Haftalık Film Önerisi 08: Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

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Zaman yolculuğu fazlasıyla karmaşık bir olay. Ancak senaristler filmlerinde işlemeyi de çok seviyor. İzleyiciler de aynı şekilde fazlasıyla ilgi duyuyor bu türe ancak ne yazık ki ciddi anlamda uğraşılmadığı zaman çok da başarılı bir film ortaya çıkmıyor. Elbette senaristlere çok da kızmamak lazım çünkü mutlaka bir yerde mantık hatası ortaya çıkabiliyor. Ancak bazen de bunu bir amaç değil de araç olarak kullanan filmler oluyor ve o filmler gerçekten başarılı olabiliyor. Bugün önereceğimiz film de zaman yolcuğu işleyip yine yer yer mantık hatası barındıran bir film ancak komedi türünde olduğu için bu mantık hatalarını çok güzel gideriyorlar.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow"

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Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow

Bugün önereceğimiz film olan 2009 yapımı Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular isimli filmin yönetmenliğini Gareth Carrivick, senaristliğini ise Jamie Mathieson üstleniyor. 1 saat 23 dakikalık filmin oyuncu kadrosunda Chris O'Dowd, Marc Wootton, Dean Lennox Kelly ve Anna Faris bulunuyor.

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Hayatından pek de memnun olmayan üç arkadaş, hayatlarının klişesi haline gelen bir bara işten sonra içki içmeye giderler. Arkadaşlardan biri tuvalete gider ancak geri döndüğünde işler oldukça değişmiştir. Filmin senaryosu adına çok daha fazla konuşmak gerekiyor aslında ama bundan daha fazla detay verdiğim zaman spoiler olur. Bu yüzden sizin keşfetmeniz daha iyi.

Filmin hikayesi için de genel olarak şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi mantık hataları az da olsa var ancak bunları da filme çok güzel yedirmişler ve kesinlikle göze çarpmıyor. Zaman yolculuğu çok basit bir şekilde ele alınmış ve zaten dediğimiz gibi bir amaç olarak değil, komedi üretmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Genel tarzıyla da klasik bir İngiliz komedisi olduğunu söyleyebilirim. İngiliz yapımlarının o genel gri havası da devam ediyor. Filmin bana göre tek sıkıntısı efekt sorunu ancak o da çok büyük bir dert değil açıkçası.

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Film genel olarak size en fazla bir iki kez kahkaha attırabiliyor ama genel olarak kesinlikle eğlenceli bir içerik sunuyor. Bu yüzden komedi seven herkese mutlaka bir göz atmasını öneriyorum. Süresi de gayet makul. Özellikle “geek” kişilerin kesinlikle izlemesi gerektiğini belirteyim.

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