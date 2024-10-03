Galaxy Ring’e rakip geldi: Akıllı yüzük Oura Ring 4 tanıtıldı

- Daha doğru ölçüm, daha uzun pil ömrü
- Yenilenen uygulama ve yeni özellikler
- Oura Ring 4 fiyatı
- Yorumlar
Oura Ring 4, ilk bakışta selefi Gen 3 ile büyük bir fark yaratmasa da önemli değişiklikler sunuyor. Öncelikle, yeni yüzük tamamen titanyumdan üretilecek. Önceki modelde kullanılan epoksi iç kaplama ise artık tarihe karışıyor. Ayrıca, Oura Ring 4, tamamen oval bir tasarıma sahip olacak ve çıkıntılı sensör kaplamaları ortadan kaldırılarak, daha düz ve rahat bir profil oluşturulmuş.
Daha doğru ölçüm, daha uzun pil ömrü
Yüzüğün donanımsal yeniliklerinin ötesinde, en büyük güncelleme yazılım tarafında gerçekleşiyor. Oura’nın yeni algoritması, akıllı yüzüklerde sıklıkla karşılaşılan bir sorunu çözmeyi hedefliyor: parmakların farklı yapıda olması ve yüzüğün gün içinde kayması sonucu sensörlerin veri toplamada zorlanması. Yeni algoritma, sinyal yollarını sekizden on sekize çıkararak bu soruna çözüm getiriyor. Bu sayede, yüzük en uygun sinyali seçerek daha doğru veriler sağlıyor.
Oura Ring 4, beden aralığını da genişleterek daha fazla kullanıcıya hitap ediyor. Artık, kullanıcılar 4 ile 15 arasında bedenler arasında seçim yapabilecek. Önceki modellerde bu aralık 6 ile 13 arasındaydı. Özellikle kadın kullanıcılar arasında hızla artan ilgi göz önüne alındığında bu hamle önemli.
Yenilenen uygulama ve yeni özellikler
Yeniden tasarımın yanı sıra Oura, yenilenmiş bir Gündüz Stres ölçütünü de kullanıma sunuyor. Ayrıca 40 farklı aktivite türü için otomatik aktivite algılama özelliği de ekleniyor. Üreme sağlığı için Oura, çocuk sahibi olmaya çalışan kişiler için doğurganlık penceresi tahminleri de ekliyor. Bu özelliğin bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.
Oura Ring 4 fiyatı
Oura Ring 4, 349 dolardan başlayan fiyatlarla 15 Ekim itibarıyla sipariş verenlere gönderilmeye başlanacak. Ürünün tepe fiyatı ise 499 dolar. Bu yeni modelde fiyat 50 dolar artmış olsa da, Gen 3 modelinin stoklar tükenene kadar satışta kalacağı belirtildi. Ayrıca, Oura’nın aylık 6 dolarlık ya da yıllık 70 dolarlık abonelik fiyatında herhangi bir artış olmayacak. Bu abonelin yüzüğün tüm özelliklerinden yararlanabilmenizi sağlıyor. Oura yüzükleri için en çok eleştiri de bu aboneliğe geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.