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    Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro

    Haftalık oyun önerilerimizin on üçüncüsü ile devam ediyoruz. Bu hafta sizlere aksiyon anlamında dolu olan, oynanışıyla dikkat çeken bir oyun önereceğiz.
    14 Şubat 2021, 22:30 (3 gün)
    1,1b
    1
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro
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    Zamanında Max Payne’in Bullet Time özelliğini hepimiz sevmiştik. Hem oynanış anlamında bir farklılık içeriyordu hem keyifliydi hem de havalıydı. Bugün önereceğimiz oyun da Bullet Time mekaniği üzerine kurulmuş olan My Friend Pedro.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End"

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    Yayıncılığını Devolver Digital’in yaptığı, geliştiriciliğini ise DeadToast Entertainment’ın yaptığı 2019 yılında yayınlanan aksiyon oyunu My Friend Pedro, bu hafta sizlere önerdiğimiz oyun.

    Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro
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    My Friend Pedro bir platform aksiyon oyunu öncelikle. Yani düşmanları öldürmek için 3 boyutlu düşünmenize gerek yok. Oyunu keyifli kılan kısım kesinlikle oynanışı. Oyunda bir veya iki silah kullanarak havalı şekilde adam öldürme üzerine kurulu. Oyunun bir hikayesi de var ancak ne yazık ki bir yerden sonra takip etmek zorlaşıyor. Filmlerde gördüğümüz uçuk kaçık aksiyon sahnelerine benzer sahneler görüyoruz. Zamanı yavaşlatarak, oradan oraya zıplayarak havalı bir şekilde hareket ediyorsunuz.

    Sonuç olarak toparladığımda ise son dönemlerde oynadığım en keyifli oynanışa sahip oyunlardan birisi ancak belirtmekte fayda var, oynanış dışında pek de bir şey beklemeyin. Sizin oynanış sürenize göre değişiyor ancak yaklaşık 5, 6 saatlik bir oynanış sunduğunu söyleyebilirim. Aksiyon oyunu seven herkese de bu oyunu rahatlıkla öneriyorum. Oyun şu anda Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında bulunuyor.

    Son olarak bu oyunun bir de dizi uyarlaması geldiğini hatırlatayım. Son dönemlerin en sevilen aksiyon filmi serilerinden biri olan John Wick'in senaristi Derek Kolstad ve yönetmenlerden biri olan David Leitch'ten My Friend Pedro’nun dizi uyarlamasında baştaki isimler olacak.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DonanımdanBihaber (C R) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yarısından sonra yeni bir şey vaat etmiyor, mekanik olarak çok tekrarlıyor. Zaten mekanikleri dışında da esprisi yok ama alınca 2 saatlik keyifli bir deneyim sunar ondan sonra da birdaha açıp oynayan yoktur herhalde.
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