Hazırlık aşamasındaki Resident Evil oyunları sızdırıldı; Resident Evil 0 Remake geliyor

Sızdırılan son bilgilere göre Resident Evil Requiem, Capcom'un takvimindeki dört Resident Evil oyunundan birisi. 2026'da Requiem çıktıktan sonra, 2027'de Code: Veronica Remake, 2028'de ise Resident Evil Zero Remake gelecek. Serinin bir sonraki ana oyunun, yani Resident Evil 10'un çıkışı ise 2029'da gerçekleşecek.
Resident Evil 0 Remake, 2028'de Çıkacak
Dört oyunluk bu yol haritası tek bir kaynak tarafından öne sürülmüş olsa da Resident Evil Zero Remake'in 2028'de geleceği bilgisi birden fazla kaynak tarafından doğrulandı. Bu da sızıntının en azından bu kısmının çok büyük ihtimalle doğru olduğunu gösteriyor. Resident Evil hayranları, 2028'de sevilen bir oyunun daha remake'ine kavuşacaklar.
İlk olarak 2002 yılında GameCube platformuna yönelik olarak satışa sunulan, zamanla diğer konsollara da gelen Resident Evil Zero (Resident Evil 0), ilk oyunun öncesinde geçiyor. Oyunun merkezinde Rebecca Chambers adlı bir polis ile Billy Coen adlı bir suçlu yer alıyor. Oyuncular her iki karakteri de kontrol edebiliyor.