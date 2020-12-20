Haftalık Oyun Önerisi 06: Guacamelee! 2

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Özellikle son dönemde metroidvania türündeki oyunlarda ciddi bir artış var. Oldukça güzel bir tür olsa da kaliteli yapılmadığı zaman yanına yaklaşılmayacak bir hale geliyor oyun. Ancak güzel bir hikâye ve evren içerisinde yaratılırsa o zaman da çok güzel saatler sunuyor. Haftalık oyun önerimizin altıncısında da evreni dikkat çeken güzle bir yapım önereceğiz: Guacamelee! 2.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 05: Mr. Shifty"

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Haftalık Oyun Önerisi 05: Mr. Shifty

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini DrinkBox Studios’un yaptığı metroidvania türündeki Guacamelee! 2 bugün sizlere önereceğimiz oyun. 21 Ağustos 2018’de yayınlanan Guacamelee! 2 aslında klasik bir metroidvania oyunu ancak Meksika kültürü ile hazırlanmış olması ve mizahi bir yanı olması oyunun kalitesini biraz daha yukarı çıkartıyor.

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Klasik sorunun cevabı ile başlayayım. İlk oyunu oynamadan bu oyunu oynarsanız bir şey kaybetmezsiniz. Hikâye başlangıçta kısaca özetleniyor ve zaten yıllar sonrası anlatılıyor. Oyun, Meksika kültürüne göre hazırlanmış ve bu yüzden hikayesi, ortamı ve karakterleri tamamen Meksika kültürüne ait. Bu yaklaşıma bir de mizahi bir yön eklenmiş ve bu şekilde daha da keyifli hale geliyor.

Oyun, oynanış anlamında klasik bir metroidvania. Ekstra bir şey veya eksik bir şey yok. Oyunun farklı olan kısmı kesinlikle ortamı ve hikayesi. Hikâye aslında yine bir halk kahramanının, halka yardım etmesi üzerine ancak kahraman artık yaşlandığı ve göbeği olduğu için daha ilgi çekici bir hikâyeye dönüşüyor. Ayrıca oyun içi tasarımlar da gerçekten muazzam.

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Kısaca bu oyunu metroidvania türünü seven herkese öneriyorum. Meksika kültürü içerisinde geçen farklı bir oyun oynamak isterseniz de kaçırmayın. Genel olarak değerlendirildiğinde başarılı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 10 saatlik bir oynanış süresi sunuyor.

Oyun şu anda Xbox Game Pass sistemine dahil durumda hem PC’de hem de konsolda. Bunun dışında Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve Steam’den oyunu direkt satın alabilirsiniz. Tavsiyem elbette Game Pass üzerinden oynamanız. Ancak Steam’deki fiyatı da oldukça uygun.

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