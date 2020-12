Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow

Tam Boyutta Gör

Kaliteli komedi filmi bulmak ne yazık ki son yıllarda fazlasıyla zor. Nedense saf komedi filmleri artık çok da çıkmıyor ve çıkanların büyük bir kısmı da yüzüne bakılacak cinsten değil. Marvel’ın filmlerinde belirli oranda bir mizah var ve yer yer komik olsa da bu mizah çoğu zaman karakterler ile zıt durumlar yarattığı için tepki çekebiliyor. Özellikle Thor filmlerinde. Thor filmlerindeki komediyi yaratan kişi de Taika Waititi. Aslında kendisi başarılı bir senarist ve yönetmen ama nedense Thor için farklı bir yaklaşım sergiliyor. Kendisinin çok naif bir komedi tarzı var. Komedi yeteneğini gösterdiği en iyi film de bugün sizlere önereceğimiz yapım, What We Do in The Shadow.

Yönetmenliğini ve yazarlığını Jemaine Clement ve Taika Waititi’nin yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Jemaine Clement, Taika Waititi, Cori Gonzalez-Macuer, Jonny Brugh, Ben Fransham ve Stu Rutherford bulunuyor. What We Do in the Shadows filminin tek türü aslında komedi değil, aslında bir “mocumentry” yani sahte belgesel filmi, The Office gibi. Çoğu zaman kameramanın orada olduğunu unutuyorsunuz, normal bir film izliyor gibisiniz.

Filmde bir grup vampirin günümüz dünyasında yaşamaya çalışmasını izliyorsunuz. Aslında yaşamaya çalışmalarının bir belgeselini izliyorsunuz ama dediğim gibi sahte bir belgesel. Film, uzun yıllardır hayatta olan 3 vampirin Amerika’daki hayatını anlatıyor. Geçmişinde gerçekten acımasız olan ama günümüze uyum sağlayamayan vampirleri anlatıyor. Neredeyse her vampir klişesine de değiniyor. Geceleri dışarda vakit geçirmeye çıkmaları, insanları öldürmekte çekinmemeleri ancak ev batmasın diye titizlikle çalışıp gazete sermeleri ve kurt adamlarla olan ilişkilerini izlemek oldukça keyifli.

Ne yazık ki filmi tam bir komedi türünün içine yerleştiremiyorum. Sahte belgesel tarzında olması The Office gibi hissettiriyor ama olaylar ve karakterler pek o dizi gibi değil. Kendine has bir tarzı var ve kesinlikle eğlenceli. Oyunculuklar fazlasıyla kaliteli, tek sıkıntısı efekt kısmı. Ancak orada da çok fazla efekt işine girmedikleri için sadece birkaç kez gözünüze batıyor.

Genel olarak rahatlıkla herkese önerebileceğim bir film. Ancak herkese sevme garantisi elbette veremiyorum. Kendine has bir tarzı olduğu için nefret edenler de olacaktır bayılanlar da. Bu yüzden zamanınız olduğunda mutlaka bir şans verin.

