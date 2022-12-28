İzleyenleri büyüleyen tüm zamanların en iyi fantastik filmler

Fantastik filmler genellikle sihir, doğaüstü olaylar, mitoloji, folklor veya egzotik fantezi dünyaları gibi fantastik temalara sahip. Ancak bu büyüleyici evrenler ve tasvirler sinema tarihinin her anında böyle değildi. Zira geçmişte efektlerin yetersizliği abartılı kötü oyunculuklarla birleşmiş ve genellikle kötü işler ortaya çıkmıştı. Ancak 2000'lerin başından bu yana, JRR Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ve JK Rowling'in Harry Potter serisinin başarılı uyarlamaları sayesinde bu tür bir bakıma yeni bir saygınlık kazandı. Öyle ki Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, En İyi Film Akademi Ödülü'nü kazanan ilk fantastik film olmuştu. Fantastik film tarihi neredeyse bu mecranın kendisi kadar eski ve dolayısıyla sayısız örneğe sahip. Bu yüzden izleyiciler “Hangi fantastik filmi izlesem?” diye soruyor. Biz de sizler için en iyi fantastik filmler listesi hazırladık, buyurun:

Tüm zamanların en iyi fantastik filmleri 🎦

Tam Boyutta Gör Biraz bilgi verdikten sonra izlenmesi gereken fantastik filmler listemize geçebiliriz. Burada gelmiş geçmiş en iyi fantastik filmler ve onların hakkında kısa bilgiler alacaksınız. Eğer arama motorlarında “fantastik filmler izle” diye aratıyorsanız buradakilere mutlaka göz atmanız lazım diyebiliriz. İşte büyülü fantastik film önerileri 🔽

1. The Lord of the Rings üçlemesi 🧙‍♂️ IMDb puanı : 9,0

: 9,0 Yayın Tarihi: 2001-2003

2001-2003 Yönetmen: Peter Jakson

Peter Jakson Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, S. Astin, S. Bean O. Bloom

Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, S. Astin, S. Bean O. Bloom En iyi alıntı: “Sevgi sadakatle, cesaret itibarla, ihanet intikamla ödüllendirilir.” Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001), Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003). Evet, üç Yüzüklerin Efendisi filmini de tek bir sırada topladık. Dürüst olmak gerekirse açgözlü olduğumu biliyorum ama dürüst olmak gerekirse, bu listede hangisinin yer alacağına karar veremedik ve üçlemenin tamamını koyarak Lembas ekmeğimizi alıp onu da yemeye karar verdik. JRR Tolkien'in klasik fantastik kitaplarından Peter Jackson'ın destansı uyarlaması, şimdiye kadar yapılmış en iddialı, başarılı ve etkili filmler arasında yer alıyor. Yıldızlardan oluşan bir kadro, mükemmel prodüksiyon, destansı müzik… Orta Dünya'yı daha önce imkansız olduğu düşünülen bir şekilde hayata geçirmek için adeta sihirle bir araya getirilmiş gibi. Konuyu zaten biliyorsunuz; Orta Dünya, Sauron’dan korunmalı ve karanlık planın hedefindeki Tek Yüzük, Hüküm Dağı’nın kalbinde yok edilmelidir.

2. The Wizard of Oz ⭐ IMDb puanı: 8,1

8,1 Yayın Tarihi: 1939

1939 Yönetmen: Victor Fleming

Victor Fleming Oyuncular: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger

Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger En iyi alıntı: “Beynin yoksa nasıl konuşabilirsin?” Nasıl ev gibisi yoksa aynı şekilde The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) kadar ikonik çok az film vardır. İzlenmesi gereken fantastik filmler alanında bir başyapıt olan film esasında unutulmaz karakterler, mükemmel diyaloglar, sarı tuğlalı yol ve akılda kalıcı şarkılarla dolu bir popüler kültür canavarı konumunda. Oz Büyücüsü, aynı anda komik, korkutucu ve harikalar yaratmayı başaran kusursuz bir senaryoya sahip oluşuyla günümüzdeki pek çok yapıma taş çıkarıyor. The Wizard of Oz, Dorothy Gale'in maceralarını konu ediniyor. Bir fırtına sonucu kendisini fantastik bir evrende bulan Dorothy ve Toto’nun peşinde lanetli doğu cadısının intikamını almak isteyen lanetli batı cadısı vardır. Ancak onları yakalamak isteyenler kadar korumak isteyenler de vardır. The Wizard of Oz, yabancı fantastik filmler arasında kısaca türün en iyilerinden birisi.

