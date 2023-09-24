Norveç ordusu ilk kez bir F-35A savaş uçağını otoyola indirdi

Tam Boyutta Gör Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yapan F-35A savaş uçakları daha önce hiç denenmemiş bir şey yaparak ilk kez bir otoyola indi. Pilotlara otoyol operasyonlarını yürütme becerisi kazandırmak amacıyla verilen eğitim, Finlandiya'nın güneyindeki Baana 23 tatbikatının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Eğitim sırasında kullanılan yer, 551 numaralı yerel otoyolun Karttula ve Tervo kasabaları arasındaki bölümüydü. İnişin ardından F-35'lere motorları çalışır halde yakıt ikmali yapıldı ve savaş uçakları hızla tekrar havalandı. Otoyol üzerinden kalkış ve iniş yapabilme kabiliyeti, muharebe operasyonları sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli koşullar nedeniyle son derece gerekli.

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"Bu bir dönüm noktasıdır"

Düşman kuvvetler çatışma sırasında konvansiyonel uçak pistlerini tahrip edebilir ve askeri operasyonların planlanmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle askeri uçakların otoyolları kullanarak hızlı bir şekilde kalkış ve iniş yapabilme yetenekleri oldukça önemli hale geliyor.

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rolf Folland konuyla ilgili olarak "Bu sadece Norveç Hava Kuvvetleri için değil, aynı zamanda İskandinav ülkeleri ve NATO için de bir dönüm noktasıdır. Bu bizim dağılma konseptini hayata geçirme kabiliyetimizi gösteriyor. Savaş uçakları yerde savunmasızdır, bu nedenle küçük havaalanlarını ve şimdi de otoyolları kullanarak savaşta beka kabiliyetimizi arttırabiliriz" dedi.

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