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    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 01: Race The Sun

    Mobil oyun önerilerimizin birincisi ile karşınızdayız. İlk haftamızda sizlere kendinizle rekabet edebileceğiniz, ücretsiz bir oyun önereceğiz.
    1 sa.
    278
    19
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık öneriler serimizin ilk mobil oyun önerisi ile karşınızdayız. Bu haftadan itibaren her pazartesi günü saat 21.00’da yeni mobil oyun önerimizi bulabilirsiniz. Sizler de bizlere tavsiye ettiğiniz oyunları yorumlar kısmında yazmayı unutmayın.

     

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 02: Pumpkin Jack"

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    Race the Sun

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 01: Race The Sun
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    Kendinizle yarış içinde olduğunuz, yükleme ekranı çok hızlı olduğu için öldüğünüz anda hemen oyuna döndüğünüz oyunları sanırım herkes biliyordur ve oynamıştır. İlk mobil oyun önerimiz de basit kurallara sahip olan ama size yer yer sinir krizi geçirecek bir oyun.

    Flippfly LLC’nin geliştirdiği ve 2013 yılında yayınladığı Race the Sun'da Güneş enerjisi ile çalışan bir uzay gemisini kontrol ediyorsunuz ve güneşte giderek ulaşabileceğiniz en uzak yere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyun sonsuza kadar gidiyor yani. İsminden de anlaşılabildiği gibi güneşle yarışıyorsunuz aslında.

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 01: Race The Sun
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    Oyun çok basit, ekranınızın sağına veya soluna dokunarak geminizi yönlendiriyorsunuz. Geminiz güneş enerjisi ile çalıştığı için güneş batmadan ve gölgelerde çok durmadan uçmanız gerekiyor. Güneşin batmamasını sağlamak için de etrafta bulduğunuz üçgen nesneleri topluyorsunuz. Üçgen nesneler nasıl yapıyor bilmiyorum ama güneşin batmasını engelliyor. Bu sayede de daha fazla ilerleyebiliyorsunuz.

    Oyunun tasarımları, oynanışı ve kısaca her şeyi fazlasıyla basit. Bu yüzden iş arasında kafa dağıtmak için, kısa yolculuklarda, ufak molalarda ve istemeden gidilen buluşmalarda oynanabilecek bir oyun. Hem dünya ile bağlantınız tamamen kopmuyor hem de sıkılmadan vakit geçirebiliyorsunuz. Ancak şunu belirtmekte fayda var, oyun takıntı haline gelirse hırs yapıp onlarca saat oynayabilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 01: Race The Sun
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    Oyun, App Store ve Google Play üzerinde şu anda ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Boyutu da oldukça küçük. Bu yüzden kısa süreli kafa dağıtacak bir mobil oyun arıyorsanız tam sizlik bir oyun Race the Sun.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Bu Editörden
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