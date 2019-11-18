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    Half-Life: Alyx'e kısa bir süre kalmış olabilir

    Valve’nin PC oyuncuları arasında popülerliğini yitirmeyen Half-Life serisine VR platformuna yönelik yeni yapımın eklenmesine yakın olabiliriz.
    4 gün
    5,5b
    1
    27
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Steam’le pc oyunculuğu denilince ilk akla gelenler arasında kendisine yer edinmeyi başaran Valve’nin adının bu kadar duyulmasında en çok payı olan girişimi ise şüphesiz Half-Life ve Counter-Strike serisi.

    VR platformuna yönelik oyun yolda

    Half-Life 2’nin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yapım oyuncuların hafızasında halen taze. Öyle ki tekrar tekrar oynanılan oyunlar arasında iddialı bir konumda olduğu söylenebilir. Half-Life 3 gelecek mi ne zaman gelecek sorularını soraduralım firma bir süredir VR platformuna yönelik yeni bir oyunun hazırlığında.

    Ayrıca Bkz. "Anthem’i hayata döndürmeye kararlı olan BioWare, oyunu baştan aşağı yeniliyor"

    Son gelen haberlere göre sadece VR ekipmanlarıyla deneyimlenecek Half-Life: Alyx, 12 Aralıkta düzenlenecek The Game Awards etkinliğinde duyurulabilir. Etkinliğin isminin akla getirdiği formatın aksine genelde büyük yapımşların duyurularına ev sahipliği yaptığını ekleyelim. Son olarak Mart 2020’de oyuna dair bir fragmanın yayınlanabileceği gibi tamamen dağıtıma da geçilebileceğini de belirtelim.



    https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/half-life-alyx-reportedly-set-to-be-revealed-at-the-game-awards/ Yorum Yaz
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    sadrag 4 gün en beğenilen
    Oyun oynamayı bırakalı uzun zaman oldu ama şu oyunun 3. sü çıksa kesin oynarım. Oyun tarihinde gerçekten keyif aldığım bir kaç oyundan biridir.
    1 Yanıt Yanıtla +36
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    Gorod 3 gün SEO19
    Half Life kötü senaryo ve akışa sahip ?



    Allah bilgi sahibi yapmadan fikir sahibi yapmasın kimseyi.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    Requizm 3 gün sadrag
    Belki siz oynarsınız ama beklenti o kadar yükseldi ki, oyun hiçbir şekilde beğenilmeyecektir bu saatten sonra. Zaten HL ekibi dağılalı çok oldu, bu saatten sonra yapılması çok zor.
    Belki siz oynarsınız ama beklenti o kadar yükseldi ki, oyun hiçbir şekilde beğenilmeyecektir bu saatten sonra. Zaten HL ekibi dağılalı çok oldu, bu saatten sonr...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    oLgan 1 gün
    trailer yayınlanmış. güzel gözüküyor ancak vr setler çok pahallı. oyun vr olmadan oynanamayacak. sistem gereksinimleri de oldukça yüksek. para kaybından başka bir şey değil, yayıncıları izler otururuz en fazla.
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    joven 1 gün
    Beklenti üst seviyede oyun iyi olmaz ise çok eleştiri alırlar.
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    D@rkf 1 gün
    Begenmedigin oyuna girip yorum yazmak/takip etmek?? Bence oyunu oynamakta Geç kalınmış. HL1 oynansa kusulurmuş.. 1980 lerden oyun oynansa kedini asar!!!
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    D@rkf 2 gün
    Begenmedigin oyuna girip yorum yazmak/takip etmek?? Bence oyunu oynamakta Geç kalınmış. HL1 oynansa kusulurmuş.. 1980 lerden oyun oynansa kedini asar!!!
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    D@rkf 2 gün
    Begenmedigin oyuna girip yorum yazmak/takip etmek?? Bence oyunu oynamakta Geç kalınmış. HL1 oynansa kusulurmuş.. 1980 lerden oyun oynansa kedini asar!!!
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    DPLALİ 2 gün
    Half Life 3 ve MB:Bannerlord sanırım hiç çıkmayacak.
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    DH Misafiri 2 gün
    hiçbirşey eskisi gibi olmayacak!
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    Askaparta 3 gün
    O kancayı yakından görmeyi kim istemez ki.
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    kingsix 3 gün
    Oynanabilir ama sadece zaman gecirmek icin
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    b0Ni 3 gün
    perşembe 21:00'da oyun tanıtılacak.
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    half-life:alyx, Valve ve
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