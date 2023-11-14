Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (14 Kasım): Philips şarjlı süpürge, Galaxy S23 Ultra, Jabra kulaklık, kahve makinesi ve dahası

Günün Öne Çıkan İndirimleri
Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB: 44.999 TL
Samsung'un en dolu amiral gemisi telefonu. Şık tasarım, 200 MP kamera, S-Pen desteği, Dynamic AMOLED 2X ekran ve Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemci. Hepsi bir arada.
Jabra Elite 3 Kulakiçi Bluetooth Kulaklık: 879 TL
Bu fiyata kablosuz kulaklık almayı düşünen varsa kaçırmasın. Yüksek ses kalitesi, güçlü bass sesler, aktif gürültü engelleme teknolojisi ve iyi bir mikrofonla geliyor.
Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF Oyuncu Monitörü: 4.699 TL
27 inç, 165 Hz, FreeSync Premium, 1080p, pivot özelliği ve Samsung görüntü kalitesi.
JBL Partybox 710 Bluetooth Hoparlör: 22.999 TL
800W ses çıkış gücüyle partilerde, kalabalık etkinliklerde vs. kullanılabilir.
Philips Hue GO Belle Taşınabilir Masa Lambası: 3.999 TL
Philips Hue teknolojisiyle masanızı aydınlatın. Ürünün satışa çıktığı tarihten itibaren bugüne kadarki en düşük fiyata indi.
MSI GF63 THIN 11UCX-1623XTR Dizüstü Bilgisayar: 18.899 TL
MSI kalitesi, Intel Core i5-11400H işlemci ve RTX 2050 ekran kartı bir arada. 8 GB RAM takviyesi yaparak uzun süre kullanabilirsiniz.
Philips EP4346/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 12.049 TL
Latte ve latte macchiato gibi sütlü kahveler dahil olmak üzere 8 farklı kahve çeşidini yapabilen Philips EP4346'nın fiyatı diğer sitelere göre 2.000 TL daha düşük seviyeye indi. Evde zahmetsiz ve lezzetli bir şekilde sütlü kahve içmek isteyenler için değerlendirilebilir.
Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak 0,59L: 649 TL
Fiyatı diğer sitelelerde 1.120 TL'den başlıyor.
Philips XC8049/01 Kablosuz Dikey Süpürge: 10.549 TL
Philips'in ıslak temizleme özelliği modellerinde en üst modeli indirimde. PowerCylone 10 güçlü motoru, 70 dakikaya kadar çalışma süresi ve 360° temizleyen başlığı ile dikkat çekiyor.
Razer Battle Bundle Oyuncu Kiti: 2.399 TL
Setin içerisinde DeathAdder V2 Oyuncu Faresi, BlackShark V2 X Oyuncu Kulaklığı ve Gigantus V2 Mousepad bulunuyor. Epey avantajlı fiyata denk geliyor.
Günün Diğer Öne Çıkan İndirimleri:
Logitech MX Master 2S kablosuz fare: 1.829 TL
Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse: 399 TL
Anker Nebula Apollo Akıllı Taşınabilir Projeksiyon Cihazı: 8.499 TL
Bosch Professional Akülü Darbeli Vidalama Makinesi: 2.882 TL
Bosch Professional GSR 12V-15 Akülü Vidalama Makinesi: 1.869 TL
Esbit Sculptor Paslanmaz Çelik Vakumlu Termos Siyah 1L: 693 TL
Star Wars Grogu The Child Animasyonlu Oyuncak: 899 TLBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.