Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Oyun Önerisi 14: Shattered: Tale of the Forgotten King

    Haftalık oyun önerilerimizin on dördüncüsü ile devam ediyoruz. Bu hafta sizlere souls-like türünde alternatif arayanlar için bir oyun önereceğiz.
    21 Şubat 2021, 23:30 (1 sa.)
    159
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Haftalık Oyun Önerisi 14: Shattered: Tale of the Forgotten King
    Tam Boyutta Gör

    Dark Souls ve Demon’s Souls ile birlikte bildiğiniz gibi souls-like adı verilen yeni bir tür ortaya çıktı. Bu türe basitçe oynanışın ön planda olduğu zor oyunlar diyebiliriz. Özellikle son birkaç yıldır bu türe ait birçok oyun gördük. Her yıl da mutlaka bir tane yüksek bütçeli souls-like oyun dikkatleri üzerine çekerken birkaç tane bağımsız oyun dikkatleri üzerine çekiyor. Bizler de daha birkaç gün önce tam sürümü yayınlanan souls-like türündeki Shattered: Tale of the Forgotten King isimli oyunu sizlere önermek istedik.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro"

    İlginizi Çekebilir Avatar Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Redlock Studio’nun yaptığı souls-like türündeki oyun Shattered: Tale of the Forgotten King, bir süredir aslında erken erişimdeydi ancak geçtiğimiz günlerde oyunun tam sürümü yayınlandı.

    Haftalık Oyun Önerisi 14: Shattered: Tale of the Forgotten King
    Tam Boyutta Gör

    Dediğim gibi oyun souls-like türünde. Hafif gotik temalı bir evrende geçen oyunda klasik bir souls-like oyununda da olduğu gibi oynanış ön planda. Oyunun görsellik olarak da FromSoftware oyunlarını az da olsa andırdığını söyleyebilirim. Oyunun atmosferi de aslında gayet keyifli. Ancak oyunun sorunu oynanış kısmında.

    Oyunun savaş kısmında ne yazık ki bir kalitesizlik var gibi ve bu kalitesizlik savaşmanızı zorlaştırıyor. Yani normalde souls-like oyunlarda oynanış çok kaliteli olur ve bu yüzden zorlanırsınız ama burada tam tersi. Yine de elbette rezalet değil, oynanabiliyor sadece zaman zaman can sıkabiliyor.

    Haftalık Oyun Önerisi 14: Shattered: Tale of the Forgotten King
    Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak bu oyunu herkese öneremem. Yani souls-like türüne uzaksanız, pek fazla bu türe ait oyun oynamadıysanız çok daha kaliteli alternatifler var. Ancak souls-like oyunlarının çoğunu oynadıysanız artık yeni alternatif arıyorsanız deneyebileceğiniz güzel bir oyun. Steam’deki 40TL’lik fiyatı bence gayet uygun. Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    CIZIK 23 saat önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. SARSILMAZ üretimi SAR 240 PMT 7.62 projesi ile dışa bağımlılık sona eriyor 36 dk. Çin'de COVID-19'a rağmen sinemalar rekor kırıyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Haftalık Oyun Önerisi 14: Shattered: Tale of the Forgotten King Sonraki Instagram'a yeni bir özellik geliyor: Kullanıcının gelecekteki tüm hesaplarını engelleme 2 sa. AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi 2 sa. Şık tasarıma sahip Realme GT 5G'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı 3 sa. Milli Uzay Programı'na 1 milyar dolar bütçe: 'Somali' detayı dikkat çekiyor 3 sa. Huawei kan kaybetmeye devam ediyor: Akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltacak 4 sa. Chromebook satışları ilk kez Mac satışlarını geride bıraktı 5 sa. Redmi K40 serisinde Samsung'un E4 OLED paneli kullanılacak 5 sa. Tesla'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını solladı 6 sa. Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G versiyonu FCC onayı aldı 7 sa. Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek 9 sa. Core i5-11600K gün yüzüne çıktı 9 sa. Devlet, Teyit.org’a benzer bir platform hazırlıyor 10 sa. Diablo 2 Resurrected'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu; oynanış görüntüleri paylaşıldı 11 sa. macOS üzerinde Chrome halen çok fazla kaynak tüketiyor 12 sa. Netflix'in Tom Hardy başrollü yeni filmi duyuruldu 13 sa. Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü 14 sa. Sıtma teşhisinde kullanılabilecek manyetik teknoloji geliştirildi 14 sa. El çizimi görselliğe sahip macera oyunu Doodle Dash, mobil cihazlar için yayınlandı 15 sa. Araştırmalara göre kahve egzersiz sırasında yağ yıkımını artırabilir 15 sa. Nüfusun yüzde 40’ını aşılayan İsrail’de pozitif çıkma oranları düşüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız