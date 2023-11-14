Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (14 Kasım): Philips şarjlı süpürge, Galaxy S23 Ultra, Jabra kulaklık, kahve makinesi ve dahası

Tam Boyutta Gör Kasım indirimleri tam gaz devam ediyor. Özellikle Amazon'da Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyasında avantajlı fiyatlar mevcut. n11 ve Hepsiburada'da çeşitli ürünlerde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Günün öne çıkan indirimlerini listeledik.

Günün Öne Çıkan İndirimleri

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Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB: 44.999 TL

Samsung'un en dolu amiral gemisi telefonu. Şık tasarım, 200 MP kamera, S-Pen desteği, Dynamic AMOLED 2X ekran ve Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemci. Hepsi bir arada.

Jabra Elite 3 Kulakiçi Bluetooth Kulaklık: 879 TL

Bu fiyata kablosuz kulaklık almayı düşünen varsa kaçırmasın. Yüksek ses kalitesi, güçlü bass sesler, aktif gürültü engelleme teknolojisi ve iyi bir mikrofonla geliyor.

Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF Oyuncu Monitörü: 4.699 TL

27 inç, 165 Hz, FreeSync Premium, 1080p, pivot özelliği ve Samsung görüntü kalitesi.

JBL Partybox 710 Bluetooth Hoparlör: 22.999 TL

800W ses çıkış gücüyle partilerde, kalabalık etkinliklerde vs. kullanılabilir.

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Philips Hue GO Belle Taşınabilir Masa Lambası: 3.999 TL

Philips Hue teknolojisiyle masanızı aydınlatın. Ürünün satışa çıktığı tarihten itibaren bugüne kadarki en düşük fiyata indi.

MSI GF63 THIN 11UCX-1623XTR Dizüstü Bilgisayar: 18.899 TL

MSI kalitesi, Intel Core i5-11400H işlemci ve RTX 2050 ekran kartı bir arada. 8 GB RAM takviyesi yaparak uzun süre kullanabilirsiniz.

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Philips EP4346/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 12.049 TL

Latte ve latte macchiato gibi sütlü kahveler dahil olmak üzere 8 farklı kahve çeşidini yapabilen Philips EP4346'nın fiyatı diğer sitelere göre 2.000 TL daha düşük seviyeye indi. Evde zahmetsiz ve lezzetli bir şekilde sütlü kahve içmek isteyenler için değerlendirilebilir.

Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak 0,59L: 649 TL

Fiyatı diğer sitelelerde 1.120 TL'den başlıyor.

Philips XC8049/01 Kablosuz Dikey Süpürge: 10.549 TL

Philips'in ıslak temizleme özelliği modellerinde en üst modeli indirimde. PowerCylone 10 güçlü motoru, 70 dakikaya kadar çalışma süresi ve 360° temizleyen başlığı ile dikkat çekiyor.

Razer Battle Bundle Oyuncu Kiti: 2.399 TL

Setin içerisinde DeathAdder V2 Oyuncu Faresi, BlackShark V2 X Oyuncu Kulaklığı ve Gigantus V2 Mousepad bulunuyor. Epey avantajlı fiyata denk geliyor.

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Günün Diğer Öne Çıkan İndirimleri:

Logitech MX Master 2S kablosuz fare: 1.829 TL

Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse: 399 TL

Anker Nebula Apollo Akıllı Taşınabilir Projeksiyon Cihazı: 8.499 TL

Bosch Professional Akülü Darbeli Vidalama Makinesi: 2.882 TL

Bosch Professional GSR 12V-15 Akülü Vidalama Makinesi: 1.869 TL

Esbit Sculptor Paslanmaz Çelik Vakumlu Termos Siyah 1L: 693 TL

Star Wars Grogu The Child Animasyonlu Oyuncak: 899 TL

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Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 14 Kasım