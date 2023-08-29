SpaceX’in bir sonraki Starship test uçuşu yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör SpaceX, geçtiğimiz hafta tüm motorların başarıyla ateşlendiği ve 33 motorlu devasa Starship roket güçlendiricisinin sadece iki motorunun durduğu Starship statik ateşlemesinin yeni görüntülerini paylaştı. Resmi adı Super Heavy olan roket, Starship roket sisteminin ilk aşamasını oluştururken SpaceX, görünüşe göre test süreçlerini artırıyor.

Starship’in önemi büyük

SpaceX’in Starship için testlerini artırmasının tek bir anlamı var o da roketin ikinci test uçuşunun artık oldukça yakın olması. Bununla birlikte Starship sadece firma için değil aynı zamanda insanlık için de büyük öneme sahip. Starship hem NASA'nın Ay'a inişi hem de SpaceX'in Starlink takımyıldızı için hayati önem taşıyor ve başarılı bir yörünge test uçuşu, Ay ve Mars görevleri için yeni bir dönemi başlatabilir.

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Tamamen kurulduğunda 120 metre uzunluğa ulaşan Starship’te 33 adet Raptor motor bulunuyor. Bu motorların gücünü sayılarla ifade etmeye gerek yok zira sadece ilk testte fırlatma platformunda olanlara bakmak roketin gücünü gösterecektir. Nisan ayında yapılan fırlatma testide Starship, başarılı bir şekilde havalanarak kısmi bir başarı elde etmişti. Roketin fırlatıldığı platform kullanılamaz hale gelmiş ve alanda derin bir krater oluşmuştu. Çevredeki yakın yerleşim yerleri bile toz altında kalmıştı. Starship ilk test denemesinde uçmayı başarsa da tek başarısı bu oldu diyebiliriz. Zira roket, fırlatmadan kısa bir süre sonra kontrollü bir şekilde imha edilmişti.

Testler sürüyor

SpaceX, ilk girişiminden sonra yeni bir platform ve yeni bir su tahliye sistemi kurdu. Her ikisi de yapılan testlerde beklendiği gibi çalışıyor. Super Heavy testleri de aynı şekilde küçük eksiklikler dışında istendiği gibi ilerliyor.

Peki ikinci Starship test uçuşu ne zaman olacak? Bu henüz belli değil. SpaceX’in öncelikle tüm sorunları gidermesi gerekiyor. Sorunları gidermek de yetmiyor, ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) de uçuş izni almak gerekiyor. Bu bir süreç olduğu için kesin bir tarih vermek mümkün değil. Ancak Elon Musk, fırlatmayı eylül ayında yapmayı hedefliyordu.

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