Haftalık Oyun Önerisi 05: Mr. Shifty

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Temposu yüksek, zorlayıcı ve oynanışı keyifli oyunlar ne yazık ki çok fazla çıkmıyor. Büyük bütçeli yapımlara örnek olarak sanırım son dönemde bir tek Doom Eternal’ı gösterebiliriz. Ancak küçük çaplı oyunlar tarafında örnek biraz daha fazla. Aslında tanımını yaptığım oyun sizin de fark edebileceğiniz gibi Hotline Miami. Ancak Hotline Miami zaten başarısını kanıtlamış, çoğu oyuncu tarafından bilinen bir oyun. Haftalık oyun önerilerimizin beşincisinde ben Hotline Miami özlemi çekenler için o tarzda başka bir oyun önereceğim.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 04: The Signifier"

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Yayıncılığını tinyBuild’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Team Shifty’nin yaptığı bağımsız aksiyon oyunu Mr. Shifty, 2017 yılında yayınlanmıştı. Eğer Hotline Miami oynadıysanız veya biliyorsanız, Mr. Shifty’nin oynanışına ve aksiyonuna fazlasıyla aşinasınız demektir.

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Mr. Shifty aynı Hotline Miami gibi oldukça yüksek tempolu bir aksiyon oyunu. Aksiyon yüksek olunca da oynanış oldukça dikkat çekici hale geliyor. Mr. Shifty, aynı Hotline Miami gibi üstten görünüme sahip bir oyun ve genel olarak amacınız, bir yere girip içerdeki tüm düşmanları öldürüp görevinizi yapıp dışarı çıkmak. Yüksek temposu sayesinde oyun içerisinde birçok kez ölüp yeniden başlayabiliyorsunuz. Bu yüzden herhangi bir bekleme süresi olmaması da yine aynı Hotline Miami de olduğu gibi oyundan hiç kopmadan devam etmenizi sağlamış.

Oyunda Hotline Miami’den ekstra olarak birkaç farklılık bulunduruyor. Bu farklılıklardan en öne çıkan görsel tarzı ve oynanıştaki birkaç farklı yetenek. Oyunda bir ışınlanma yeteneğiniz var ve aslında oynanış bu ışınlanmayı güzel kullanabilmeniz üzerine kurulmuş. Yani silahlarla öyle çok uğraşmıyorsunuz. Genelde ışınlanmayı kullanarak hareket ediyorsunuz. Işınlanma da kısa mesafeli bir ışınlanma. Bu yüzden düşmanlar arasında hızlıca gezip hepsini öldürebiliyorsunuz ve havalı hareketler yapabiliyorsunuz. Oyunun Hotline Miami’ye göre eksik diyebileceğim iki özelliği var: Hikâye ve müzikler. Hatta bunlara da eksik değil de direkt yok desek daha iyi olur.

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Toparlarsak eğer Hotline Miami seven biriyseniz, bu oyunu da oynamanızı öneriyorum ancak Hotline Miami kalitesinde bir oyun değil elbette. Bu yüzden beklentileri biraz düşürmekte fayda var. Genel olarak da farklı yapım arayanlara veya sevenlere önerebilirim.

Mr. Shifty şu anda PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One’da bulunuyor. Fiyatı gereği Steam’den almanızı tavsiye ederim, oynanış olarak da daha rahat. Şu anda Steam’de 24,00 TL’ye satılıyor. Bu fiyatı da hak ediyor ancak indirimlerde fiyat yarıya kadar düşebiliyor.

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