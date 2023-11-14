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    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (14 Kasım): Philips şarjlı süpürge, Galaxy S23 Ultra, Jabra kulaklık, kahve makinesi ve dahası

    Kasım indirimleri başladı ancak kampanyaları incelerken gerçek indirimleri kaçırabilirsiniz. Bu içeriğimizde gerçek indirimleri bir araya getirdik.              
    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 14 Kasım Tam Boyutta Gör
    Kasım indirimleri tam gaz devam ediyor. Özellikle Amazon'da Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyasında avantajlı fiyatlar mevcut. n11 ve Hepsiburada'da çeşitli ürünlerde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Günün öne çıkan indirimlerini listeledik.

    Günün Öne Çıkan İndirimleri

    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 14 Kasım Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB44.999 TL

    Samsung'un en dolu amiral gemisi telefonu. Şık tasarım, 200 MP kamera, S-Pen desteği, Dynamic AMOLED 2X ekran ve Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemci. Hepsi bir arada.

    Jabra Elite 3 Kulakiçi Bluetooth Kulaklık: 879 TL

    Bu fiyata kablosuz kulaklık almayı düşünen varsa kaçırmasın. Yüksek ses kalitesi, güçlü bass sesler, aktif gürültü engelleme teknolojisi ve iyi bir mikrofonla geliyor.

    Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF Oyuncu Monitörü4.699 TL

    27 inç, 165 Hz, FreeSync Premium, 1080p, pivot özelliği ve Samsung görüntü kalitesi.

    JBL Partybox 710 Bluetooth Hoparlör: 22.999 TL

    800W ses çıkış gücüyle partilerde, kalabalık etkinliklerde vs. kullanılabilir.

    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 14 Kasım Tam Boyutta Gör

    Philips Hue GO Belle Taşınabilir Masa Lambası: 3.999 TL

    Philips Hue teknolojisiyle masanızı aydınlatın. Ürünün satışa çıktığı tarihten itibaren bugüne kadarki en düşük fiyata indi.

    MSI GF63 THIN 11UCX-1623XTR Dizüstü Bilgisayar: 18.899 TL

    MSI kalitesi, Intel Core i5-11400H işlemci ve RTX 2050 ekran kartı bir arada. 8 GB RAM takviyesi yaparak uzun süre kullanabilirsiniz.

    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 14 Kasım Tam Boyutta Gör

    Philips EP4346/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi12.049 TL

    Latte ve latte macchiato gibi sütlü kahveler dahil olmak üzere 8 farklı kahve çeşidini yapabilen Philips EP4346'nın fiyatı diğer sitelere göre 2.000 TL daha düşük seviyeye indi. Evde zahmetsiz ve lezzetli bir şekilde sütlü kahve içmek isteyenler için değerlendirilebilir.

    Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak 0,59L: 649 TL

    Fiyatı diğer sitelelerde 1.120 TL'den başlıyor.

    Philips XC8049/01 Kablosuz Dikey Süpürge10.549 TL

    Philips'in ıslak temizleme özelliği modellerinde en üst modeli indirimde. PowerCylone 10 güçlü motoru, 70 dakikaya kadar çalışma süresi ve 360° temizleyen başlığı ile dikkat çekiyor.

    Razer Battle Bundle Oyuncu Kiti: 2.399 TL

    Setin içerisinde DeathAdder V2 Oyuncu Faresi, BlackShark V2 X Oyuncu Kulaklığı ve Gigantus V2 Mousepad bulunuyor. Epey avantajlı fiyata denk geliyor.

    Günün Diğer Öne Çıkan İndirimleri:

    Logitech MX Master 2S kablosuz fare: 1.829 TL

    Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse: 399 TL

    Anker Nebula Apollo Akıllı Taşınabilir Projeksiyon Cihazı: 8.499 TL

    Bosch Professional Akülü Darbeli Vidalama Makinesi: 2.882 TL

    Bosch Professional GSR 12V-15 Akülü Vidalama Makinesi: 1.869 TL

    Esbit Sculptor Paslanmaz Çelik Vakumlu Termos Siyah 1L: 693 TL

    Star Wars Grogu The Child Animasyonlu Oyuncak: 899 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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