3. Pan’s Labyrinth 👹 IMDb puanı: 8,2

8,2 Yayın Tarihi: 2006

2006 Yönetmen: Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Oyuncular: Ivana Baquero, Sergi López, Doug Jones

Ivana Baquero, Sergi López, Doug Jones En iyi alıntı: "Dünya acımasız bir yer. Acı verse bile bunu öğreneceksin." İspanya İç Savaşı sırasında geçen karanlık bir peri masalı olan Pan's Labyrinth (Pan'ın Labirenti), savaşın insani dehşetiyle yeraltı dünyasının gerçek canavarlarını harika bir şekilde birleştiren, akıldan çıkmayacak kadar güzel ve büyüleyici bir film. Guillermo del Toro’nun yazıp yönettiği film 3 Akademi Ödülü de kazanmış durumda. Cannes’da dakikalarca ayakta alkışlanan yakın dönemin en büyük başyapıtlarından birisi olan Pan’ın Labirenti, çocukların gözünden savaşın ne kadar sert olduğunu gözleri önüne seriyor.

4. Spirited Away 🏃‍♀️ IMDb puanı: 8,6

8,6 Yayın Tarihi: 2001

2001 Yönetmen: Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki Oyuncular (Seslendiren): Rumi Hîragi, Miyu Irino, Mari Natsuki

Rumi Hîragi, Miyu Irino, Mari Natsuki En iyi alıntı: “Biriyle bir kez tanıştın mı aslında onu hiç unutmazsın. Anıların canlanması zaman alır, o kadar” Kami'nin fantastik dünyasına kaçan ve sonunda bir hamamda çalışmaya başlayan genç bir kız olan Chihiro Ogino'nun hikayesi, sinema tarihine gelmiş geçmiş en güzel filmlerden biri olarak geçti. 2003 yılında 'Uzun Metrajlı En İyi Animasyon Filmi' Oscar'ını kazanan Studio Ghibli yapımı Japon animasyon filmi Spirited Away (Ruhların Kaçışı), Hayao Miyazaki'nin ellerinden dökülen enfes, büyüleyici ve sürükleyici dünyayı bizlere sunuyor. Ve unutmayın, biriyle bir kez tanıştığınızda, onu asla gerçekten unutamazsınız. Oscar ödüllü fantastik filmler arasındaki Spirited Away’i türü seviyorsanız mutlaka izlemeniz gerekiyor.

5. The Princess Bride 👸 IMDb puanı: 8.0

8.0 Yayın Tarihi: 1987

1987 Yönetmen: Rob Reiner

Rob Reiner Oyuncular: Cary Elwes, Robin Wright, Christopher Guest

Cary Elwes, Robin Wright, Christopher Guest En iyi alıntı: “Merhaba. Benim adım Inigo Montoya. Babamı öldürdün. Ölmeye hazırlan.” Prenses Gelin'i listeye koymamak düşünülemezdi! Bir post-modern klasik olan The Princess Bride, şimdiye kadar yapılmış en çok alıntı yapılan filmlerden birisi konumunda. William Goldman'ın 1973 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan film, Buttercup isimli masal kahramanının hikayesine odaklanıyor. Bu film çok fazla bilinmez, o yüzden eğer az bilinen fantastik filmler arıyorsanız bir bakın derim.

