Hades II yeni bir kahraman ile geliyor

Tam Boyutta Gör Çıktığı günden bu yana ödüllere doymayan ve kendisine has bir kitle oluşturan roguelike zindan türündeki Hades devam yapımına kavuşuyor. Supergiant Games oyun dünyasına müjdeyi verdi.

Hades II ne zaman geliyor?

2020 ve 2021 yılında en iyi oyun ödülü de dahil olmak üzere etkinlikleri adeta silip süpüren bağımsız oyun Hades halen geniş bir oyuncu kitlesine sahip. Hades II için bir süre beklemek gerekecek.

GDC ödülleri açıklandı, Hades yılın oyunu seçildi 1 yıl önce eklendi

İlk oyundaki gibi yine Hades II erken erişim ile hayatına başlayacak ve sadece PC için 2023 yılında açılacak. Geliştirici yeni platformlar ve sonraki yol haritası için 2023 yılı içerisinde gerekli açıklamayı yapacak.

Hades II yeni bir karakteri daha oyuna dahil ediyor. Melinoë adındaki kadın karakter Hecate tarafından eğitilirken görülüyor. Ana karakter Zagreus’un kardeşi olan Melonië kendisine ait büyülere sahip.

Oyunun konusu ise Hades’in babası olan Chronos’un kaçarak Olympos’a savaş ilan etmesini anlatacak. Haliyle torunları Zagreus ve Melonië de bunu engellemeye çalışıyor. Erken erişim Steam ve Epic Games üzerinden açılacak.

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