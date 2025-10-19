Giriş
    Kospet Tank T4 en zor ortamlara dayanmak için geliyor

    Kospet Tank T4 akıllı saat modelinde 1.43 inçlik AMOLED ekran, Apexmove OS ara yüzü, 15 gün kullanım süresi, walkie-talkie iletişimi gibi özellikler yer alıyor. 

    Kospet Tank T4 Tam Boyutta Gör
    Dayanıklılık odaklı akıllı saat segmentinde haklı bir yer edinen Kospet markası, rakiplerinin yüksek fiyat etiketine sahip ürünlerine daha uygun fiyatlı muadillerle tüketicilere alternatif olmaya devam ediyor. 

    Kospet Tank T4 özellikleri ve fiyatı

    1.43 inçlik AMOLED ekrana sahip olan Kospet Tank T4 akıllı saat modeli 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşırken 60Hz tazeleme hızı sunuyor. Ortam sensörü ile parlaklığı otomatik olarak ayarlamak mümkün. 

    Inox 360 paslanmaz çelikten imal edilen kasa 20 farklı MIL-STD-810H askeri dayanıklılık testinden geçmiş. 10ATM basınca dayanıklı ve IP69K ile su altında çalışabiliyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. 

    Apexmove OS ara yüzü üzerinde çalışan saat üst düzey özelleştirme sunuyor. 23 ApexMotion spor modunu destekleyen saatte 160 adet de serbest stil çalışma modu bulunuyor. A 4PD optik sensör nabız, kandaki oksijen oranı, stres, uyku düzeni ve adet döngüsünü takip ederken antrenman esnasında da hız, oksijen tüketimi, tırmanma miktarı gibi değerleri de elde edebiliyor. 

    Çift GNSS sensörü 6 farklı uydu sistemini desteklerken zayıf sinyal esnasında bile OPDR algoritması ile en doğru konumlamayı yapabiliyor. Dahili walkie-talkie ise 40 metre mesafede hızlı iletişim imkânı sunuyor. 

    Saatin 32GB depolama alanı 5000 şarkı ve 100 çevrim dışı harita barındırabiliyor. Günlük kullanımda 14-15 gün, yoğun kullanımda 9-10 gün kullanım süresi sunarken GPS açık iken 22 saat süre sunuyor. Manyetik dock ile tam şarj 2 saat sürüyor. Kospet Tank T4 akıllı saat modeli 209 Euro fiyat etiketine sahip.