6. Labyrinth 👺 IMDb puanı: 7,3

7,3 Yayın Tarihi: 1986

1986 Yönetmen: Jim Henson

Jim Henson Oyuncular: David Bowie, Jennifer Connelly, Toby Froud

David Bowie, Jennifer Connelly, Toby Froud En iyi alıntı: "Bu adil değil!" Jim Henson, Kermit adlı bir kurbağa veya Skeksis gibi fantastik yaratıkları hayata geçirmesiyle ünlüdür, ancak kariyerinin en dip noktası şüpheisz Labirent olmalıydı. Resmi olarak bir gişe bombası (sadece 34 milyon dolar kazandı) olan Labyrinth, zamanla bir kült haline geldi ve bugünlerde şimdiye kadar yapılmış en iyi fantastik filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Filmde genç bir kız olan Sarah’ı, henüz küçük bir bebek olan kardeşinin kaybolmasını dilemesini ve bu dileğinin gerçek olmasını görüyoruz. Artık Sarah’ın kardeşini bulmaktan başka bir çaresi yoktur ancak tüm ip uçları onu bir labirentin ortasındaki goblin şatosuna götürüyordur. Bu fantastik evrende Sarah türlü türlü bilmeceleri geçmek ve sayısız tehlikeden sıyrılmak zorunda.

7. Edward Scissorhands 🔪 IMDb puanı : 7,9

: 7,9 Yayın Tarihi: 1990

1990 Yönetmen: Tim Burton

Tim Burton Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest

Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest En iyi alıntı: “- Sarıl bana - Yapamam” Siyah deriye sarılmış ama merkezinde şekerli tatlı bir banliyö masalı olan Edward Scissorhands (Makas Eller) için Tim Burton’un en iyi fantastik filmi diyebiliriz. Temel olarak, Frankenstein'ın romantik bir yeniden anlatımı olan Makas Eller, ellerinin olması gereken yerde (onu dokunamaz hale getiren) makaslı bir adamın tatlı, ürkütücü ve melankolik hikayesini anlatıyor. Edward’ın ellerinin böyle kalması ise onu yapan mucidin zamansız ölümü yüzündendir. Tamamlanmamış hisseden Edward, hep yalnız yaşamıştır ancak bir Avon hanımefendisi onu ailesiyle beraber yaşamak üzere evine götürmüştür, artık yalnız değildir. Ancak işler onun için her zaman iyi gitmeyecektir. Makas Eller, anlatımıyla en güzel fantastik filmler arasında çok iyi bir yerde diyebiliriz.

8. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 🧹 IMDb puanı : 7,9

: 7,9 Yayın Tarihi: 2004

2004 Yönetmen: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton En iyi alıntı: “Mutluluk en karanlık zamanlarda bile vardır. Yeter ki ışığı açmayı unutmayın.” Elbette Harry Potter bu listede yer almalıydı. Tüm Harry Potter filmlerinin özel bir yanı olsa da, Azkaban Tutsağı kesinlikle bu filmler arasında çok ayrı bir yere sahip. Yönetmen Alfonso Cuarón, ilk iki filmde kurulan büyüyü sürdürürken aynı zamanda seriyi çok daha yetişkin bir yöne doğru iten karanlık, duygusal açıdan karmaşık ve tatmin edici bir hikâyeyi de anlatarak seriyi olağanüstü fantastik filmler arasına sokmayı başarıyor. Ek olarak film bize Sirius Black karakterini de vermesiyle gönüllerde taht kurmayı başarmıştı.

9. Groundhog Day 🌤️ IMDb puanı : 8,1

: 8,1 Yayın Tarihi: 1993

1993 Yönetmen: Harold Ramis

Harold Ramis Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky

Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky En iyi alıntı: “Çok güzel bir gündü. Neden o günü tekrar tekrar yaşayamadım?” Derin felsefi temellerle desteklenen en iyi fantastik film örneklerinden olan Harold Ramis'in komik başyapıtı Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü), aynı günü tekrar tekrar tekrarlamaya mahkum olan asık suratlı, alaycı bir hava durumu sunucusunu Phil Connors konu alıyor. Tekrar tekrar yaşanan gün ise Phil’in en nefret ettiği gündür.