Günün öne çıkan indirimleri (25 Kasım): Huawei Matepad, Xiaomi Airfryer, Marshall kulaklık ve dahası

Kasım indirimleri başladı ancak ürünler arasında gezinirken gerçek indirimleri kaçırabilirsiniz. Bu içeriğimizde gerçek indirimleri bir araya getirdik. İşte 25 Kasım indirimli ürünleri...