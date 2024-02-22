Samsung Galaxy Fit 3 tanıtıldı: Tamamen yeni tasarım, daha büyük ekran

Galaxy Fit 3, IP68 ve 50 metre derecelendirmesiyle toza ve suya dayanıklı alüminyum gövdeye sahip. Giyilebilir cihaz, bir bakışta daha fazla veri görmenizi sağlayan 1.57 inç renkli OLED ekrana sahip. Tek tıkla kolayca çıkarılabilen bir kayış mekanizmasına sahip.
Galaxy Fit3’te aktivitelerinizi, kondisyonunuzu, uykunuzu, stres seviyenizi ve antrenmanlarınızı takip etmenize olanak tanıyan ivmeölçer, jiroskop ve kalp atış hızı monitörü bulunuyor. Tüm sağlık verileriniz bileklikle eşleştirdiğiniz telefondaki Samsung Health ile senkronize ediliyor. Bilekliğin bir eksiği; GPS özelliği bulunmadığından telefonunuz olmadan egzersiz takibi yapamıyor. Bir başka önemli eksiklik; mikrofon ve hoparlör bulunmadığından aramaları yanıtlama şansınız yok.
Galaxy Fit 3’ü akıllı telefonunuzun kamerası için uzaktan deklanşör olarak kullanabiliyor veya eşleştirilmiş telefonda medya oynatımını kontrol edebiliyorsunuz. Akıllı saatlerde olduğu gibi kaybolan telefonunu çaldırarak bulmanıza yardımcı olan özellik te mevcut. Acil SOS ve düşme algılama özelliğiyle bileklik, acil durumlarda belirlediğiniz kişilere bildirim gönderiyor.
Galaxy akıllı telefonunuzda rahatsız etmeyin veya uyku modunu açtığında Galaxy Fit 3’te de açılmış oluyor. Samsung, Galaxy Fit3’ün tek şarjla 13 güne kadar dayandığını iddia ediyor.
Samsung Galaxy Fit 3 ne zaman çıkacak?
Samsung Galaxy Fit 3, gri, pembe ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor. Galaxy Fit 3, 23 Şubat’ta satışa sunulacak ancak fiyatı hakkında açıklama yapılmadı.
Samsung Galaxy Fit 3 özellikleri
- Ekran: 1.6 inç, 256x402, 302ppi, AMOLED
- Bellek ve depolama: 16MB + 256MB
- Batarya: 208 mAh
- Boyut ve ağırlık: 42.9 x 28.8 x 9.9mm, 36.8 g
- Antrenman modu: 101 mod + 6 otomatik takip
- Renk: Gri, gümüş, pembe
- Malzeme: 2.5D cam (ekran), Alüminyum (gövde)
- Kontrol: Dokunmatik + 1 yan düğme
- Dayanıklılık: 50 metre, IP68
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.