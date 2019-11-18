Anthem’i hayata döndürmeye kararlı olan BioWare, oyunu baştan aşağı yeniliyor

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Electronic Arts’ın büyük umutlar bağladığı ve BioWare tarafından geliştirilen Anthem, ilk piyasaya sürüldüğü günün ardından karşı karşıya kaldığı sorunlar nedeniyle eleştiri bombardımanına tutulmuştu.

Oyunda karşılaşılan hatalar ve temel oynanış mekaniklerindeki sorunlar, geliştirici şirket tarafından düzeltilmeye çalışılsa da oyun bekleneni bir türlü veremedi. Oyuncu kanadında da ilginin yavaş yavaş söndüğü oyundan görünüşe göre EA ve BioWare vazgeçmiş değil.

Kotaku’da paylaşılan bilgilere göre şirketler, isminin “Anthem 2.0” veya “Anthem Next” olacağı yeni ve tamamen elden geçecek bir Anthem hazırlığına girişmiş. Görev tasarımı, loot sistemi ve oyun dünyasının neredeyse tamamen değiştirileceği belirtilen açıklamada geliştirici ekibin oyunu, “tamamen parçalarına ayırıp tekrar bir araya getirmeye çalıştığı” ifade edilmiş.

Oyunu elde geçirme hamlesiyle ilgili ise kafaların biraz karışık olduğu söyleniyor. Yeni Anthem’in belirli bir sürece yayılacak güncellemelerle mi tek seferlik devasa bir genişleme paketi olarak mı yoksa yeni bir oyun olarak mı piyasaya sürüleceği henüz belirsiz. Oyunda yapılacak önemli değişikliklerden birinin ise Tarsis evrenini parçalara ayırmak suretiyle gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Böylece geliştiriciler, tüm oyun dünyasını etkisi altına alabilecek hatalardan kurtulmuş olacaklar.

Genelde şirket çatısı altında çıkan oyunların başarısız olması halinde stüdyo kapatmaya kadar giden kalıcı çözümler üreten EA, bu sefer BioWare’e güvenmiş olacak ki Anthem’i hayata döndürme çabalarında geliştiriciye destek veriyor. Anthem ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://www.pcgamer.com/bioware-is-reportedly-working-on-a-complete-overhaul-of-anthem/