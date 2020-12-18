Haftalık Film Önerisi 06: The Devil All The Time

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Sinema sektörünün son yıllarda kitap uyarlamaları ve eski filmlerin remakeleri ile dolu olduğunu rahatça görebiliyoruz. Özgün bir senaryo bulmak fazlasıyla zor. Kitap uyarlaması filmler yine bir noktada bazı artılara sahip. Hem hiç duyulmayan kitapları varlığından haberdar oluyoruz hem de aralarında cidden iyi yapımlar var. Haftalık film önerilerimizin altıncısında da filmi yayınlanana kadar Türkiye’de çok bilinmeyen bir kitaptan uyarlanan film bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth"

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Donald Ray Pollock’un aynı isimli kitabından uyarlanan The Devil All The Time, bu hafta sizlere önerdiğimiz film. Filmin yönetmenliğini Antonio Campos üstleniyor, oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Harry Melling, Riley Keough, Mia Wasikowska, Jason Clarke ve Eliza Scanlen gibi isimler bulunuyor.

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Filmin hikayesi ise şöyle: “Askerden dönen Willard Russell, dönüş yolunda bir kafeye uğrar. Kafede çalışan kadına âşık olur, ancak ne yazık ki samimi olamadan kendi evine dönmesi gerekir. Kısa bir süre sonra yeniden âşık olduğu kadının yanına döner ve olaylar gelişir, sonunda da evlenirler. Willard Russell’ın eşi kansere yakalanır ve Willard Russell da karısını kurtarmak için farklı yollara başvurur.”. Bu anlattığım kısım filmin yalnızca giriş bölümü. Asıl hikâye sonrasında başlıyor ve oraya dair konuşmamak daha doğru olur çünkü spoiler vermeden anlatmak zor.

Sizin de fark edebileceğiniz gibi fazlasıyla güçlü bir kadroya sahip. Film genel olarak Tom Holland’ın karakterinin etrafında geçiyor ancak tüm oyuncuların üst düzey performans gösterdikleri sahneler de bulunuyor. Tom Holland ve Robert Pattinson’ın oyunculuğuna parantez açmak gerek çünkü muazzam oynamışlar. Dediğim gibi film bir kitap uyarlaması ve aslında filme uyarlaması biraz zor bir kitap. Sebebi ise kitapta anlatıcının keskin bir yere sahip olması hikâye geçişlerinin keskin yapılması. Bunu filmde yansıtmak biraz zor. Antonio Campos, filmi kitapta olduğu gibi yansıtma konusunda fazlasıyla dikkatli davranmış ve neredeyse birebir olduğunu söyleyebilirim. Hatta sadece hikâye olarak değil, filmi izlemeye başladığınız andan itibaren sanki bir kitap okuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.

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Toparlarsam eğer filmin bazı eksiklikleri olmasına rağmen başarılı bir film olduğunu söyleyebilirim ancak ne yazık ki herkese uygun değil. Yavaş açılan filmleri, yavaş tempoya sahip olan ancak gerici filmleri sevenler bu filme de bakabilir. Kitabı ise herkese önerebilirim. Çok daha başarılı. Şu anda Türkçe çevirisi ile ülkemizde bulunuyor. 2 saat 11 dakika uzunluğundaki filmi şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.

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