Haftalık Dizi Önerisi 19: Invincible

Süper kahramanların bulunduğu çizgi romanlardan uyarlanan yapımlar son yıllarda bildiğiniz gibi bir hayli arttı. Kimileri bu durumdan çok memnun olsa da kimileri de süper kahraman yapımları arasında daha farklı olanları arıyor. Bu arayışa da özellikle Amazon dizisi The Boys, bir çare oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta da yine Amazon’dan bu tarzda bir dizi daha yayınlandı. Bu kez animasyon tarzında olan bu dizi, yani Invincible bu hafta sizlere önerdiğimiz yapım.

Image Comics'in karakterlerinden birisi olan ve aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan Invincible animasyon dizisinin yaratıcılığını Robert Kirkman ve Cory Walker üstleniyor. Kendileri aynı zamanda çizgi romanın da yaratıcıları. Seslendirme kadrosunda ise Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Mark Hamill, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Zazie Beetz ve Jason Mantzoukas gibi isimler bulunuyor.

Invincible; yaşıtlarından tek farkı, babasının gezegenin en güçlü süper kahramanı Omni-Man olan 17 yaşındaki Mark Grayson'ı anlatan bir animasyon dizisi. Ancak Mark, kendi güçleri bir yandan gelişirken babasının mirasının göründüğü kadar kahramanca olmadığını keşfeder.

Animasyonun çizimleri DC’nin çizim tarzını bir hayli andırıyor, yani gayet kaliteli demek doğru olur. Seslendirme kısmında ise zaten seslendiren sanatçıların isimleri bile ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Dizinin kendisine gelirsek şahsi olarak çok beğendiğimi söylemem lazım. Ancak en azından yayınlanan ilk 4 bölüm itibarıyla bunu söylüyorum, ilerleyen bölümlerde neler olacağını bilmiyorum.

Dizinin ilk bölümü klasik bir süper kahraman dizisi tarzında ancak öyle bir son sahne var ki dizinin tüm yapısını değiştiriyor. Zaten ikinci bölümde de dizi normal bir süper kahraman dizisi olmadığını göstermeye başlıyor. Bu yüzden ilk bölümün sonunda şaşırmaya hazır olun. Her ne kadar yaklaşık 20 yıldır çizgi romanlarla fazlasıyla içli dışlı olsam da Invincible serisiyle yollarım hiç kesişmedi ancak okuyanların yorumlarına baktığımda, çizgi roman serisinden farklı olduğunu ve okuyanların da gönül rahatlığıyla izleyebileceğini öğrendim.

Kısaca Amazon Prime Video’da bulabileceğiniz Invincible dizisini aksiyon seven ve The Boys gibi farklı süper kahraman dizisi seven herkese gönül rahatlığıyla öneriyorum. Dizinin farklılığını dediğim gibi ilk bölümün sonundan itibaren görmeye başlıyorsunuz.

