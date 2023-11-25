Ubisoft Store'da Black Friday indirimleri başladı! Far Cry 6, Assassin’s Creed ve daha fazlası

- Ubisoft Store'da Black Friday indirimleri başladı
- Ubisoft Store'da Black Friday İndirimleri
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Ubisoft Store'da Black Friday indirimleri başladı
Ubisoft Store‘da 24 Kasım itibarıyla başlayan Black Friday kampanyası kapsamında birçok oyunda yüzde 85'e varan indirimler sunuluyor. Bunlar arasından Ubisoft'un en başarılı yapımlarından Assassin’s Creed Valhalla ve Far Cry 6, yüzde 75 indirimle 174,75 TL'ye düştü. Ayrıca Valhalla, Odyssey ve Origins'i bir araya getiren Assassin’s Creed Mythology Pack sürümü ise 369,80 TL'den satın alınabiliyor.
Diğer tarafta Watch Dogs Legion ve The Crew Motorfest ise, sırasıyla 104,85 TL ve 719,40 TL'den kullanıcılara sunuluyor. Bu yapımlara ek olarak, Far Cry serisi, Assasin's Creed serisi ve Ghost Racon dahil olmak üzere birçok oyunda büyük indirimler sunulduğunu da hatırlatalım. 29 Kasım‘a kadar sürecek Black Friday indirimlerinde öne çıkan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Far Cry 6
|699 TL
|174,75 TL (-75%)
|Far Cry 5
|699 TL
|104,85 TL (-85%)
|Far Cry 3
|229 TL
|57,25 TL (-75%)
|Far Cry 2
|119 TL
|35,70 TL (-70%)
|Far Cry Primal
|589 TL
|147,25 TL (-75%)
|Far Cry
|119 TL
|35,70 TL (-70%)
|Assassin’s Creed Mythology Pack
|1.849 TL
|369,80 TL (-80%)
|Assassin’s Creed Mirage
|849 TL
|679,20 TL (-20%)
|Assassin’s Creed Valhalla
|699 TL
|174,75 TL (-75%)
|Assassin’s Creed Origins
|699 TL
|104,85 TL (-85%)
|Assassin’s Creed Odyssey
|699 TL
|139,80 TL (-80%)
|Assassin’s Creed Black Flag Gold Edition
|469 TL
|140,70 TL (-70%)
|Watch Dogs Legion
|699 TL
|104,85 TL (-85%)
|Watch Dogs 2 Deluxe Edition
|819 TL
|122,85 TL (-85%)
|The Crew Motorfest
|1.199 TL
|719,40 TL (-40%)
|Anno 1800 Gold Edition
|1.169 TL
|584,50 TL (-50%)
|Ghost Recon Breakpoint
|699 TL
|139,80 TL (-80%)
|Ghost Recon Wildlands
|1.169 TL
|233,80 TL (-80%)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.