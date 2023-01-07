İlk oyunuyla büyük övgüler alan Hades'in devam oyunu Türkçe gelebilir

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Supergiant Games'in yaptığı Hades'in devam oyunu bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Şimdi de oyundan bizler için güzel bir haber geldi.

Hades 2 Türkçe Olabilir

Geçtiğimiz saatlerde oyunun geliştiricisi olan Supergiant Games, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve çeşitli diller için tercüman arayışında olduklarını açıkladılar. Bu diller arasında ise Türkçe de mevcut. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

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Hades'in ilk oyunu Türkçe dil desteğine sahip değildi ancak yine de ülkemizde güzel bir satış başarısına ulaştığı tahmin edebiliriz. Çok fazla metin odaklı bir oyun olmasa da arka planda güzel bir hikayesi bulunuyordu. Bu yüzden ikinci oyunda Türkçe dil desteği görmek güzel olacaktır. Umuyoruz ki Supergiant Games bu arayışından vazgeçmez ve oyunu Türkçe olarak görebiliriz. Eğer bu süreçte geliştirici ekibe destek olmak istiyorasnız Hades 2'nin Steam sayfası üzerinden oyunu istek listenize eklemeyi unutmayın.

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Hades 2 Türkçe dil desteğiyle gelebilir