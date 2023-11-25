Ubisoft Store'da Black Friday indirimleri başladı! Far Cry 6, Assassin’s Creed ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının önde gelen mağazalarından Ubisoft Store’da Black Friday diğer adıyla Kara Cuma indirimleri başladı. Far Cry'dan Assassin's Creed serisine kadar pek çok yapımın fiyatı düştü. İşte öne çıkan oyunlar...

Ubisoft Store'da Black Friday indirimleri başladı

Ubisoft Store‘da 24 Kasım itibarıyla başlayan Black Friday kampanyası kapsamında birçok oyunda yüzde 85'e varan indirimler sunuluyor. Bunlar arasından Ubisoft'un en başarılı yapımlarından Assassin’s Creed Valhalla ve Far Cry 6, yüzde 75 indirimle 174,75 TL'ye düştü. Ayrıca Valhalla, Odyssey ve Origins'i bir araya getiren Assassin’s Creed Mythology Pack sürümü ise 369,80 TL'den satın alınabiliyor.

Black Friday indirimleri | 2023 Efsane & Kara Cuma ne zaman? 3 hf. önce eklendi

Diğer tarafta Watch Dogs Legion ve The Crew Motorfest ise, sırasıyla 104,85 TL ve 719,40 TL'den kullanıcılara sunuluyor. Bu yapımlara ek olarak, Far Cry serisi, Assasin's Creed serisi ve Ghost Racon dahil olmak üzere birçok oyunda büyük indirimler sunulduğunu da hatırlatalım. 29 Kasım‘a kadar sürecek Black Friday indirimlerinde öne çıkan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Ubisoft Store'da Black Friday indirimleri başladı! İşte oyunlar