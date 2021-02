Haftalık Oyun Önerisi 14: Shattered: Tale of the Forgotten King

Tam Boyutta Gör

Dark Souls ve Demon’s Souls ile birlikte bildiğiniz gibi souls-like adı verilen yeni bir tür ortaya çıktı. Bu türe basitçe oynanışın ön planda olduğu zor oyunlar diyebiliriz. Özellikle son birkaç yıldır bu türe ait birçok oyun gördük. Her yıl da mutlaka bir tane yüksek bütçeli souls-like oyun dikkatleri üzerine çekerken birkaç tane bağımsız oyun dikkatleri üzerine çekiyor. Bizler de daha birkaç gün önce tam sürümü yayınlanan souls-like türündeki Shattered: Tale of the Forgotten King isimli oyunu sizlere önermek istedik.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Redlock Studio’nun yaptığı souls-like türündeki oyun Shattered: Tale of the Forgotten King, bir süredir aslında erken erişimdeydi ancak geçtiğimiz günlerde oyunun tam sürümü yayınlandı.

Dediğim gibi oyun souls-like türünde. Hafif gotik temalı bir evrende geçen oyunda klasik bir souls-like oyununda da olduğu gibi oynanış ön planda. Oyunun görsellik olarak da FromSoftware oyunlarını az da olsa andırdığını söyleyebilirim. Oyunun atmosferi de aslında gayet keyifli. Ancak oyunun sorunu oynanış kısmında.

Oyunun savaş kısmında ne yazık ki bir kalitesizlik var gibi ve bu kalitesizlik savaşmanızı zorlaştırıyor. Yani normalde souls-like oyunlarda oynanış çok kaliteli olur ve bu yüzden zorlanırsınız ama burada tam tersi. Yine de elbette rezalet değil, oynanabiliyor sadece zaman zaman can sıkabiliyor.

Sonuç olarak bu oyunu herkese öneremem. Yani souls-like türüne uzaksanız, pek fazla bu türe ait oyun oynamadıysanız çok daha kaliteli alternatifler var. Ancak souls-like oyunlarının çoğunu oynadıysanız artık yeni alternatif arıyorsanız deneyebileceğiniz güzel bir oyun. Steam’deki 40TL’lik fiyatı bence gayet uygun. Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

