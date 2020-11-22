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    Haftalık Oyun Önerisi 02: Pumpkin Jack

    Haftalık oyun önerdiğimiz serimizin ikincisinden herkese merhaba. Bu hafta üç boyutlu platform ögelerine sahip, Cadılar Bayramı temalı bir oyun öneriyoruz.
    2 sa.
    333
    5
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Geçtiğimiz hafta başladığımız öneri yazılarına ikinci oyun önerisi ile devam ediyoruz. İlk haftanın oyun önerisini aşağıda bulabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 01: Aragami"

    Pumpkin Jack

    Haftalık Oyun Önerisi 02: Pumpkin Jack
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    3 boyutlu platform oyunları ne yazık ki 2 boyutlu platform oyunları kadar sevilen bir tür değil. Ancak ortamı keyifli olduğu zaman ve platform ögeleri güzel düşünüldüğü zaman fazlasıyla keyifli olabiliyor. Bir de içine yeterli seviyede aksiyon eklendiği zaman, kafa dağıtılabilecek gayet keyifli bir oyun çıkıyor ortaya. Bugün önerdiğimiz oyun da Cadılar Bayramı temasına sahip olan ve özellikle oynanış konusunda fazlasıyla çeşitlilik sunan bir oyun.

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    Yayıncılığını Headup Games’in yaptığı üç boyutlu platform oyunu Pumpkin Jack’in geliştiriciliğini tek bir kişi yapıyor: Nicolas Meyssonnier. Oyunda eski bir iblis olan Jack’i kontrol ediyorsunuz ve dünyaya kötülüğü yaymaya çalışıyorsunuz. Ancak oyunda iyi de tam iyi gibi değil, kötü de tam kötü gibi değil. Ayrıca dediğim gibi oyun Cadılar Bayramı temasında ve açık konuşmak gerekirse bu tema oyuna çok yakışmış. Hem görselliği hem de müzikleri bu temaya uygun bir şekilde yapılmış ve sanki bir çizgi film izliyor gibi oluyorsunuz. Tek eksiği oyunda ara sahne olmaması.

    Haftalık Oyun Önerisi 02: Pumpkin Jack
    Tam Boyutta Gör

    Oyunun ana odağı platform ve aksiyon. Ancak bulmaca ve birkaç farklı oynanış dinamiği daha var. Bu dinamikler de sürekli değişiyor. Bu yüzden oyundan kesinlikle sıkılmıyorsunuz. Oyunun sadece oynanışı da değişmiyor aynı zamanda haritası da değişiyor. Oyun, bölüm bölüm yaratılmış ve bir bölümü bitirdiğiniz çevre tasarımları ve düşman tasarımları tamamen değişiyor. Bu şekilde de sadece oynanış anlamında değil görsel anlamda da sıkmayan güzel bir oyun çıkıyor karşınıza.

    Daha önce de dediğim gibi oyun çizgi film tarzında ilerliyor ve hikâye yapısı da o şekilde. Ancak şöyle bir durum var. Oyun her yaştan oyuncunun oynayabileceği cinsten fakat eğer yaşınız büyükse oyundaki diyalogların gerçek anlamını daha iyi anlıyorsunuz ve gayet eğlenceli ve komik bir oyun çıkıyor karşınıza. RTX ve DLSS desteği ile de ışıklandırma olarak başarılı bir oyun çıkıyor karşımıza. Oyunun Türkçe altyazı desteği sunduğunu da belirteyim.

    Haftalık Oyun Önerisi 02: Pumpkin Jack
    Tam Boyutta Gör

    Kısaca Pumpkin Jack’i farklı bir oyun arayan, AAA oyunlardan sıkılan her oyuncuya rahatlıkla tavsiye ediyorum. Sizlere gayet keyifli bir 5, 6 saat sunuyor. Oyunu ayrıca tek kişinin yaptığını düşünürsek kesinlikle desteği hak ediyor ve ayrıca Steam’deki 50 TL’lik fiyatı da hak ediyor.

    Oyun şu anda Xbox One, PC ve Nintendo Switch’te erişilebilir durumda. Bir PlayStation 4 sürümünün gelmesi de mümkün. Ancak net bir duyuru söz konusu değil.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
    Bu Editörden
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