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    Anthem’i hayata döndürmeye kararlı olan BioWare, oyunu baştan aşağı yeniliyor

    Piyasaya sürüldüğü günden itibaren sorunların yakasını bir türlü bırakmadığı Anthem'den ne EA ne de geliştirici BioWare vazgeçiyor. BioWare, oyunu baştan aşağı yenileme çalışmalarına başlamış durumda.
    4 gün
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Anthem’i hayata döndürmeye kararlı olan BioWare, oyunu baştan aşağı yeniliyor
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    Electronic Arts’ın büyük umutlar bağladığı ve BioWare tarafından geliştirilen Anthem, ilk piyasaya sürüldüğü günün ardından karşı karşıya kaldığı sorunlar nedeniyle eleştiri bombardımanına tutulmuştu.

    Oyunda karşılaşılan hatalar ve temel oynanış mekaniklerindeki sorunlar, geliştirici şirket tarafından düzeltilmeye çalışılsa da oyun bekleneni bir türlü veremedi. Oyuncu kanadında da ilginin yavaş yavaş söndüğü oyundan görünüşe göre EA ve BioWare vazgeçmiş değil.

    Kotaku’da paylaşılan bilgilere göre şirketler, isminin “Anthem 2.0” veya “Anthem Next” olacağı yeni ve tamamen elden geçecek bir Anthem hazırlığına girişmiş. Görev tasarımı, loot sistemi ve oyun dünyasının neredeyse tamamen değiştirileceği belirtilen açıklamada geliştirici ekibin oyunu, “tamamen parçalarına ayırıp tekrar bir araya getirmeye çalıştığı” ifade edilmiş.

    Oyunu elde geçirme hamlesiyle ilgili ise kafaların biraz karışık olduğu söyleniyor. Yeni Anthem’in belirli bir sürece yayılacak güncellemelerle mi tek seferlik devasa bir genişleme paketi olarak mı yoksa yeni bir oyun olarak mı piyasaya sürüleceği henüz belirsiz. Oyunda yapılacak önemli değişikliklerden birinin ise Tarsis evrenini parçalara ayırmak suretiyle gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Böylece geliştiriciler, tüm oyun dünyasını etkisi altına alabilecek hatalardan kurtulmuş olacaklar.

    Genelde şirket çatısı altında çıkan oyunların başarısız olması halinde stüdyo kapatmaya kadar giden kalıcı çözümler üreten EA, bu sefer BioWare’e güvenmiş olacak ki Anthem’i hayata döndürme çabalarında geliştiriciye destek veriyor. Anthem ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



    https://www.pcgamer.com/bioware-is-reportedly-working-on-a-complete-overhaul-of-anthem/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Bence nedeni..adam gibi bir hikaye yani single play inin olmaması....piyasa bu tür oyunlara doydu...fortnite,destiny,pubg,cod,cs falan...oyun oynayan nüfus belli...10 yıl önce ki mmo furyasına döndü iş...hikayesiz oyunun piyasada tutması çok zor...çünkü bunları oynayanlar yeni oyuna girmesi için önceyi bırakması lazım...mesela adam pubg yi bırakıp Anthem e girebilir...
    Hikayeli oyunlar öyle değil...İndirimde alıyorsun müsait olduğun zaman bakıyorsun biliyorsun ki 20-30 saat falan sürecek...hikayeli oyunların maliyeti çok daha yüksek...diğer türlü multiplayer oyunlarda yapım maliyeti düşük uzun vadede kazanç yüksek AMA piyasada tutarsa tutmazsa yapımcıyı batırıyor..firma için kumar gibi birşey...
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    ahmethi 3 gün
    Bioware sen bu hallere düşecek firma mıydın !!! EA neye elini atsa kurutuyor
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    Eeltorm 4 gün
    Oyuna aslında çok güzel ama evet düzeltilmesi gereken yerleri var. Oyun boşa gitmesin iyi olur çalışmaları.
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    SEO19 4 gün
    neden tutmadı acaba !?

    geleceği mad-max tarzı mekanik demir ve yakıt kaynağı şekliden bir oyun ;

    anca mad-max in 80 lerdeki amerikan politikalarının petrol ve çöl teması

    2019 un gelecek ütopyası modeline pekte uymuyor, olmasında ötürü sanırım.
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