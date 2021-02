Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz gibi büyük çaplı oyunlar çoğu zaman fotorealistik görselliği hedefleyerek gerçeğe yakın görsellere sahiplik ediyor. Elbette aralarında nadiren de olsa daha farklı tarzda grafik tarzı bulunanlar da var. Ancak minimalist tasarımları olan, el yapımı olan ve sade yapımları görmek de gerçekten fazlasıyla mutlu eden bir durum. Bunu da ne yazık ki çoğunlukla bağımsız geliştiriciler yapıyor. Bugün sizlere önereceğimiz oyun da görsellik açısından minimalist olan ancak asıl hedefi oynanış olan bir oyun.

Yayıncılığını Big Sugar’ın yaptığı geliştiriciliğini ise 2 Ton Studios’un yaptığı kılıç dövüşünün ön planda olduğu aksiyon oyunu Unto The End, bugün sizlere önerdiğimiz oyun. Oyun yalnızca birkaç ay önce çıkışını gerçekleştirdi ve başarısıyla birkaç günlüğüne gündem kalmayı başardı. Gündemde kalabilmesi güzel bir başarı çünkü aynı sıralarda Cyberpunk 2077 de çıkış yaptı.

Her şeyden önce oyunun oyanmış kısmı ile başlamak gerekiyor. Unto The End temelde iki boyutlu kılıçlı dövüş oyunu. Ancak dövüş kısmı oyunun asıl öne çıktığı kısım çünkü simülasyona yakın bir tarz yaratılmaya çalışılmış. Düşman size tek bir bölgeden saldırmıyor. Düşmanın ne taraftan saldırdığını fark edip o taraftan engellemeniz gerekiyor. Aynı şekilde saldırı da öyle ve oyun size oynanışı öğretme gibi bir çaba sergilemiyor. Doğaçlama ve deneme yanılma yoluyla oyunu oynuyorsunuz. Ancak gerçekten çok keyifli bir oynanış sunduğunu söylemem gerekiyor.

Bana göre oyunun başarılı olduğu ikinci kısım da görselliği. Çok sadece, minimalist bir görsellik benimsenmiş ve gerçekten müthiş olmuş. Oyun, mağaraya girdiğinizde o karanlık atmosferi, sessizliği ve soğuğu sonuna kadar hissettiriyor. Hem iç mekan hem de dış mekan tasarımları çok kaliteli. Nedense bana kitap okuyormuş hissi verdi oyun. Oyunu geliştiren ekibi tebrik etmek gerekiyor gerçekten.

Toparlamak gerekirse herkesin mutlaka denemesini önerdiğim bir yapım Unto The End. Eğer iyi oynarsanız 1.5 saatte bitirebilirsiniz ama zor bir durum biraz. Bu yüzden ortalama 3 saatlik bir oynanış sunduğunu söyleyebilirim. Oyun şu anda Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC’de erişilebilir durumda. Steam’deki fiyatını kesinlikle hak ediyor. Ayrıca oyunun hem PC’de hem de Xbox’ta Xbox Game Pass sistemine dahil olduğunu söyleyelim.

