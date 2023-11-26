Günün öne çıkan indirimleri (26 Kasım)

Kasım'a ayının son günlerine girmemizle birlikte bu ayın son indirimleri gerçekleşiyor. İndirime giren ürünler ve son günlere kıyasla avantajlı fiyatlara sunulan ürünleri bir araya getirdik.
Günün Öne Çıkan İndirimleri
- Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Vitality Pro 2'li Siyah & Lila Avantaj Paketi: 1.299 TL
- TP-Link Tapo C100, Ev Güvenliği için 1080P Wi-Fi Kamera: 614 TL
- Xiaomi Mi Home 360 2K Pro Akıllı Güvenlik Kamerası: 1.399 TL
- NPO RAF R5007 Dokunmatik Ekran 4.0L Airfryer: 999 TL
- Grundig FRA 424401 3.9L Beyaz Airfryer: 1.720 TL
- Yui M30 Maxifry 6,5 Litre Smart Airfryer: 2.199 TL
- AEG AF6-1-4ST 3.5 L AirFryer: 2.776 TL
- Karaca Inox Essential Blender 1000W: 1.999 TL
- Philips TAUE100 Kablolu Kulak Içi Kulaklık Siyah: 134 TL
- Tozo Anybuds Bluetooth 5.3 TWS Kablosuz Kulaklık: 399 TL
- Ugreen Hitune T2 Bluetooth 5.0 Kablosuz Tws Kulaklık: 449 TL
- Anker Soundcore Liberty 4 TWS Bluetooth 5.3 Kulaklık: 2.248 TL
- Lenovo Lecoo BK100 Bluetooth Klavye: 758 TL
- Noas Rgb Renk Değiştiren Kumandalı 9W Ampul: 125 TL
- Philips Hue Beyaz Ambiyans Akıllı Led Ampul Başlangıç Seti 3'lü: 2.199 TL
- TCL 50C645 50 inç 4K UHD QLED Google TV: 16.999 TL
- TCL 55C645 55 inç 4K UHD QLED Google TV: 20.899 TL
- Homend O-zone Duo 9005H 2 in 1 Hava Temizleyicisi ve Nemlendiricisi: 3.599 TL
- HOMEND O-zone Cool Heatwave 9009h Hava Temizleyicisi: 4.049 TL
- Colin's Slim Fit Kahverengi Şişme Mont Erkek: 559 TL
- High Peak Nevada 2 Kişilik Kamp Çadırı: 2.477 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.