Dünyanın en gelişmiş teleskoplarından 2'si siber saldırı sonucu kapandı

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen astronomik gözlemevlerinden bazıları geçici kapanmalarla sonuçlanan siber saldırılar bildirdi. ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın bünyesinde bulunan (National Science Foundation) Ulusal Optik-Kızılötesi Astronomi Araştırma Laboratuvarı veya kısaca NOIRLab, siber saldırıların Hawaii'deki Gemini Kuzey Teleskobu ve Şili'deki Gemini Güney Teleskobu'ndaki operasyonları geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Korsanları hedefi gözlemevleri oldu

Gemini Kuzey Teleskobu ve Gemini Güney Teleskobu'nun dışında diğer küçük teleskoplar da bu durumdan etkilendi. NOIRLab, yapmış olduğu açıklamada teleskopları çevrimiçi hale getirmek için siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını bildirdi. Siber saldırıların tam olarak ne olduğu, neden yapıldığı ya da nereden kaynaklandığı ise henüz belli değil.

SpaceX’in bir sonraki Starship test uçuşu yaklaşıyor 1 gün önce eklendi

NOIRLab tesislerine yönelik siber saldırılar, ABD Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) Amerikan uzay şirketleri ve araştırma kuruluşlarını siber saldırı ve casusluk tehdidi konusunda uyaran bir bülten yayınlamasından sadece birkaç gün önce yaşandı. Bununla birlikte astronomik gözlemevleri ilk kez siber saldırıların hedefi olmuyor. Ekim 2022'de bilgisayar korsanları Şili'deki Atacama Large Millimeter/submillimeter Array'deki (ALMA) operasyonları kesintiye uğrattı. Aynı şekilde NASA da yıllardır siber saldırıların hedefi oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Hackerlar dünyanın en gelişmiş teleskoplarından 2'sini kapattı