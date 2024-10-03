Galaxy Ring’e rakip geldi: Akıllı yüzük Oura Ring 4 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Akıllı yüzük alanındaki rekabet, özellikle Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring'e yönelmesiyle birlikte artmış durumda. Bu bağlamda Oura, yeni modeli Oura Ring 4 ile kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. 349 dolardan satışa sunulan Oura Ring 4, ince sensörleri, artırılmış doğruluk oranı ve daha fazla beden seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Oura Ring 4, ilk bakışta selefi Gen 3 ile büyük bir fark yaratmasa da önemli değişiklikler sunuyor. Öncelikle, yeni yüzük tamamen titanyumdan üretilecek. Önceki modelde kullanılan epoksi iç kaplama ise artık tarihe karışıyor. Ayrıca, Oura Ring 4, tamamen oval bir tasarıma sahip olacak ve çıkıntılı sensör kaplamaları ortadan kaldırılarak, daha düz ve rahat bir profil oluşturulmuş.

Daha doğru ölçüm, daha uzun pil ömrü

Yüzüğün donanımsal yeniliklerinin ötesinde, en büyük güncelleme yazılım tarafında gerçekleşiyor. Oura’nın yeni algoritması, akıllı yüzüklerde sıklıkla karşılaşılan bir sorunu çözmeyi hedefliyor: parmakların farklı yapıda olması ve yüzüğün gün içinde kayması sonucu sensörlerin veri toplamada zorlanması. Yeni algoritma, sinyal yollarını sekizden on sekize çıkararak bu soruna çözüm getiriyor. Bu sayede, yüzük en uygun sinyali seçerek daha doğru veriler sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Oura, bu yeni algoritmanın sinyal kalitesinde yüzde 120’lik bir artış ve kan oksijen takibinde yüzde 30 oranında daha yüksek doğruluk sağladığını belirtiyor. Ayrıca, gündüz ve gece kalp atış hızı ölçümlerindeki veri boşluklarının sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 31 oranında azaldığını iddia ediyor. Bu geliştirmelere ek olarak, yeni algoritma batarya ömrünü de artırarak, yüzüğün büyüklüğüne bağlı olarak 8 güne kadar kullanım sunuyor.

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Oura Ring 4, beden aralığını da genişleterek daha fazla kullanıcıya hitap ediyor. Artık, kullanıcılar 4 ile 15 arasında bedenler arasında seçim yapabilecek. Önceki modellerde bu aralık 6 ile 13 arasındaydı. Özellikle kadın kullanıcılar arasında hızla artan ilgi göz önüne alındığında bu hamle önemli.

Yenilenen uygulama ve yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Oura, son aylarda eklenen stres takibi, üreme sağlığı ve kalp sağlığı gibi yeni özellikler nedeniyle uygulamanın giderek karmaşıklaştığını kabul ediyor. Bu durumu çözmek için, uygulama artık üç ana sekme ile daha düzenli hale getirildi.

Yeniden tasarımın yanı sıra Oura, yenilenmiş bir Gündüz Stres ölçütünü de kullanıma sunuyor. Ayrıca 40 farklı aktivite türü için otomatik aktivite algılama özelliği de ekleniyor. Üreme sağlığı için Oura, çocuk sahibi olmaya çalışan kişiler için doğurganlık penceresi tahminleri de ekliyor. Bu özelliğin bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Oura Ring 4 fiyatı

Oura Ring 4, 349 dolardan başlayan fiyatlarla 15 Ekim itibarıyla sipariş verenlere gönderilmeye başlanacak. Ürünün tepe fiyatı ise 499 dolar. Bu yeni modelde fiyat 50 dolar artmış olsa da, Gen 3 modelinin stoklar tükenene kadar satışta kalacağı belirtildi. Ayrıca, Oura’nın aylık 6 dolarlık ya da yıllık 70 dolarlık abonelik fiyatında herhangi bir artış olmayacak. Bu abonelin yüzüğün tüm özelliklerinden yararlanabilmenizi sağlıyor. Oura yüzükleri için en çok eleştiri de bu aboneliğe geliyor.

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