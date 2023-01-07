İlk oyunuyla büyük övgüler alan Hades'in devam oyunu Türkçe gelebilir

Hades 2 Türkçe Olabilir
Geçtiğimiz saatlerde oyunun geliştiricisi olan Supergiant Games, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve çeşitli diller için tercüman arayışında olduklarını açıkladılar. Bu diller arasında ise Türkçe de mevcut. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.
Hades'in ilk oyunu Türkçe dil desteğine sahip değildi ancak yine de ülkemizde güzel bir satış başarısına ulaştığı tahmin edebiliriz. Çok fazla metin odaklı bir oyun olmasa da arka planda güzel bir hikayesi bulunuyordu. Bu yüzden ikinci oyunda Türkçe dil desteği görmek güzel olacaktır. Umuyoruz ki Supergiant Games bu arayışından vazgeçmez ve oyunu Türkçe olarak görebiliriz. Eğer bu süreçte geliştirici ekibe destek olmak istiyorasnız Hades 2'nin Steam sayfası üzerinden oyunu istek listenize eklemeyi unutmayın.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..