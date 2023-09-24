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    Norveç ordusu ilk kez bir F-35A savaş uçağını otoyola indirdi

    Norveç Hava Kuvvetleri daha önce hiç yapılmamış bir şey yaptı ve ilk kez bir F-35A'yı otoyola indirdi. Tatbikatta otoyola inen savaş uçaklarına motorları çalışır durumdayken yakıt ikmali de yapıldı.
    Norveç ordusu ilk kez bir F-35A savaş uçağını otoyola indirdi Tam Boyutta Gör
    Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yapan F-35A savaş uçakları daha önce hiç denenmemiş bir şey yaparak ilk kez bir otoyola indi. Pilotlara otoyol operasyonlarını yürütme becerisi kazandırmak amacıyla verilen eğitim, Finlandiya'nın güneyindeki Baana 23 tatbikatının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

    Eğitim sırasında kullanılan yer, 551 numaralı yerel otoyolun Karttula ve Tervo kasabaları arasındaki bölümüydü. İnişin ardından F-35'lere motorları çalışır halde yakıt ikmali yapıldı ve savaş uçakları hızla tekrar havalandı. Otoyol üzerinden kalkış ve iniş yapabilme kabiliyeti, muharebe operasyonları sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli koşullar nedeniyle son derece gerekli.

    Norveç ordusu ilk kez bir F-35A savaş uçağını otoyola indirdi Tam Boyutta Gör

    "Bu bir dönüm noktasıdır"

    Düşman kuvvetler çatışma sırasında konvansiyonel uçak pistlerini tahrip edebilir ve askeri operasyonların planlanmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle askeri uçakların otoyolları kullanarak hızlı bir şekilde kalkış ve iniş yapabilme yetenekleri oldukça önemli hale geliyor.

    Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rolf Folland konuyla ilgili olarak "Bu sadece Norveç Hava Kuvvetleri için değil, aynı zamanda İskandinav ülkeleri ve NATO için de bir dönüm noktasıdır. Bu bizim dağılma konseptini hayata geçirme kabiliyetimizi gösteriyor. Savaş uçakları yerde savunmasızdır, bu nedenle küçük havaalanlarını ve şimdi de otoyolları kullanarak savaşta beka kabiliyetimizi arttırabiliriz" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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