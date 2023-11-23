Günün öne çıkan indirimleri (23 Kasım): Razer Mouse, Xiaomi Redmi 12C, Philips Hue ve dahası

Kasım indirimleri başladı ancak ürünler arasında gezinirken gerçek indirimleri kaçırabilirsiniz. Bu içeriğimizde gerçek indirimleri bir araya getirdik. İşte 23 Kasım indirimli ürünleri...