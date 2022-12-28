İzleyenleri büyüleyen tüm zamanların en iyi fantastik filmler

- Tüm zamanların en iyi fantastik filmleri 🎦
- 1. The Lord of the Rings üçlemesi 🧙♂️
- 2. The Wizard of Oz ⭐
- 3. Pan’s Labyrinth 👹
- 4. Spirited Away 🏃♀️
- 5. The Princess Bride 👸
- 6. Labyrinth 👺
- 7. Edward Scissorhands 🔪
- 8. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 🧹
- 9. Groundhog Day 🌤️
- 10. King Kong 🐒
- Sadece Netflix’te izlenecek en iyi 10 fantastik film 🤥
- 2022 yılında çıkan fantastik filmler 🎬
- Yorumlar
Fantastik filmler genellikle sihir, doğaüstü olaylar, mitoloji, folklor veya egzotik fantezi dünyaları gibi fantastik temalara sahip. Ancak bu büyüleyici evrenler ve tasvirler sinema tarihinin her anında böyle değildi. Zira geçmişte efektlerin yetersizliği abartılı kötü oyunculuklarla birleşmiş ve genellikle kötü işler ortaya çıkmıştı. Ancak 2000'lerin başından bu yana, JRR Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ve JK Rowling'in Harry Potter serisinin başarılı uyarlamaları sayesinde bu tür bir bakıma yeni bir saygınlık kazandı. Öyle ki Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, En İyi Film Akademi Ödülü'nü kazanan ilk fantastik film olmuştu. Fantastik film tarihi neredeyse bu mecranın kendisi kadar eski ve dolayısıyla sayısız örneğe sahip. Bu yüzden izleyiciler “Hangi fantastik filmi izlesem?” diye soruyor. Biz de sizler için en iyi fantastik filmler listesi hazırladık, buyurun:
Tüm zamanların en iyi fantastik filmleri 🎦
1. The Lord of the Rings üçlemesi 🧙♂️
- IMDb puanı: 9,0
- Yayın Tarihi: 2001-2003
- Yönetmen: Peter Jakson
- Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, S. Astin, S. Bean O. Bloom
- En iyi alıntı: “Sevgi sadakatle, cesaret itibarla, ihanet intikamla ödüllendirilir.”
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001), Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003).
Evet, üç Yüzüklerin Efendisi filmini de tek bir sırada topladık. Dürüst olmak gerekirse açgözlü olduğumu biliyorum ama dürüst olmak gerekirse, bu listede hangisinin yer alacağına karar veremedik ve üçlemenin tamamını koyarak Lembas ekmeğimizi alıp onu da yemeye karar verdik.
JRR Tolkien'in klasik fantastik kitaplarından Peter Jackson'ın destansı uyarlaması, şimdiye kadar yapılmış en iddialı, başarılı ve etkili filmler arasında yer alıyor. Yıldızlardan oluşan bir kadro, mükemmel prodüksiyon, destansı müzik… Orta Dünya'yı daha önce imkansız olduğu düşünülen bir şekilde hayata geçirmek için adeta sihirle bir araya getirilmiş gibi. Konuyu zaten biliyorsunuz; Orta Dünya, Sauron’dan korunmalı ve karanlık planın hedefindeki Tek Yüzük, Hüküm Dağı’nın kalbinde yok edilmelidir.
2. The Wizard of Oz ⭐
- IMDb puanı: 8,1
- Yayın Tarihi: 1939
- Yönetmen: Victor Fleming
- Oyuncular: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger
- En iyi alıntı: “Beynin yoksa nasıl konuşabilirsin?”
Nasıl ev gibisi yoksa aynı şekilde The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) kadar ikonik çok az film vardır. İzlenmesi gereken fantastik filmler alanında bir başyapıt olan film esasında unutulmaz karakterler, mükemmel diyaloglar, sarı tuğlalı yol ve akılda kalıcı şarkılarla dolu bir popüler kültür canavarı konumunda. Oz Büyücüsü, aynı anda komik, korkutucu ve harikalar yaratmayı başaran kusursuz bir senaryoya sahip oluşuyla günümüzdeki pek çok yapıma taş çıkarıyor. The Wizard of Oz, Dorothy Gale'in maceralarını konu ediniyor. Bir fırtına sonucu kendisini fantastik bir evrende bulan Dorothy ve Toto’nun peşinde lanetli doğu cadısının intikamını almak isteyen lanetli batı cadısı vardır. Ancak onları yakalamak isteyenler kadar korumak isteyenler de vardır. The Wizard of Oz, yabancı fantastik filmler arasında kısaca türün en iyilerinden birisi.
