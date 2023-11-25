Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ubisoft Store'da Black Friday indirimleri başladı! Far Cry 6, Assassin’s Creed ve daha fazlası

    Ubisoft Store'da merakla beklenen Black Friday indirimleri başladı. Kampanya kapsamında Far Cry, Assassin’s Creed ve çok daha fazlasında yüzde 85'e kadar indirimler sunuluyor.
    Ubisoft Store'da Black Friday indirimleri başladı! İşte oyunlar Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının önde gelen mağazalarından Ubisoft Store’da Black Friday diğer adıyla Kara Cuma indirimleri başladı. Far Cry'dan Assassin's Creed serisine kadar pek çok yapımın fiyatı düştü. İşte öne çıkan oyunlar...

    Ubisoft Store'da Black Friday indirimleri başladı

    Ubisoft Store‘da 24 Kasım itibarıyla başlayan Black Friday kampanyası kapsamında birçok oyunda yüzde 85'e varan indirimler sunuluyor. Bunlar arasından Ubisoft'un en başarılı yapımlarından Assassin’s Creed Valhalla ve Far Cry 6, yüzde 75 indirimle 174,75 TL'ye düştü. Ayrıca Valhalla, Odyssey ve Origins'i bir araya getiren Assassin’s Creed Mythology Pack sürümü ise 369,80 TL'den satın alınabiliyor.

    Diğer tarafta Watch Dogs Legion ve The Crew Motorfest ise, sırasıyla 104,85 TL ve 719,40 TL'den kullanıcılara sunuluyor. Bu yapımlara ek olarak, Far Cry serisi, Assasin's Creed serisi ve Ghost Racon dahil olmak üzere birçok oyunda büyük indirimler sunulduğunu da hatırlatalım. 29 Kasım‘a kadar sürecek Black Friday indirimlerinde öne çıkan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Ubisoft Store'da Black Friday İndirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
    Far Cry 6 699 TL 174,75 TL (-75%)
    Far Cry 5 699 TL 104,85 TL (-85%)
    Far Cry 3 229 TL 57,25 TL (-75%)
    Far Cry 2 119 TL 35,70 TL (-70%)
    Far Cry Primal 589 TL 147,25 TL (-75%)
    Far Cry 119 TL 35,70 TL (-70%)
    Assassin’s Creed Mythology Pack 1.849 TL 369,80 TL (-80%)
    Assassin’s Creed Mirage 849 TL 679,20 TL (-20%)
    Assassin’s Creed Valhalla 699 TL 174,75 TL (-75%)
    Assassin’s Creed Origins 699 TL 104,85 TL (-85%)
    Assassin’s Creed Odyssey 699 TL 139,80 TL (-80%)
    Assassin’s Creed Black Flag Gold Edition 469 TL 140,70 TL (-70%)
    Watch Dogs Legion 699 TL 104,85 TL (-85%)
    Watch Dogs 2 Deluxe Edition 819 TL 122,85 TL (-85%)
    The Crew Motorfest 1.199 TL 719,40 TL (-40%)
    Anno 1800 Gold Edition 1.169 TL 584,50 TL (-50%)
    Ghost Recon Breakpoint 699 TL 139,80 TL (-80%)
    Ghost Recon Wildlands 1.169 TL 233,80 TL (-80%)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    forma orjinallik sorgulama rizline paspas yorum 3 harfli nickler ağır çelik ev yorumları gezmek istiyorum ama arkadaşım yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız