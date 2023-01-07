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    İlk oyunuyla büyük övgüler alan Hades'in devam oyunu Türkçe gelebilir

    Geçtiğimiz yıllarda ilk oyunu çıkan ve oyunculardan büyük övgüler toplayan Hades isimli oyunun ikincisinden güzel haber geldi. Oyun, Türkçe dil desteği ile çıkış yapabilir.
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    Hades 2 Türkçe dil desteğiyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Supergiant Games'in yaptığı Hades'in devam oyunu bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Şimdi de oyundan bizler için güzel bir haber geldi.

    Hades 2 Türkçe Olabilir

    Geçtiğimiz saatlerde oyunun geliştiricisi olan Supergiant Games, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve çeşitli diller için tercüman arayışında olduklarını açıkladılar. Bu diller arasında ise Türkçe de mevcut. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

    Hades'in ilk oyunu Türkçe dil desteğine sahip değildi ancak yine de ülkemizde güzel bir satış başarısına ulaştığı tahmin edebiliriz. Çok fazla metin odaklı bir oyun olmasa da arka planda güzel bir hikayesi bulunuyordu. Bu yüzden ikinci oyunda Türkçe dil desteği görmek güzel olacaktır. Umuyoruz ki Supergiant Games bu arayışından vazgeçmez ve oyunu Türkçe olarak görebiliriz. Eğer bu süreçte geliştirici ekibe destek olmak istiyorasnız Hades 2'nin Steam sayfası üzerinden oyunu istek listenize eklemeyi unutmayın.

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    abstergo78GHOST 22 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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