3. Pan’s Labyrinth 👹
- IMDb puanı: 8,2
- Yayın Tarihi: 2006
- Yönetmen: Guillermo del Toro
- Oyuncular: Ivana Baquero, Sergi López, Doug Jones
- En iyi alıntı: "Dünya acımasız bir yer. Acı verse bile bunu öğreneceksin."
İspanya İç Savaşı sırasında geçen karanlık bir peri masalı olan Pan's Labyrinth (Pan'ın Labirenti), savaşın insani dehşetiyle yeraltı dünyasının gerçek canavarlarını harika bir şekilde birleştiren, akıldan çıkmayacak kadar güzel ve büyüleyici bir film. Guillermo del Toro’nun yazıp yönettiği film 3 Akademi Ödülü de kazanmış durumda. Cannes’da dakikalarca ayakta alkışlanan yakın dönemin en büyük başyapıtlarından birisi olan Pan’ın Labirenti, çocukların gözünden savaşın ne kadar sert olduğunu gözleri önüne seriyor.
4. Spirited Away 🏃♀️
- IMDb puanı: 8,6
- Yayın Tarihi: 2001
- Yönetmen: Hayao Miyazaki
- Oyuncular (Seslendiren): Rumi Hîragi, Miyu Irino, Mari Natsuki
- En iyi alıntı: “Biriyle bir kez tanıştın mı aslında onu hiç unutmazsın. Anıların canlanması zaman alır, o kadar”
Kami'nin fantastik dünyasına kaçan ve sonunda bir hamamda çalışmaya başlayan genç bir kız olan Chihiro Ogino'nun hikayesi, sinema tarihine gelmiş geçmiş en güzel filmlerden biri olarak geçti. 2003 yılında 'Uzun Metrajlı En İyi Animasyon Filmi' Oscar'ını kazanan Studio Ghibli yapımı Japon animasyon filmi Spirited Away (Ruhların Kaçışı), Hayao Miyazaki'nin ellerinden dökülen enfes, büyüleyici ve sürükleyici dünyayı bizlere sunuyor. Ve unutmayın, biriyle bir kez tanıştığınızda, onu asla gerçekten unutamazsınız. Oscar ödüllü fantastik filmler arasındaki Spirited Away’i türü seviyorsanız mutlaka izlemeniz gerekiyor.
5. The Princess Bride 👸
- IMDb puanı: 8.0
- Yayın Tarihi: 1987
- Yönetmen: Rob Reiner
- Oyuncular: Cary Elwes, Robin Wright, Christopher Guest
- En iyi alıntı: “Merhaba. Benim adım Inigo Montoya. Babamı öldürdün. Ölmeye hazırlan.”
Prenses Gelin'i listeye koymamak düşünülemezdi! Bir post-modern klasik olan The Princess Bride, şimdiye kadar yapılmış en çok alıntı yapılan filmlerden birisi konumunda. William Goldman'ın 1973 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan film, Buttercup isimli masal kahramanının hikayesine odaklanıyor. Bu film çok fazla bilinmez, o yüzden eğer az bilinen fantastik filmler arıyorsanız bir bakın derim.
6. Labyrinth 👺
- IMDb puanı: 7,3
- Yayın Tarihi: 1986
- Yönetmen: Jim Henson
- Oyuncular: David Bowie, Jennifer Connelly, Toby Froud
- En iyi alıntı: "Bu adil değil!"
Jim Henson, Kermit adlı bir kurbağa veya Skeksis gibi fantastik yaratıkları hayata geçirmesiyle ünlüdür, ancak kariyerinin en dip noktası şüpheisz Labirent olmalıydı. Resmi olarak bir gişe bombası (sadece 34 milyon dolar kazandı) olan Labyrinth, zamanla bir kült haline geldi ve bugünlerde şimdiye kadar yapılmış en iyi fantastik filmlerden biri olarak kabul ediliyor.
Filmde genç bir kız olan Sarah’ı, henüz küçük bir bebek olan kardeşinin kaybolmasını dilemesini ve bu dileğinin gerçek olmasını görüyoruz. Artık Sarah’ın kardeşini bulmaktan başka bir çaresi yoktur ancak tüm ip uçları onu bir labirentin ortasındaki goblin şatosuna götürüyordur. Bu fantastik evrende Sarah türlü türlü bilmeceleri geçmek ve sayısız tehlikeden sıyrılmak zorunda.
