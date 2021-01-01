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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 08: Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

    Haftalık film önerilerimizin sekizincisi ile karşınızdayız. Bu hafta zaman yolculuğuna çok basit bir şekilde yaklaşan eğlenceli bir İngiliz komedisi filmi önereceğiz.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Film Önerisi 08: Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
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    Zaman yolculuğu fazlasıyla karmaşık bir olay. Ancak senaristler filmlerinde işlemeyi de çok seviyor. İzleyiciler de aynı şekilde fazlasıyla ilgi duyuyor bu türe ancak ne yazık ki ciddi anlamda uğraşılmadığı zaman çok da başarılı bir film ortaya çıkmıyor. Elbette senaristlere çok da kızmamak lazım çünkü mutlaka bir yerde mantık hatası ortaya çıkabiliyor. Ancak bazen de bunu bir amaç değil de araç olarak kullanan filmler oluyor ve o filmler gerçekten başarılı olabiliyor. Bugün önereceğimiz film de zaman yolcuğu işleyip yine yer yer mantık hatası barındıran bir film ancak komedi türünde olduğu için bu mantık hatalarını çok güzel gideriyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow"

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    Bugün önereceğimiz film olan 2009 yapımı Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular isimli filmin yönetmenliğini Gareth Carrivick, senaristliğini ise Jamie Mathieson üstleniyor. 1 saat 23 dakikalık filmin oyuncu kadrosunda Chris O'Dowd, Marc Wootton, Dean Lennox Kelly ve Anna Faris bulunuyor.

    Haftalık Film Önerisi 08: Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
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    Hayatından pek de memnun olmayan üç arkadaş, hayatlarının klişesi haline gelen bir bara işten sonra içki içmeye giderler. Arkadaşlardan biri tuvalete gider ancak geri döndüğünde işler oldukça değişmiştir. Filmin senaryosu adına çok daha fazla konuşmak gerekiyor aslında ama bundan daha fazla detay verdiğim zaman spoiler olur. Bu yüzden sizin keşfetmeniz daha iyi.

    Filmin hikayesi için de genel olarak şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi mantık hataları az da olsa var ancak bunları da filme çok güzel yedirmişler ve kesinlikle göze çarpmıyor. Zaman yolculuğu çok basit bir şekilde ele alınmış ve zaten dediğimiz gibi bir amaç olarak değil, komedi üretmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Genel tarzıyla da klasik bir İngiliz komedisi olduğunu söyleyebilirim. İngiliz yapımlarının o genel gri havası da devam ediyor. Filmin bana göre tek sıkıntısı efekt sorunu ancak o da çok büyük bir dert değil açıkçası.

    Haftalık Film Önerisi 08: Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
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    Film genel olarak size en fazla bir iki kez kahkaha attırabiliyor ama genel olarak kesinlikle eğlenceli bir içerik sunuyor. Bu yüzden komedi seven herkese mutlaka bir göz atmasını öneriyorum. Süresi de gayet makul. Özellikle “geek” kişilerin kesinlikle izlemesi gerektiğini belirteyim.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir de bu paylaştığımız filmleri, eğer varsa hangi platformda olduklarını, yoksa da hiçbir platfromda olmadıklarını söylerseniz süper olur, biz de ona göre araştırıp izleriz, tembeliz biz.
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    Özgür Eroğlu (Özgür Eroğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ygulbahar
    Bir önceki yorumunuz için öncelikle teşekkür ederim :) Önerdiğim yapımları eğer Türkiye'de izleyebileceğiniz bir platform varsa son paragrafta belirtiyorum. Eğer belirtmemişsem izleyecek yasal bir platform yoktur. Oradan anlayabilirsiniz :)
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İngiliz komedisi denildiği zaman garipsemeyenler olarak yazarın ne demek istediğini anlayanlarımız vardır. Bu öneri bizim için süper bir öneridir. Teşekkür ederim yazar
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    [F][u][r][k][a][n] 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Filmin orjinal adı: " Frequently Asked Questions About Time Travel " . Aratmak isteyenler için
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anna Faris'ten dolayı biraz ilgimi çekti ancak ben bu hafta daha dolu bir önerisi olmasını beklerdim.
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    FMCA 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Film fena değildi bazı yerlerinde güldürebiliyor
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    fatsa52 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben izledim. Tavsiye ederim. Cok hos bir film.
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