İzleyenleri büyüleyen tüm zamanların en iyi fantastik filmler

2. The Wizard of Oz ⭐

IMDb puanı: 8,1

8,1 Yayın Tarihi: 1939

1939 Yönetmen: Victor Fleming

Victor Fleming Oyuncular: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger

Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger En iyi alıntı: “Beynin yoksa nasıl konuşabilirsin?”

Nasıl ev gibisi yoksa aynı şekilde The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) kadar ikonik çok az film vardır. İzlenmesi gereken fantastik filmler alanında bir başyapıt olan film esasında unutulmaz karakterler, mükemmel diyaloglar, sarı tuğlalı yol ve akılda kalıcı şarkılarla dolu bir popüler kültür canavarı konumunda. Oz Büyücüsü, aynı anda komik, korkutucu ve harikalar yaratmayı başaran kusursuz bir senaryoya sahip oluşuyla günümüzdeki pek çok yapıma taş çıkarıyor. The Wizard of Oz, Dorothy Gale'in maceralarını konu ediniyor. Bir fırtına sonucu kendisini fantastik bir evrende bulan Dorothy ve Toto’nun peşinde lanetli doğu cadısının intikamını almak isteyen lanetli batı cadısı vardır. Ancak onları yakalamak isteyenler kadar korumak isteyenler de vardır. The Wizard of Oz, yabancı fantastik filmler arasında kısaca türün en iyilerinden birisi.