Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook

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Haftalık dizi önerilereine başladığımdan bu yana komedi dizilerine ağırlık verdiğimi fark ettim. Önerdiklerimin de geneli absürt mizah tarzında. Ancak komedinin şahsi olarak sevdiğim başka bir türü daha var o da kara mizah. Bu yüzden bu hafta kara mizah türünde bir dizi önermek istedim: A Young Doctor's Notebook.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 12: Lovecraft Country"

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İlk bölümü 6 Aralık 2012 yılında yayınlanan son bölümü ise 12 Aralık 2013 yılında yayınlanan, toplamda 8 bölümden oluşan iki sezonluk bir dizi A Young Doctor's Notebook bu hafta sizlere önerdiğim yapım. Mikhail Bulgakov'un eserlerinden uyarlanan A Young Doctor's Notebook, kara komedi - dram türünde bir dizi. İlk sezonun yönetmenliğini Alex Hardcastle üstlenirken, ikinci sezonda yönetmenlik koltuğuna Robert McKillop geçiyor. Dizinin başrol oyuncuları ise şöyle: Daniel Radcliffe, Jon Hamm, Rosie Cavaliero, Adam Godley ve Vicki Pepperdine.

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1917 yılında tıp fakültesinden mezun olan Dr. Vladmir Bomgard’ın şehirden oldukça uzak bir kasabada, hatta at arabasıyla bile belirli bir yere kadar yaklaşılabilen hastaneye doktor olarak atanmasından sonraki olaylar anlatılırken, bir yandan da aynı doktorun 16 yıl sonraki hayatı anlatılır. Gençliğini Daniel Radcliffe, yaşlılığını ise Jon Hamm canlandırıyor.

Dizinin genel olarak güzel olduğunu hemen söyleyeyim. Ancak iki şeyden özellikle bahsetmek istiyorum. Birincisi mizahı; dizinin mizahı genel olarak kara komedi ancak yer yer ofansif mizaha da kayıyor. Bu yüzden rahatsız edebilecek tarzda şakalar olduğunu söyleyelim. Yani kesinlikle eğlenerek güldüğünüz bir yapım değil. Bahsetmek istediğim ikinci şey ise karakterler. Dizideki tüm oyunculuklar muazzam. Ana karakter muazzam yazılmış, ana karakter kadar yan karakterler de muazzam yazılmış. Yani başından sonuna kadar kesinlikle kaliteli bir şey izlediğini anlayabiliyorsunuz.

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Sonuç olarak her bölümü yaklaşık olarak 24 dakikadan oluşan diziyi mutlaka izleyin. Ancak izlemeden önce şunu belirteyim. Eğer filmlerden duygusal olarak kolay etkilenen biriyseniz, izlemeden önce kendinizi ağır bir yapım izleyeceğinize hazırlayın. Mümkünse daha keyifli günler yaşarken izleyin.

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