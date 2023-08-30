Dünyanın en gelişmiş teleskoplarından 2'si siber saldırı sonucu kapandı

Korsanları hedefi gözlemevleri oldu
Gemini Kuzey Teleskobu ve Gemini Güney Teleskobu'nun dışında diğer küçük teleskoplar da bu durumdan etkilendi. NOIRLab, yapmış olduğu açıklamada teleskopları çevrimiçi hale getirmek için siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını bildirdi. Siber saldırıların tam olarak ne olduğu, neden yapıldığı ya da nereden kaynaklandığı ise henüz belli değil.
NOIRLab tesislerine yönelik siber saldırılar, ABD Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) Amerikan uzay şirketleri ve araştırma kuruluşlarını siber saldırı ve casusluk tehdidi konusunda uyaran bir bülten yayınlamasından sadece birkaç gün önce yaşandı. Bununla birlikte astronomik gözlemevleri ilk kez siber saldırıların hedefi olmuyor. Ekim 2022'de bilgisayar korsanları Şili'deki Atacama Large Millimeter/submillimeter Array'deki (ALMA) operasyonları kesintiye uğrattı. Aynı şekilde NASA da yıllardır siber saldırıların hedefi oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.