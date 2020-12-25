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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow

    Haftalık film önerilerimizin yedincisi ile karşınızdayız. Bu hafta sahte belgesel komedi türünde vampir temalı bir film önereceğiz: What We Do in The Shadow.
    2 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow
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    Kaliteli komedi filmi bulmak ne yazık ki son yıllarda fazlasıyla zor. Nedense saf komedi filmleri artık çok da çıkmıyor ve çıkanların büyük bir kısmı da yüzüne bakılacak cinsten değil. Marvel’ın filmlerinde belirli oranda bir mizah var ve yer yer komik olsa da bu mizah çoğu zaman karakterler ile zıt durumlar yarattığı için tepki çekebiliyor. Özellikle Thor filmlerinde. Thor filmlerindeki komediyi yaratan kişi de Taika Waititi. Aslında kendisi başarılı bir senarist ve yönetmen ama nedense Thor için farklı bir yaklaşım sergiliyor. Kendisinin çok naif bir komedi tarzı var. Komedi yeteneğini gösterdiği en iyi film de bugün sizlere önereceğimiz yapım, What We Do in The Shadow.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 06: The Devil All The Time"

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    Yönetmenliğini ve yazarlığını Jemaine Clement ve Taika Waititi’nin yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Jemaine Clement, Taika Waititi, Cori Gonzalez-Macuer, Jonny Brugh, Ben Fransham ve Stu Rutherford bulunuyor. What We Do in the Shadows filminin tek türü aslında komedi değil, aslında bir “mocumentry” yani sahte belgesel filmi, The Office gibi. Çoğu zaman kameramanın orada olduğunu unutuyorsunuz, normal bir film izliyor gibisiniz.

    Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow
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    Filmde bir grup vampirin günümüz dünyasında yaşamaya çalışmasını izliyorsunuz. Aslında yaşamaya çalışmalarının bir belgeselini izliyorsunuz ama dediğim gibi sahte bir belgesel. Film, uzun yıllardır hayatta olan 3 vampirin Amerika’daki hayatını anlatıyor. Geçmişinde gerçekten acımasız olan ama günümüze uyum sağlayamayan vampirleri anlatıyor. Neredeyse her vampir klişesine de değiniyor. Geceleri dışarda vakit geçirmeye çıkmaları, insanları öldürmekte çekinmemeleri ancak ev batmasın diye titizlikle çalışıp gazete sermeleri ve kurt adamlarla olan ilişkilerini izlemek oldukça keyifli.

    Ne yazık ki filmi tam bir komedi türünün içine yerleştiremiyorum. Sahte belgesel tarzında olması The Office gibi hissettiriyor ama olaylar ve karakterler pek o dizi gibi değil. Kendine has bir tarzı var ve kesinlikle eğlenceli. Oyunculuklar fazlasıyla kaliteli, tek sıkıntısı efekt kısmı. Ancak orada da çok fazla efekt işine girmedikleri için sadece birkaç kez gözünüze batıyor.

    Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow
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    Genel olarak rahatlıkla herkese önerebileceğim bir film. Ancak herkese sevme garantisi elbette veremiyorum. Kendine has bir tarzı olduğu için nefret edenler de olacaktır bayılanlar da. Bu yüzden zamanınız olduğunda mutlaka bir şans verin.



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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
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    sendemail (umit erdem) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    film harika , dizisini de yaptılar , hem de izleyici kitlesi talebiyle... O denli seveni var
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    seckinim 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    merhaba, Filmi severek izlemiştim ve beni çok eğlendirmişti. Bu arada film Amerika'da değil Yeni Zelanda'da geçmekte. Bahsettiğiniz Amerikan versiyonu ve "Dizi" olanı.
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