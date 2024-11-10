Andor'un 2. sezonunun yayın tarihi açıklandı

Disney, şu sıralar Brezilya'da gerçekleşen D23 Expo'da Andor'un yeni sezonunu da tanıttı ve 2. sezonun 22 Nisan 2025'te başlayacağını duyurdu.
Andor 2. Sezon, 22 Nisan 2025'te Başlayacak
Star Wars evreninin farklı bir yüzünü, daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seren dizi, daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un öncülük ettiği yapım ekibi, bu orijinal plana sadık kalacak. Bu da Andor'un 12 bölümlük 2. sezonuyla birlikte ekranlara veda edeceği anlamına geliyor. Zaten bu sezonun sonunda hikâye, Rogue One'ın başladığı yere ulaşmış olacak.
Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil olacak. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über