Haftalık Film Önerisi 08: Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Zaman yolculuğu fazlasıyla karmaşık bir olay. Ancak senaristler filmlerinde işlemeyi de çok seviyor. İzleyiciler de aynı şekilde fazlasıyla ilgi duyuyor bu türe ancak ne yazık ki ciddi anlamda uğraşılmadığı zaman çok da başarılı bir film ortaya çıkmıyor. Elbette senaristlere çok da kızmamak lazım çünkü mutlaka bir yerde mantık hatası ortaya çıkabiliyor. Ancak bazen de bunu bir amaç değil de araç olarak kullanan filmler oluyor ve o filmler gerçekten başarılı olabiliyor. Bugün önereceğimiz film de zaman yolcuğu işleyip yine yer yer mantık hatası barındıran bir film ancak komedi türünde olduğu için bu mantık hatalarını çok güzel gideriyorlar.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow"

