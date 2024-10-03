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    Galaxy Ring’e rakip geldi: Akıllı yüzük Oura Ring 4 tanıtıldı

    Akıllı yüzük alanındaki rekabet artıyor. Ve şimdi bu alanda bir sürede faaliyet gösteren Oura, yeni Oura Ring 4’üyle birlikte Samsung’un Galaxy Ring’ine sağlam bir cevap veriyor.
    Galaxy Ring’e rakip geldi: Akıllı yüzük Oura Ring 4 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Akıllı yüzük alanındaki rekabet, özellikle Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring'e yönelmesiyle birlikte artmış durumda. Bu bağlamda Oura, yeni modeli Oura Ring 4 ile kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. 349 dolardan satışa sunulan Oura Ring 4, ince sensörleri, artırılmış doğruluk oranı ve daha fazla beden seçenekleriyle dikkat çekiyor.

    Oura Ring 4, ilk bakışta selefi Gen 3 ile büyük bir fark yaratmasa da önemli değişiklikler sunuyor. Öncelikle, yeni yüzük tamamen titanyumdan üretilecek. Önceki modelde kullanılan epoksi iç kaplama ise artık tarihe karışıyor. Ayrıca, Oura Ring 4, tamamen oval bir tasarıma sahip olacak ve çıkıntılı sensör kaplamaları ortadan kaldırılarak, daha düz ve rahat bir profil oluşturulmuş.

    Daha doğru ölçüm, daha uzun pil ömrü

    Yüzüğün donanımsal yeniliklerinin ötesinde, en büyük güncelleme yazılım tarafında gerçekleşiyor. Oura’nın yeni algoritması, akıllı yüzüklerde sıklıkla karşılaşılan bir sorunu çözmeyi hedefliyor: parmakların farklı yapıda olması ve yüzüğün gün içinde kayması sonucu sensörlerin veri toplamada zorlanması. Yeni algoritma, sinyal yollarını sekizden on sekize çıkararak bu soruna çözüm getiriyor. Bu sayede, yüzük en uygun sinyali seçerek daha doğru veriler sağlıyor.

    Galaxy Ring’e rakip geldi: Akıllı yüzük Oura Ring 4 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oura, bu yeni algoritmanın sinyal kalitesinde yüzde 120’lik bir artış ve kan oksijen takibinde yüzde 30 oranında daha yüksek doğruluk sağladığını belirtiyor. Ayrıca, gündüz ve gece kalp atış hızı ölçümlerindeki veri boşluklarının sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 31 oranında azaldığını iddia ediyor. Bu geliştirmelere ek olarak, yeni algoritma batarya ömrünü de artırarak, yüzüğün büyüklüğüne bağlı olarak 8 güne kadar kullanım sunuyor.

    Oura Ring 4, beden aralığını da genişleterek daha fazla kullanıcıya hitap ediyor. Artık, kullanıcılar 4 ile 15 arasında bedenler arasında seçim yapabilecek. Önceki modellerde bu aralık 6 ile 13 arasındaydı. Özellikle kadın kullanıcılar arasında hızla artan ilgi göz önüne alındığında bu hamle önemli.

    Yenilenen uygulama ve yeni özellikler

    Galaxy Ring’e rakip geldi: Akıllı yüzük Oura Ring 4 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oura, son aylarda eklenen stres takibi, üreme sağlığı ve kalp sağlığı gibi yeni özellikler nedeniyle uygulamanın giderek karmaşıklaştığını kabul ediyor. Bu durumu çözmek için, uygulama artık üç ana sekme ile daha düzenli hale getirildi.

    Yeniden tasarımın yanı sıra Oura, yenilenmiş bir Gündüz Stres ölçütünü de kullanıma sunuyor. Ayrıca 40 farklı aktivite türü için otomatik aktivite algılama özelliği de ekleniyor. Üreme sağlığı için Oura, çocuk sahibi olmaya çalışan kişiler için doğurganlık penceresi tahminleri de ekliyor. Bu özelliğin bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

    Oura Ring 4 fiyatı

    Oura Ring 4, 349 dolardan başlayan fiyatlarla 15 Ekim itibarıyla sipariş verenlere gönderilmeye başlanacak. Ürünün tepe fiyatı ise 499 dolar. Bu yeni modelde fiyat 50 dolar artmış olsa da, Gen 3 modelinin stoklar tükenene kadar satışta kalacağı belirtildi. Ayrıca, Oura’nın aylık 6 dolarlık ya da yıllık 70 dolarlık abonelik fiyatında herhangi bir artış olmayacak. Bu abonelin yüzüğün tüm özelliklerinden yararlanabilmenizi sağlıyor. Oura yüzükleri için en çok eleştiri de bu aboneliğe geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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