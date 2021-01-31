Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Oyun Önerisi 11: Manifold Garden

    Haftalık oyun önerilerimizin on birincisi ile devam ediyoruz. Bu hafta sizlere bulmaca türünde son derece başarılı olan bir oyunu önereceğiz.
    1 sa.
    226
    15
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Haftalık Oyun Önerisi 11: Manifold Garden
    Tam Boyutta Gör

    Bulmaca türündeki oyunların her zaman kendine has bir kitlesi olmuştur. Türün içerisindeki bazı oyunlar hariç çoğu oyun genelde kendi kitlesi tarafından bilinir. Portal serisi özellikle bu türün öncülerinden biri ve Portal sayesinde yalnızca dümdüz bulmaca çözdüğümüz oyunlar dışında arka planı olan, bir şeyleri sorgulatan bazen de hikayesi olan oyunlar görebiliyoruz. Bu hafta önereceğimiz oyun da öylesine bulmaca çözdüğünüz bir oyun değil. Ya da sizin keyfinize göre öylesine bulmaca çözdüğünüz bir oyun da olabilir elbette.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 10: Amnesia Rebirth"

    İlginizi Çekebilir Avatar Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini William Chyr Studio’nun yaptığı Minafold Garden, bugün sizlere önerdiğimiz oyun. Oyunu tanımlamak için sürreal, soyut ve Pink Floyd kelimelerini kullanırdım sanırım.

    Haftalık Oyun Önerisi 11: Manifold Garden
    Tam Boyutta Gör

    Manifold Garden isimli oyunda yer çekiminin yönünü değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede de gitmeniz gereken bölümlere ulaşabiliyorsunuz. Farklı bir yer çekimi ile başka bir duvarda duran nesneleri yer çekimini değiştirerek doğru yere getirebiliyorsunuz. Kısaca oyun yer çekimin değiştirmek üzerine kurulu bir oyun ve bu yüzden de birçok kez farklı açılardan bakmanız gerekiyor ve afallıyorsunuz.

    Oyun başlangıçta biraz daha koridor mantığında gidiyor ancak bu kısım sizi olacaklara alıştırmak için. Koridor kısmı bittikten sonra oyun sizi büyük bir yere bırakıyor ve gerçekten ne yapacağınızı bir süre bilemiyorsunuz ve oyun da çok yardımcı olmuyor. Ancak bu kısmı keşfetmesi bile gerçekten son derece keyifli.

    Haftalık Oyun Önerisi 11: Manifold Garden
    Tam Boyutta Gör

    Manifold Garden’ı bulmaca çözüp beyin jimnastiği yapmak isteyenlere ya da farklı bir şeyler oynamak isteyenlere gönül rahatlığıyla öneriyorum. Oyunu şu anda Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS, PC (Steam, Epic Games) ve Xbox Series’te bulabilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    21 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 57 dk. LG ve Qualcomm, 5G araç içi teknolojileri geliştirmek için ortaklık kurdu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Haftalık Oyun Önerisi 11: Manifold Garden Sonraki AMD Ryzen Pro 5000U hazırlığında 2 sa. Dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiyor 2 sa. AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı 3 sa. Kanser tedavisinde kullanılabilecek altın nano parçacıklar geliştirildi 3 sa. Windows 10'un yeni sürümünün yayınlanacağı tarih belli oldu 3 sa. Intel DG1 SDV kartı kısmen test edildi, PCB’si görüntülendi 4 sa. Hindistan, Bitcoin'i yasaklamaya hazırlanıyor 4 sa. Xiaomi, bazı rahatsızlıkları tespit ve tedavi edici özelliklere sahip akıllı gözlük patenti aldı 5 sa. LG Velvet 5G için kararlı Android 11 güncellemesi yayınlandı 5 sa. Qualcomm'dan kafa karıştıran işlemci | Snapdragon 870 ve özellikleri 5 sa. Matrix 4'ün sır gibi saklanan ismi ortaya çıktı iddiası 5 sa. İran yerli ''Covİran Barekat'' aşısını denemeye başladı. İlk aşılar yapıldı 6 sa. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün tasarımı ortaya çıktı 6 sa. Oyun Dünyasında Bu Ay - Şubat 2021 6 sa. Honor, 'Magic' serisi ile bu yıl katlanabilir telefon piyasasına girecek 7 sa. Xiaomi, kara listeye alınması nedeniyle ABD hükümetine dava açtı 7 sa. Biyolojik belirteçleri çok düşük konsantrasyonlarda tespit edebilecek yama geliştirildi 8 sa. 12 GB VRAMli RX 6700 XT'nin logosu ortaya çıktı 9 sa. ASELSAN anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı 10 sa. PS5 Japonya'da tekrar satışa çıktı; Covid-19'a rağmen marketin içinde izdiham yaşandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız