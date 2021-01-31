Haftalık Oyun Önerisi 11: Manifold Garden

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Bulmaca türündeki oyunların her zaman kendine has bir kitlesi olmuştur. Türün içerisindeki bazı oyunlar hariç çoğu oyun genelde kendi kitlesi tarafından bilinir. Portal serisi özellikle bu türün öncülerinden biri ve Portal sayesinde yalnızca dümdüz bulmaca çözdüğümüz oyunlar dışında arka planı olan, bir şeyleri sorgulatan bazen de hikayesi olan oyunlar görebiliyoruz. Bu hafta önereceğimiz oyun da öylesine bulmaca çözdüğünüz bir oyun değil. Ya da sizin keyfinize göre öylesine bulmaca çözdüğünüz bir oyun da olabilir elbette.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 10: Amnesia Rebirth"

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini William Chyr Studio’nun yaptığı Minafold Garden, bugün sizlere önerdiğimiz oyun. Oyunu tanımlamak için sürreal, soyut ve Pink Floyd kelimelerini kullanırdım sanırım.

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Manifold Garden isimli oyunda yer çekiminin yönünü değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede de gitmeniz gereken bölümlere ulaşabiliyorsunuz. Farklı bir yer çekimi ile başka bir duvarda duran nesneleri yer çekimini değiştirerek doğru yere getirebiliyorsunuz. Kısaca oyun yer çekimin değiştirmek üzerine kurulu bir oyun ve bu yüzden de birçok kez farklı açılardan bakmanız gerekiyor ve afallıyorsunuz.

Oyun başlangıçta biraz daha koridor mantığında gidiyor ancak bu kısım sizi olacaklara alıştırmak için. Koridor kısmı bittikten sonra oyun sizi büyük bir yere bırakıyor ve gerçekten ne yapacağınızı bir süre bilemiyorsunuz ve oyun da çok yardımcı olmuyor. Ancak bu kısmı keşfetmesi bile gerçekten son derece keyifli.

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Manifold Garden’ı bulmaca çözüp beyin jimnastiği yapmak isteyenlere ya da farklı bir şeyler oynamak isteyenlere gönül rahatlığıyla öneriyorum. Oyunu şu anda Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS, PC (Steam, Epic Games) ve Xbox Series’te bulabilirsiniz.

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