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    Anlık Bildirim

    Hades II yeni bir kahraman ile geliyor

    Son yılların en beğenilen oyunlarından olan Hades devam yapımına kavuşuyor. Duyurusu yapılan Hades II oyunu önümüzdeki yıl PC için erken erişime açılacak.       
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    Hades II Tam Boyutta Gör
    Çıktığı günden bu yana ödüllere doymayan ve kendisine has bir kitle oluşturan roguelike zindan türündeki Hades devam yapımına kavuşuyor. Supergiant Games oyun dünyasına müjdeyi verdi.

    Hades II ne zaman geliyor?

    2020 ve 2021 yılında en iyi oyun ödülü de dahil olmak üzere etkinlikleri adeta silip süpüren bağımsız oyun Hades halen geniş bir oyuncu kitlesine sahip. Hades II için bir süre beklemek gerekecek.

    İlk oyundaki gibi yine Hades II erken erişim ile hayatına başlayacak ve sadece PC için 2023 yılında açılacak. Geliştirici yeni platformlar ve sonraki yol haritası için 2023 yılı içerisinde gerekli açıklamayı yapacak.

    Hades II yeni bir karakteri daha oyuna dahil ediyor. Melinoë adındaki kadın karakter Hecate tarafından eğitilirken görülüyor. Ana karakter Zagreus’un kardeşi olan Melonië kendisine ait büyülere sahip.

    Oyunun konusu ise Hades’in babası olan Chronos’un kaçarak Olympos’a savaş ilan etmesini anlatacak. Haliyle torunları Zagreus ve Melonië de bunu engellemeye çalışıyor. Erken erişim Steam ve Epic Games üzerinden açılacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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