 ayın en düşük fiyatı.
Samsung Essential LS27C366EAUXUF 27" Monitör: 3.049 TL
Ofis kullanımı için uygun fiyatlı 27 inç 1080p monitör arayanlar için güzel fırsat. Son 6 ayın en düşük fiyatı.
Oral-B Pro 3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 1.019 TL
Son 3 ayın en düşük fiyatı. 360 derece diş eti basınç sensörü, 3D fırçalama teknolojisi ve pil seviyesi göstergesi mevcut. Seyahat kabı hediye.
Philips HD2151/62 All in One Cooker Buharlı Pişirici: 2.279 TL
Yeni nesil akıllı düdüklü tencere. Mobil uygulamaya özel fiyat.
Grundig Vcp 4130 Şarjlı Dikey Süpürge: 3.299 TL
Son 6 ayın en düşük fiyatı. 110W motor gücü ve 45 dakikalık şarj süresi sunuyor. Piyasası 4 bin TL civarında.
Rampage FURY X 7.1 Wireless Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: 1.825 TL
Düşük gecikmeli, yüksek ses kaliteli, mikrofonu iyi kablosuz oyuncu kulaklığı. Kablo derdi olmadan rahat rahat oyun oynayabilirsiniz. Son 6 ayın en düşük fiyatı.
Tefal Easy Fry Grill XXL Black EY8018 6.5 lt Airfryer: 3.799 TL
Son 6 ayın en düşük fiyatı. Büyük Airfryer arayanlar için tercih edilebilir. 304 değerlendirme arasından 4,7 puanı ile dikkat çekiyor.
Instant Vortex 3.8 L Airfryer: 999 TL
İki kişilik aileler için uygun fiyatlı Airfryer. Kızartma, hamur işi yemekler ve tavuk yemekleri için kullanılabilir.
Anker Powerline III Usb-C To Usb-C 1.8 m: 297 TL
Anker kalitesi! İki tarafı USB-C, kaliteli ve uzun kablo arayanlar için son 6 ayın en düşük fiyatı. 100W güç destekliyor. Notebookların şarj kablosu olarak tercih edilebilir.
HyperX Cloud II 7.1 Cloud II Gaming Kulaklık: 1.900 TL
Fiyat/performans odaklı en popüler gaming kulaklıklardan HyperX Cloud II, son 6 ayın en düşük fiyatına indi.
Tp-Link Tapo C210 2K Gece Görüşlü Akıllı Wi-Fi Kamera: 720 TL
Uygun fiyata evinizi, ofisinizi koruyabilirsiniz. Yatay ve dikey olarak hareket edebiliro. Hareket algılama ve uyarı gönderme özelliği var.
Diğer Öne Çıkan İndirimler
- TCL MoveAudio S600 ANC TWS Kulaklık: 899 TL
- Asus RTX 3050 Phoenix Ekran Kartı: 7.299 TL
- ASUS TUF GAMING M4 Air Gaming Mouse: 845 TL
- Sunplus Falcon Full HD Wi-Fi Uydu Alıcısı: 319 TL
- Siemens Tam Otomatik Kahve Makinesi: 19.999 TL
- Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam Otomatik Kahve Makinesi: 14.249 TL
- Vestel Mix&Go Smoothie Blender Kırmızı: 749 TL
- Braun MGK 5360 + Gillette 8'i 1 Arada Erkek Bakım Seti: 999 TL
- Philips BHA530/00 Saç Şekillendirici Tarak: 1.520 TL
- Fissler Vitaquick Bluepoint Düdüklü Tencere Seti 6.0 lt+3.5 Lt: 10.999 TL
- Jack & Jones Kapüşonlu Puffer Mont- Brady: 999 TL
- Graizer Alman Cooper 58 V 5 Ah Darbeli Çift Akülü Vidalama Matkap: 509 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.