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    Samsung Galaxy Fit 3 tanıtıldı: Tamamen yeni tasarım, daha büyük ekran

    Samsung, yeni giyilebilir cihazı Galaxy Fit 3'ü tanıttı. Galaxy Fit 3 akıllı bileklik & saat, önceki nesilden farklı bir tasarım ve özellik tarafında çeşitli iyileştirmelerle geliyor.
    Samsung Galaxy Fit 3 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Birkaç sızıntı ve söylentilerin ardından, Samsung, giyilebilir cihazı Galaxy Fit3’ü resmî olarak tanıttı. Dayanıklı ve daha kompakt fitness takip cihazı olarak karşımıza çıkan Galaxy Fit 3, 2020’te çıkan Galaxy Fit 2’ye kıyasla %45 daha büyük ekran, daha fazla sağlık takip özelliği ve acil durum özelliği sunuyor.

    Galaxy Fit 3, IP68 ve 50 metre derecelendirmesiyle toza ve suya dayanıklı alüminyum gövdeye sahip. Giyilebilir cihaz, bir bakışta daha fazla veri görmenizi sağlayan 1.57 inç renkli OLED ekrana sahip. Tek tıkla kolayca çıkarılabilen bir kayış mekanizmasına sahip.

    Galaxy Fit3’te aktivitelerinizi, kondisyonunuzu, uykunuzu, stres seviyenizi ve antrenmanlarınızı takip etmenize olanak tanıyan ivmeölçer, jiroskop ve kalp atış hızı monitörü bulunuyor. Tüm sağlık verileriniz bileklikle eşleştirdiğiniz telefondaki Samsung Health ile senkronize ediliyor. Bilekliğin bir eksiği; GPS özelliği bulunmadığından telefonunuz olmadan egzersiz takibi yapamıyor. Bir başka önemli eksiklik; mikrofon ve hoparlör bulunmadığından aramaları yanıtlama şansınız yok.

    Galaxy Fit 3’ü akıllı telefonunuzun kamerası için uzaktan deklanşör olarak kullanabiliyor veya eşleştirilmiş telefonda medya oynatımını kontrol edebiliyorsunuz. Akıllı saatlerde olduğu gibi kaybolan telefonunu çaldırarak bulmanıza yardımcı olan özellik te mevcut. Acil SOS ve düşme algılama özelliğiyle bileklik, acil durumlarda belirlediğiniz kişilere bildirim gönderiyor.

    Galaxy akıllı telefonunuzda rahatsız etmeyin veya uyku modunu açtığında Galaxy Fit 3’te de açılmış oluyor. Samsung, Galaxy Fit3’ün tek şarjla 13 güne kadar dayandığını iddia ediyor.

    Samsung Galaxy Fit 3 ne zaman çıkacak?

    Samsung Galaxy Fit 3, gri, pembe ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor. Galaxy Fit 3, 23 Şubat’ta satışa sunulacak ancak fiyatı hakkında açıklama yapılmadı.

    Samsung Galaxy Fit 3 özellikleri

    • Ekran: 1.6 inç, 256x402, 302ppi, AMOLED
    • Bellek ve depolama: 16MB + 256MB
    • Batarya: 208 mAh
    • Boyut ve ağırlık: 42.9 x 28.8 x 9.9mm, 36.8 g
    • Antrenman modu: 101 mod + 6 otomatik takip
    • Renk: Gri, gümüş, pembe
    • Malzeme: 2.5D cam (ekran), Alüminyum (gövde)
    • Kontrol: Dokunmatik + 1 yan düğme
    • Dayanıklılık: 50 metre, IP68
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 13 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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