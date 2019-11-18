Half-Life: Alyx'e kısa bir süre kalmış olabilir

Steam’le pc oyunculuğu denilince ilk akla gelenler arasında kendisine yer edinmeyi başaran Valve’nin adının bu kadar duyulmasında en çok payı olan girişimi ise şüphesiz Half-Life ve Counter-Strike serisi.

VR platformuna yönelik oyun yolda

Half-Life 2’nin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yapım oyuncuların hafızasında halen taze. Öyle ki tekrar tekrar oynanılan oyunlar arasında iddialı bir konumda olduğu söylenebilir. Half-Life 3 gelecek mi ne zaman gelecek sorularını soraduralım firma bir süredir VR platformuna yönelik yeni bir oyunun hazırlığında.

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Son gelen haberlere göre sadece VR ekipmanlarıyla deneyimlenecek Half-Life: Alyx, 12 Aralıkta düzenlenecek The Game Awards etkinliğinde duyurulabilir. Etkinliğin isminin akla getirdiği formatın aksine genelde büyük yapımşların duyurularına ev sahipliği yaptığını ekleyelim. Son olarak Mart 2020’de oyuna dair bir fragmanın yayınlanabileceği gibi tamamen dağıtıma da geçilebileceğini de belirtelim.

https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/half-life-alyx-reportedly-set-to-be-revealed-at-the-game-awards/