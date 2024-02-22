Samsung Galaxy Fit 3 tanıtıldı: Tamamen yeni tasarım, daha büyük ekran

Tam Boyutta Gör Birkaç sızıntı ve söylentilerin ardından, Samsung, giyilebilir cihazı Galaxy Fit3’ü resmî olarak tanıttı. Dayanıklı ve daha kompakt fitness takip cihazı olarak karşımıza çıkan Galaxy Fit 3, 2020’te çıkan Galaxy Fit 2’ye kıyasla %45 daha büyük ekran, daha fazla sağlık takip özelliği ve acil durum özelliği sunuyor.

Galaxy AI özellikleri Samsung giyilebilir cihazlara geliyor 17 sa. önce eklendi

Galaxy Fit 3, IP68 ve 50 metre derecelendirmesiyle toza ve suya dayanıklı alüminyum gövdeye sahip. Giyilebilir cihaz, bir bakışta daha fazla veri görmenizi sağlayan 1.57 inç renkli OLED ekrana sahip. Tek tıkla kolayca çıkarılabilen bir kayış mekanizmasına sahip.

Galaxy Fit3’te aktivitelerinizi, kondisyonunuzu, uykunuzu, stres seviyenizi ve antrenmanlarınızı takip etmenize olanak tanıyan ivmeölçer, jiroskop ve kalp atış hızı monitörü bulunuyor. Tüm sağlık verileriniz bileklikle eşleştirdiğiniz telefondaki Samsung Health ile senkronize ediliyor. Bilekliğin bir eksiği; GPS özelliği bulunmadığından telefonunuz olmadan egzersiz takibi yapamıyor. Bir başka önemli eksiklik; mikrofon ve hoparlör bulunmadığından aramaları yanıtlama şansınız yok.

Galaxy Fit 3’ü akıllı telefonunuzun kamerası için uzaktan deklanşör olarak kullanabiliyor veya eşleştirilmiş telefonda medya oynatımını kontrol edebiliyorsunuz. Akıllı saatlerde olduğu gibi kaybolan telefonunu çaldırarak bulmanıza yardımcı olan özellik te mevcut. Acil SOS ve düşme algılama özelliğiyle bileklik, acil durumlarda belirlediğiniz kişilere bildirim gönderiyor.

Galaxy akıllı telefonunuzda rahatsız etmeyin veya uyku modunu açtığında Galaxy Fit 3’te de açılmış oluyor. Samsung, Galaxy Fit3’ün tek şarjla 13 güne kadar dayandığını iddia ediyor.

Samsung Galaxy Fit 3 ne zaman çıkacak?

Samsung Galaxy Fit 3, gri, pembe ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor. Galaxy Fit 3, 23 Şubat’ta satışa sunulacak ancak fiyatı hakkında açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy Fit 3 özellikleri

Ekran: 1.6 inç, 256x402, 302ppi, AMOLED

Bellek ve depolama: 16MB + 256MB

Batarya: 208 mAh

Boyut ve ağırlık: 42.9 x 28.8 x 9.9mm, 36.8 g

Antrenman modu: 101 mod + 6 otomatik takip

Renk: Gri, gümüş, pembe

Malzeme: 2.5D cam (ekran), Alüminyum (gövde)

Kontrol: Dokunmatik + 1 yan düğme

Dayanıklılık: 50 metre, IP68

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