Haftalık Dizi Önerisi 18: Manhunt: Unabomber

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Özellikle 1900’lü yıllarda Amerika’da birçok seri katil bulunuyor. Üstünden yıllar geçtiği için de yapımcıların seri katiller ile ilgili belgesel ve dizi hazırlaması da daha kolay oluyor. Bu yüzden günümüzde özellikle Netflix’te seri katillerle ilgili birçok belgesel ya da dizi görebiliyoruz. Bugün önereceğimiz yapım da belgesel dizi karışımında olan ve yine bir seri katili konu alan Manhunt: Unabomber.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 17: High Score"

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1 Ağustos 2017 yılında Discovery Channel’da yayınlanan, yaratıcılığını Andrew Sodroski, Jim Clemente ve Tony Gittelson’ın yaptığı suç – drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Jeremy Bobb, Chris Noth, Paul Bettany ve Keisha Castle-Hughes bulunuyor. Dizi gerçek bir olayı anlatıyor. Toplamda 8 bölümden oluşuyor.

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Manhunt: Unabomber’ın konusu ise 1978 ve 1996 yıllarında arasında bilinen 16 farklı bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve 3 kişinin ölümüne sebep olan bombacı Ted Kaczynski’nin, bir diğer adıyla Unabomber’ın yakalanma süreci. Spoiler olmaması adına katilden ve dava sürecinden bahsetmemek daha iyi. Yine de izlemeden olayı öğrenmek isteyen olursa ufak bir araştırma ile tüm detayları öğrenebilir. Ancak dizi de tüm detayları çok iyi bir şekilde veriyor.

Dizinin başarılı olduğu nokta kesinlikle belgesel ve dizi tarzını çok iyi harmanlamış olması. Dizinin başrolünü, yani katili Paul Bettany oynuyor ve kesinlikle müthiş bir iş başarmış. Olayların ilgi çekici noktası ise aslında katilin mantıklı bir yaklaşım ile düşünüyor oluşu ancak ne yazık ki mantıklı düşüncelerini eyleme geçirirken daha insancıl yollar bulmak yerine insanları öldürmeyi seçmesi. Katil ile ilgili bir diğer şaşırtıcı nokta ise katilin kişiliği ve kariyeri. Diziyi izlediğiniz zaman beni daha iyi anlayacaksınız. Dizinin tarz olarak David Fincher’ın başarılı dizisi Mindhunter’a da bir hayli benzediğini söylemek gerek.

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Manhunt: Unabomber’ın tüm bölümleri şu anda Netflix’te bulunuyor. Oyunculuk ve sinematografi açısından fazlasıyla başarılı bir dizi. Bu yüzden bu tarz olayları merak eden herkese rahatlıkla öneriyorum. Son olarak bir ayrıntı paylaşayım. Diziyi izlerken Ted Kaczynski’nin yani Unabomber’ın FBI’a bir manifesto gönderdiğini göreceksiniz. Bu manifesto “Sanayi Toplumu ve Geleceği” ismi ile Türkiye’de de yayınlanmış durumda. Satın alıp okuyabilirsiniz.

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