Andor'un 2. sezonunun yayın tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda çıkan en iyi Star Wars işlerinden birisi, hatta belki de en iyisi olan Andor, 2022 yılında Disney+'ta izleyici ile buluşan ilk sezonu ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu yüzden dizinin yeni sezonu da heyecanla bekleniyor. Aradan geçen sürede yaşanan aksaklıklar 2. sezonun çıkışını epey geciktirmiş olsa da en azından artık dizinin ekranlara döneceği tarihi biliyoruz.

Disney, şu sıralar Brezilya'da gerçekleşen D23 Expo'da Andor'un yeni sezonunu da tanıttı ve 2. sezonun 22 Nisan 2025'te başlayacağını duyurdu.

Star Wars evreninin farklı bir yüzünü, daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seren dizi, daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un öncülük ettiği yapım ekibi, bu orijinal plana sadık kalacak. Bu da Andor'un 12 bölümlük 2. sezonuyla birlikte ekranlara veda edeceği anlamına geliyor. Zaten bu sezonun sonunda hikâye, Rogue One'ın başladığı yere ulaşmış olacak.

Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil olacak. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

