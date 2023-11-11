Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (11 Kasım): Realme 10, dikey süpürge, Wi-Fi kamera, USB-C kablo ve dahası

Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Samsung Galaxy S23 128 GB 8 GB: 26.499 TL

Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonu. Son 2 ayın en düşük fiyatı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 50 MP kamera, 8K video kaydı, Dynamic AMOLED 120 Hz ekran.

Realme 10 8 GB 128 GB: 8.179 TL

Son 6 ayın en düşük fiyatı. Super AMOLED 90 Hz ekran, Helio G99 işlemci, 50 MP kamera, 33 W hızlı şarj. Bu bütçelere iyi ekranlı, yüksek performanslı telefon arayanlar için tercih edilebilir.

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Dell G15 5515 RTX 3060 Notebook: 32.999 TL

Dell'in G15 oyuncu serisi dizüstü bilgisayarı. Yüksek havalandırma kalitesi, RGB klavye ve RTX 3060 ekran kartı ile dikkat çekiyor.

Philips Marathon Ultimate XB7150/07 Süpürge: 5.539 TL

5 bin tl civarında güçlü süpürge arayanlar için tavsiyemizdir. Son 1 ayın en düşük fiyatı.

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Samsung Essential LS27C366EAUXUF 27" Monitör: 3.049 TL

Ofis kullanımı için uygun fiyatlı 27 inç 1080p monitör arayanlar için güzel fırsat. Son 6 ayın en düşük fiyatı.

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Oral-B Pro 3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 1.019 TL

Son 3 ayın en düşük fiyatı. 360 derece diş eti basınç sensörü, 3D fırçalama teknolojisi ve pil seviyesi göstergesi mevcut. Seyahat kabı hediye.

Philips HD2151/62 All in One Cooker Buharlı Pişirici: 2.279 TL

Yeni nesil akıllı düdüklü tencere. Mobil uygulamaya özel fiyat.

Grundig Vcp 4130 Şarjlı Dikey Süpürge: 3.299 TL

Son 6 ayın en düşük fiyatı. 110W motor gücü ve 45 dakikalık şarj süresi sunuyor. Piyasası 4 bin TL civarında.

Rampage FURY X 7.1 Wireless Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: 1.825 TL

Düşük gecikmeli, yüksek ses kaliteli, mikrofonu iyi kablosuz oyuncu kulaklığı. Kablo derdi olmadan rahat rahat oyun oynayabilirsiniz. Son 6 ayın en düşük fiyatı.

Tefal Easy Fry Grill XXL Black EY8018 6.5 lt Airfryer: 3.799 TL

Son 6 ayın en düşük fiyatı. Büyük Airfryer arayanlar için tercih edilebilir. 304 değerlendirme arasından 4,7 puanı ile dikkat çekiyor.

Instant Vortex 3.8 L Airfryer: 999 TL

İki kişilik aileler için uygun fiyatlı Airfryer. Kızartma, hamur işi yemekler ve tavuk yemekleri için kullanılabilir.

Anker Powerline III Usb-C To Usb-C 1.8 m: 297 TL

Anker kalitesi! İki tarafı USB-C, kaliteli ve uzun kablo arayanlar için son 6 ayın en düşük fiyatı. 100W güç destekliyor. Notebookların şarj kablosu olarak tercih edilebilir.

HyperX Cloud II 7.1 Cloud II Gaming Kulaklık: 1.900 TL

Fiyat/performans odaklı en popüler gaming kulaklıklardan HyperX Cloud II, son 6 ayın en düşük fiyatına indi.

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Tp-Link Tapo C210 2K Gece Görüşlü Akıllı Wi-Fi Kamera: 720 TL

Uygun fiyata evinizi, ofisinizi koruyabilirsiniz. Yatay ve dikey olarak hareket edebiliro. Hareket algılama ve uyarı gönderme özelliği var.

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