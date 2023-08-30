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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en gelişmiş teleskoplarından 2'si siber saldırı sonucu kapandı

    Dünyanın en gelişmiş 2 teleskobunun siber saldırılar sonucunda kapandığı açıklandı. Siber saldırılan tam olarak neden yapılığı veya kaynaklarının neresi olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor.
    Hackerlar dünyanın en gelişmiş teleskoplarından 2'sini kapattı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen astronomik gözlemevlerinden bazıları geçici kapanmalarla sonuçlanan siber saldırılar bildirdi. ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın bünyesinde bulunan (National Science Foundation) Ulusal Optik-Kızılötesi Astronomi Araştırma Laboratuvarı veya kısaca NOIRLab, siber saldırıların Hawaii'deki Gemini Kuzey Teleskobu ve Şili'deki Gemini Güney Teleskobu'ndaki operasyonları geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

    Korsanları hedefi gözlemevleri oldu

    Gemini Kuzey Teleskobu ve Gemini Güney Teleskobu'nun dışında diğer küçük teleskoplar da bu durumdan etkilendi. NOIRLab, yapmış olduğu açıklamada teleskopları çevrimiçi hale getirmek için siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını bildirdi. Siber saldırıların tam olarak ne olduğu, neden yapıldığı ya da nereden kaynaklandığı ise henüz belli değil.

    NOIRLab tesislerine yönelik siber saldırılar, ABD Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) Amerikan uzay şirketleri ve araştırma kuruluşlarını siber saldırı ve casusluk tehdidi konusunda uyaran bir bülten yayınlamasından sadece birkaç gün önce yaşandı. Bununla birlikte astronomik gözlemevleri ilk kez siber saldırıların hedefi olmuyor. Ekim 2022'de bilgisayar korsanları Şili'deki Atacama Large Millimeter/submillimeter Array'deki (ALMA) operasyonları kesintiye uğrattı. Aynı şekilde NASA da yıllardır siber saldırıların hedefi oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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