7. Edward Scissorhands 🔪
- IMDb puanı: 7,9
- Yayın Tarihi: 1990
- Yönetmen: Tim Burton
- Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest
- En iyi alıntı: “- Sarıl bana - Yapamam”
Siyah deriye sarılmış ama merkezinde şekerli tatlı bir banliyö masalı olan Edward Scissorhands (Makas Eller) için Tim Burton’un en iyi fantastik filmi diyebiliriz. Temel olarak, Frankenstein'ın romantik bir yeniden anlatımı olan Makas Eller, ellerinin olması gereken yerde (onu dokunamaz hale getiren) makaslı bir adamın tatlı, ürkütücü ve melankolik hikayesini anlatıyor. Edward’ın ellerinin böyle kalması ise onu yapan mucidin zamansız ölümü yüzündendir. Tamamlanmamış hisseden Edward, hep yalnız yaşamıştır ancak bir Avon hanımefendisi onu ailesiyle beraber yaşamak üzere evine götürmüştür, artık yalnız değildir. Ancak işler onun için her zaman iyi gitmeyecektir. Makas Eller, anlatımıyla en güzel fantastik filmler arasında çok iyi bir yerde diyebiliriz.
8. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 🧹
- IMDb puanı: 7,9
- Yayın Tarihi: 2004
- Yönetmen: Alfonso Cuarón
- Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton
- En iyi alıntı: “Mutluluk en karanlık zamanlarda bile vardır. Yeter ki ışığı açmayı unutmayın.”
Elbette Harry Potter bu listede yer almalıydı. Tüm Harry Potter filmlerinin özel bir yanı olsa da, Azkaban Tutsağı kesinlikle bu filmler arasında çok ayrı bir yere sahip. Yönetmen Alfonso Cuarón, ilk iki filmde kurulan büyüyü sürdürürken aynı zamanda seriyi çok daha yetişkin bir yöne doğru iten karanlık, duygusal açıdan karmaşık ve tatmin edici bir hikâyeyi de anlatarak seriyi olağanüstü fantastik filmler arasına sokmayı başarıyor. Ek olarak film bize Sirius Black karakterini de vermesiyle gönüllerde taht kurmayı başarmıştı.
9. Groundhog Day 🌤️
- IMDb puanı: 8,1
- Yayın Tarihi: 1993
- Yönetmen: Harold Ramis
- Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky
- En iyi alıntı: “Çok güzel bir gündü. Neden o günü tekrar tekrar yaşayamadım?”
Derin felsefi temellerle desteklenen en iyi fantastik film örneklerinden olan Harold Ramis'in komik başyapıtı Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü), aynı günü tekrar tekrar tekrarlamaya mahkum olan asık suratlı, alaycı bir hava durumu sunucusunu Phil Connors konu alıyor. Tekrar tekrar yaşanan gün ise Phil’in en nefret ettiği gündür.
10. King Kong 🐒
- IMDb puanı: 7,9
- Yayın Tarihi: 1933
- Yönetmen: Merian C. Cooper
- Oyuncular: Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot
- En iyi alıntı: “O adayı hiçbir haritada bulamazsınız.”
Merian C. Cooper ve Ernest B. Schoedsack tarafından yönetilen, Fay Wray, Robert Armstrong ve Bruce Cabot'un rol aldığı film, güzel bir genç kadına sahip olmaya çalışan Kong adında dev bir maymunun hikayesini anlatıyor. Esasında günümüzde izlediğimizde 1933 yapımı King Kong gözünüze hoş gelmeyebilir ancak bu film, türün en başarılı ilk örneklerinden birisi. Zaten başarılı olmamış olsaydı herhalde Kong, günümüzün en popüler maymunu olmazdı değil mi?
Sadece Netflix’te izlenecek en iyi 10 fantastik film 🤥
- Guillermo del Toro's Pinocchio (2022)
- The Dark Crystal: Age of Resistance (2019)
- The School For Good And Evil (2022)
- The Water Man (2020)
- Oxygen (2021)
- Okja (2017)
- Bright (2017)
- The Old Guard (2020)
- Nightbooks (2021)
- Mowgli: Legend Of The Jungle (2018)
2022 yılında çıkan fantastik filmler 🎬
- Avatar: The Way of Water
- Everything Everywhere All at Once
- Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
- Guillermo del Toro's Pinocchio
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness
- Pinocchio
- Prey
- Slumberland
- Three Thousand Years of Longing
- Disenchanted
- Black Adam
- Puss in Boots: The Last Wish
- The Sea Beast
- The Batman
- The Princess
En iyi fantastik filmler içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yazımızda fantastik film tarihinden ve türü önemli yerlere taşıyan yapımlardan bahsettik. Elbette vermiş olduğumuz listelere girmeyi hak eden daha birçok film bulunuyor fakat biz genel kabul görmüş en iyi fantastik filmleri seçmeye çalıştık. Aynı zamanda 2022 yılında çıkan fantastik filmleri de listemizde bulundurduk ve yeni fantastik filmleri okuyucularımıza sunduk. Eğer izlenecek fantastik film arayışı içindeyseniz bu içeriğimiz size güzel bir kaynak olacaktır.
En İyi Fantastik Filmler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1735Kaynakça imdb.com netflix.com Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d